Comment les travailleurs de la santé indiens utilisent WhatsApp pour sauver les femmes enceintes

Au cours des cinq dernières années, Patil a formé des centaines d’ASHA de différents États à utiliser WhatsApp pour démystifier les fausses informations.

Maya Patil, une ASHA du village de Kutwad dans le Maharashtra, dit avoir remarqué des résultats positifs similaires après avoir utilisé WhatsApp. Elle travaille dans le domaine depuis 13 ans et, en 2018, elle a rencontré une femme dans son neuvième mois de grossesse avec une baisse du taux d’hémoglobine qui avait récemment reçu un diagnostic d’anémie. Elle a essayé de mettre la femme en contact avec le médecin public compétent, mais la famille voulait qu’elle utilise des méthodes naturelles pour augmenter son taux d’hémoglobine.

Patil a demandé à la femme enceinte de commencer à boire du jus de grenade, dont il a été prouvé qu’il augmentait le taux d’hémoglobine, mais sa mère a déclaré que le jus de grenade provoquait des calculs rénaux. Patil a essayé pendant plusieurs heures d’expliquer la science, mais la famille n’était pas convaincue et ne s’intéressait pas non plus aux médicaments contre l’anémie.

Par habitude, Patil avait pris des photos de centaines d’articles de journaux régionaux traitant de la désinformation courante sur la santé rédigés par des médecins. Dans l’un, elle a trouvé des détails sur les avantages des graines et du jus de grenade. Elle a envoyé l’article à la femme enceinte dans un message WhatsApp. Puis elle a trouvé des vidéos YouTube plus pertinentes enregistrées en marathi, la langue de la femme. Après 10 messages de ce genre, elle a finalement eu un impact ; la famille a permis à la femme de suivre ses conseils et, en 12 jours, son taux d’hémoglobine avait augmenté.

Ils ont travaillé ensemble pendant trois semaines, et lorsque la femme a accouché, c’était un accouchement normal avec un nouveau-né en bonne santé pesant six livres et demi.

Créer un espace plus sûr pour les femmes

Bien qu’ils aient réussi à lutter contre une grande partie de la désinformation pendant plusieurs années, de nombreux ASHA voyaient encore des femmes enceintes qui avaient trop peur pour parler de leur grossesse par peur de leurs beaux-parents et de leurs maris. Même dans les grands messages de groupe dirigés par l’ASHA, de nombreux hommes de la communauté ont répondu par des “commentaires mal informés”, explique Netradipa Patil, la dirigeante syndicale de l’ASHA.

Maya Patil déplore également la persistance d’informations médicales dangereuses transmises par la famille. “L’objectif principal de toute fausse nouvelle liée à la grossesse est de faire souffrir les femmes”, dit-elle. “De nombreuses femmes âgées disent avoir subi ces rituels pendant leur grossesse, alors pourquoi la prochaine génération ne devrait-elle pas y faire face?”

En plus d’assurer un accouchement plus sûr, les travailleurs de l’ASHA sont également chargés de fournir des soins de santé postnatals appropriés aux femmes de la communauté. Ici, Maya Patil explique comment prendre soin d’un nouveau-né. SANKET JAIN

Ainsi, en 2018 et 2019, les ASHA ont commencé à former des groupes WhatsApp hyperlocaux entièrement féminins. Avec un petit groupe de seulement 15 à 20 femmes enceintes et leur proche parents, Netradipa Patil s’attacherait à les aider à comprendre les aspects scientifiques des soins. “C’était difficile, mais plus facile que de traiter avec des centaines de personnes en une seule fois.” Après six mois de tests, les femmes des groupes ont même déclaré avoir parlé de désinformation dans leur foyer.