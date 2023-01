Comment les travailleurs de la restauration aident à payer le lobbying pour maintenir leurs salaires bas

“La NRA est différente de la plupart des associations commerciales traditionnelles dans notre modèle commercial”, a écrit Dawn Sweeney, directrice générale de la National Restaurant Association à l’époque, aux membres en 2014, leur rappelant à quel point ils avaient une bonne affaire.

Les ligues commerciales, qui sont exonérées d’impôt, sont généralement autorisées à gérer une entreprise à but lucratif, tant qu’elle sert l’intérêt commun de leur commerce au sens large. La National Restaurant Association soutient que son entreprise correspond parfaitement à cette norme.

“Les règles que l’IRS a adoptées ne sont pas toujours claires quant à ce qui est autorisé et ce qui n’est pas autorisé”, a déclaré Anna Massoglia, responsable des enquêtes chez OpenSecrets, un groupe non partisan qui suit les flux d’argent en politique. « Cela permet aux groupes d’exploiter plus facilement ce manque de clarté. Je ne connais pas un autre groupe qui l’ait fait à cette échelle.

L’Internal Revenue Service a refusé de commenter, citant les règles de confidentialité des contribuables.

Pour les travailleurs de la restauration, il y a peu d’indices que l’argent versé à ServSafe soutient le lobbying – encore moins le lobbying qui tente de maintenir les salaires des travailleurs bas. Le seul indice est une ligne sur le site Web de ServSafe, indiquant qu’il “réinvestit le produit des programmes dans l’industrie”.

Même certains membres de l’association des restaurateurs – les bénéficiaires de cet arrangement – ont déclaré ne pas savoir comment cela fonctionnait.

Johnny Martinez, un restaurateur géorgien, a déclaré qu’il soutenait un salaire minimum de 15 dollars et qu’il payait au moins autant dans un État où il est encore de 7,25 dollars de l’heure. Et il décrit son adhésion à l’association comme “le prix d’entrée” pour naviguer dans l’industrie, “même si je ne suis pas d’accord avec eux sur beaucoup de choses”.

Mais il a exprimé sa frustration en découvrant les liens entre ServSafe et les efforts de lobbying, disant que “cela lui semble très mal”.

“Il s’agit d’une certification qui est également enveloppée à l’intérieur d’un lobbyiste”, a déclaré M. Martinez. “Il est étrange que les tests pour lesquels ils exigent que les travailleurs paient soient gérés par la même entreprise qui se bat pour s’assurer que ces personnes ne gagnent pas plus d’argent.”

Tiff Fehr et Will Houp reportage contribué.