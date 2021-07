Comment les tremblements de terre ont aidé à révéler l’anatomie de l’intérieur de la planète rouge

Les ondes sismiques des tremblements de terre détectés par l’atterrisseur robotique InSight de la NASA ont aidé les scientifiques à déchiffrer l’anatomie de Mars, y compris les premières estimations de la taille de son grand noyau de métal liquide, de l’épaisseur de sa croûte et de la nature de son manteau. Les résultats divulgués jeudi ont mis en lumière ce qui avait été une structure interne mal comprise du plus petit voisin de la Terre et ont fourni quelques surprises ainsi que la confirmation que le centre de la planète rouge est en fusion.

L’atterrisseur InSight, qui a atterri en 2018 pour commencer la première mission d’étude de l’intérieur profond de Mars, a détecté plus de 700 tremblements de terre, la plupart de force modeste.

Les ondes générées par les tremblements de terre varient en vitesse et en forme lorsqu’elles traversent différents matériaux à l’intérieur d’une planète. Les données de l’instrument sismomètre d’InSight couvrant environ trois douzaines de tremblements de terre ont permis de mettre au point les contours de l’intérieur de la planète.

« La véritable importance de ces découvertes est que, pour la première fois, nous avons en fait des mesures des dimensions – des tailles – des éléments constitutifs fondamentaux de la planète Mars », a déclaré le géophysicien planétaire Bruce Banerdt du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le principal de la mission InSight. enquêteur.

InSight est sur la planète rouge depuis 2018 et lors des secousses subies, l’atterrisseur a mesuré les ondes sismiques créées. Premièrement, ceux près de la surface et voyageant en ligne relativement droite depuis l’origine jusqu’à l’atterrisseur. Ensuite, ceux qui rebondissent à l’intérieur de la planète avant d’atteindre les détecteurs. Avec ceux-ci, il crée un sismogramme de l’activité sismique.

Les données suggèrent que la plupart de ces vagues rebondissent entre le noyau et le manteau. En utilisant le temps qu’il leur a fallu pour rebondir après les premiers tremblements de surface et leur direction, l’équipe a précédemment calculé que le noyau de Mars devait avoir un rayon d’environ 1810 à 1860 kilomètres. Simon Stähler de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich a dirigé cette étude et a présenté les résultats lors de la Conférence virtuelle sur les sciences lunaires et planétaires.

(Avec des entrées Reuters)

