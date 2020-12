Les restaurants, pubs et cafés utilisent des mesures désespérées pour attirer le personnel, car une pénurie de main-d’œuvre menace d’augmenter les prix des aliments et des boissons.

Les établissements d’accueil à travers l’Australie offrent des primes en espèces alors qu’ils luttent contre une pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur.

Victoria est la plus touchée par la pénurie, où les postes dans le secteur de l’hôtellerie représentaient plus de 2,6 pour cent de tous les emplois victoriens annoncés en octobre, comparativement à la moyenne nationale de 2,2 pour cent.

Le géant de l’hôtellerie The Australian Venue Co, qui gère plus de 150 bars à travers le pays, a offert aux demandeurs d’emploi une prime à l’inscription de 1000 $ et un supplément de 2000 $ s’ils sont toujours employés après trois mois.

La pandémie de coronavirus a contraint de telles entreprises à fermer, mais elles ont maintenant du mal à trouver du personnel – avec des travailleurs étrangers bloqués hors du pays et des milliers d’Australiens recevant avec joie JobKeeper.

Les entreprises d’accueil sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre alors qu’elles se remettent de la pandémie. Sur la photo, un propriétaire de café à Melbourne prépare des cafés pour ses clients

Le géant de l’hôtellerie est à la recherche de cuisiniers pour occuper de nombreux postes de chef dans ses lieux emblématiques de Perth, dont le Victoria Park Hotel.

« Les candidats qui postulent pour un poste par le biais de cette annonce et qui réussissent à obtenir un emploi permanent chez AVC entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 seront éligibles à une prime à la signature de 1000 $ au début et à une prime de rétention de 2000 $ payable à trois mois consécutifs. emploi », indique l’annonce sur le site Web de recherche d’emploi.

L’Australian Venue Co a d’autres postes à travers le pays avec les mêmes primes, notamment le personnel du bar à Melbourne, le personnel de bar et de jeu d’entrée de gamme à Brisbane et Rockhampton et les chefs sur la Sunshine Coast du Queensland.

Les Melburniens affluent vers les bars, restaurants et cafés après des mois de verrouillage. La demande supplémentaire pourrait entraîner une augmentation des prix des aliments et des boissons alors que les sites peinent à trouver du personnel (photo, Melbourne le 1er novembre après l’assouplissement des restrictions)

Australian Venue Co offre aux demandeurs d’emploi une prime d’inscription de 1000 $ et un supplément de 2000 $ s’ils sont toujours employés après trois mois. Sur la photo, une offre d’emploi pour les chefs à Perth

L’Australian Hotels Association Victorian David Canny a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre avait durement frappé de nombreuses entreprises d’accueil à Melbourne, les établissements étant fermés pendant des jours en raison d’un manque de personnel.

Il a déclaré que la demande supplémentaire de clients au restaurant après des mois de verrouillage pourrait entraîner une flambée des prix et faire grimper certains salaires jusqu’à 20 pour cent.

«Certains opérateurs verront le surpaiement comme un moyen de survie, de passer, de remplir les listes et de pouvoir donner du temps aux gens», a déclaré M. Canny à The Age.

Les salles ne pourraient pas absorber ça [cost]… vous pouviez voir les prix forcés, absolument.

Il a appelé le gouvernement fédéral à permettre aux demandeurs d’emploi de travailler sans affecter leurs droits JobKeeper.

« Cela inciterait les gens à se lever du canapé et à venir faire leurs 15 ou 20 heures par semaine », a ajouté M. Canny.

«C’est ce personnel d’appoint que personne ne semble trouver … qui proviendrait normalement de ce groupe de routards et d’étudiants internationaux, et nous n’en avons pas.

Lieu de Perth Le Victoria Park Hotel (photo) est l’un des nombreux lieux à travers l’Australie offrant des postes de chef accompagnés d’un bonus d’inscription de 1000 $

Matt Lanigan, propriétaire du café South Yarra, Lucky Penny, n’a jamais eu autant de mal à trouver du personnel en 23 ans dans l’industrie.

« Les gens qui étaient des professionnels de l’hôtellerie acceptent des emplois de concierges COVID – même juste pour le travail du week-end, cela a été difficile, parce que les travailleurs occasionnels dans le passé sont sur JobKeeper de leur travail précédent, donc ils n’ont pas besoin d’argent supplémentaire », a déclaré à NCA NewsWire.

«La demande est passée de 10 personnes à la fois à aucune limite en un mois et tout le monde réserve en même temps – la demande d’employés est bien supérieure à l’offre actuelle sur le marché.

On craint qu’une pénurie de personnel dans le secteur de l’hôtellerie n’entraîne une hausse des prix des aliments et des boissons. Sur la photo, des fêtards au Coogee Bay Hotel de Sydney récemment

En Nouvelle-Galles du Sud, le programme de bons de 100 $ du gouvernement de l’État «Dine & Discover» a été reporté jusqu’à la nouvelle année car les lieux participants étaient déjà trop occupés avant les fêtes.

Le programme, d’une valeur de 500 millions de dollars, était la décision majeure du budget de l’État de novembre visant à relancer l’économie de l’État après des mois de restrictions étouffantes contre les coronavirus.

« Le retour de beaucoup est qu’ils sont déjà complets pour la saison des fêtes et qu’ils bénéficieraient du programme de relance lorsqu’il se calme », ​​a déclaré le ministre des services à la clientèle, Victor Dominello.

«Nous travaillons sans relâche pour garantir que l’application et le processus de remboursement Dine & Discover NSW soient transparents, sécurisés et fiables pour les particuliers et les entreprises.