Jours fériés en 2021 Le jour de l’An: 1er janvier Bon vendredi: 2 Avril Le lundi de Pâques: 5 avril Début mai Bank Holiday: 3 mai Congé bancaire de printemps: 31 mai Lundi jour férié d’été: 30 août Le jour de Noël: 27 décembre (jour de remplacement) Le lendemain de Noël: 28 décembre (jour de remplacement)

Les travailleurs pourraient prendre jusqu’à trois mois de vacances en 2021 en raison des lois assouplies du gouvernement sur le roulement des congés annuels pour 2020.

Les employés qui n’ont pas utilisé leur droit à un congé annuel statutaire alors qu’ils étaient à la maison en raison des restrictions de la covid-19 cette année ont maintenant le droit de le reporter sur les deux prochaines années de congé.

Cela signifie que ceux qui ont accumulé des vacances en 2020 pourraient combiner leurs jours reportés avec leurs congés annuels 2021, les jours fériés et les week-ends environnants pour réserver jusqu’à 93 jours de congé incroyables l’année prochaine.

L’échappatoire est due au changement du droit aux congés annuels, qui a été introduit par le secrétaire aux affaires Alok Sharma au début de la pandémie en mars, permettant à quiconque de reporter jusqu’à quatre semaines sur les deux prochaines années.

Le travailleur britannique moyen a laissé 14 jours de vacances non pris en 2020, selon une étude de RotaCloud.

Les employés reportant plus de 14 jours de congé à partir de 2020 pourraient réserver l’intégralité du mois d’avril et auraient encore 15 jours à utiliser tout au long du reste de 2021 en manipulant les congés pour réserver pendant les jours fériés et les week-ends.

Cela peut être fait en réservant une période de 32 jours de congé du 2 avril au 3 mai, ce qui vous coûtera 19 jours de vacances – en profitant du vendredi saint, du lundi de Pâques et des jours fériés de début mai. Une manœuvre similaire peut être effectuée en mai si vous le souhaitez, car elle comporte deux jours fériés.

Navagio beach, une destination touristique populaire avec le célèbre navire naufragé à Zante, Grèce

Cependant, pour ceux qui ont choisi de ne pas prendre de vacances en 2020 et qui ont 28 jours pour rouler, ils pourraient profiter d’une série de pauses plus courtes tout au long de 2021, totalisant 93 jours de congé incroyables – un quart de l’année passée en vacances.

Pour ce faire, ils doivent réserver du 1er janvier au 10 janvier en utilisant cinq jours de vacances et un jour férié (jour de l’an) pour 10 jours de congé.

Puis du 27 mars au 11 avril, avec huit jours de congé annuel et deux jours fériés (vendredi saint et lundi de Pâques) pour 16 jours de congé.

En mai, ils peuvent profiter d’un week-end férié prolongé de neuf jours, en réservant du 1er mai au 9 mai et en utilisant quatre jours de congé annuel et un jour férié (jour férié début mai).

Ensuite, vers la fin du mois, ils peuvent profiter de neuf jours de congé supplémentaires, en réservant du 29 mai au 6 juin en utilisant quatre jours de congé et un jour férié (jour férié de printemps).

Et pour une escapade de neuf jours fin août, ils peuvent réserver du 28 août au 5 septembre en utilisant quatre jours de vacances et un jour férié (jour férié d’été).

Enfin, pour une belle période de 16 jours de congé prolongés à Noël et au Nouvel An, ils pouvaient réserver du 25 décembre au 9 janvier 2022, en utilisant seulement sept jours de vacances et trois jours fériés (jour de Noël, lendemain de Noël et jour de l’an).

Cela totalise 69 jours de congé, en utilisant 32 jours de congé, ce qui signifie que ceux qui ont reporté 28 jours de congé non utilisé à partir de 2020 auront 16 jours de congé restant qui peuvent être transformés en 24 jours en le positionnant autour des week-ends – pour un total de 93 jours de congé en un an.

Qu’ils prévoient de passer des vacances isolées ou de voyager à travers le monde en 2021, voici comment les travailleurs peuvent maximiser leurs congés annuels pour l’année prochaine en manipulant le calendrier

La grande attraction touristique de la Cappadoce en Turquie, connue dans le monde entier comme l’un des meilleurs endroits pour voler avec des montgolfières

Cependant, ceux qui souhaitent maximiser leurs vacances devraient réserver le plus tôt possible pour éviter toute déception, car des recherches ont révélé que le nombre d’employés britanniques pré-réservant des jours de congé pour 2021 a presque doublé par rapport à la même période l’année dernière.

Un cinquième de tous les travailleurs ayant déjà réservé leur congé pour l’année prochaine, selon les chiffres de RotaCloud qui a analysé l’utilisation des vacances de 20 000 travailleurs basés au Royaume-Uni.

Les mesures permettant le report des congés annuels ont été proposées par le secrétaire aux affaires Alok Sharma pour protéger les entreprises contre les pénuries de personnel tout au long de la pandémie – c’est quelque chose à considérer si vous espérez réserver une longue période de congé.

Sharma a déclaré en mars: « Que ce soit dans nos hôpitaux ou nos supermarchés, les gens travaillent 24 heures sur 24 pour aider notre pays à faire face à la pandémie de coronavirus.

« Les changements signifieront que ces précieux employés ne perdront pas le congé annuel auquel ils ont droit grâce à leurs efforts, et les employeurs ne seront pas pénalisés. »