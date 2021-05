Comment les travailleurs âgés se sont comportés moins bien pendant Covid-19 que pendant la grande récession

Kelvin Murray | Getty Images

Ce n’est un secret pour personne que la pandémie de Covid-19 a blessé des travailleurs de tous âges. Pourtant, en ce qui concerne les travailleurs âgés – ceux âgés de 50 à 62 ans et plus – certains ont peut-être fait pire qu’ils ne l’ont fait pendant la Grande Récession, selon recherche récente du Center for Retirement Research du Boston College. La façon dont les travailleurs âgés ont été touchés dépend de leur cohorte d’âge et du fait qu’ils aient entre 50 et 61 ans ou 62 ans et plus, selon l’analyse des données de l’Enquête démographique actuelle du Census Bureau. Pour les personnes âgées de 50 à 61 ans, les données montrent que Covid-19 était plus difficile pour les bas revenus que pour les hauts revenus.

Dix-neuf pour cent des personnes appartenant au tercile des revenus les plus bas ne travaillaient plus en 2020 par rapport à un an plus tôt, révèlent les données. En comparaison, en 2009 pendant la Grande Récession, 17% des personnes de cette catégorie ne travaillaient plus. Pendant ce temps, 9% des terciles les plus rémunérateurs ne travaillaient plus en 2020, contre 11% en 2009. «Ce qui ressort de toute récession, y compris la récession de Covid, est juste la mesure dans laquelle elle fait plus de mal aux personnes à faible revenu», a déclaré Geoffrey Sanzenbacher, chercheur au Center for Retirement Research du Boston College. Malgré les conséquences négatives pour les personnes de cette cohorte d’âge, il n’y a pas eu d’augmentation notable du nombre de personnes qui se considèrent à la retraite. Cela peut être dû en partie au fait qu’ils n’ont pas encore 62 ans et ne peuvent donc pas prétendre aux prestations de retraite de la sécurité sociale.

Pour les 62 ans et plus, c’est une autre histoire. Les personnes à faible revenu de cette cohorte d’âge étaient encore plus susceptibles de ne pas travailler. Pourtant, comparé à la Grande Récession, le taux de chômage était à peu près le même, 38% en 2020 contre 37% en 2009. Cependant, les salariés âgés de 62 ans et plus étaient plus susceptibles d’être au chômage. En 2020, 22% des personnes appartenant au quartile de revenus le plus élevé ne travaillaient plus par rapport à un an plus tôt, contre 18% qui appartenaient à cette catégorie en 2009 pendant la Grande Récession. Les hauts salariés ont pris leur retraite plus rapidement pendant Covid-19 que pendant la Grande Récession. En 2020, 15% de cette cohorte étaient à la retraite un an après avoir travaillé, contre 10% en 2009. Pourtant, le taux de retraite des salariés à faible revenu est resté à peu près le même, 26% en 2020 contre 25% en 2009.

La meilleure chose que vous puissiez faire pour avoir une retraite où vous avez un revenu élevé est de retarder la demande de sécurité sociale. Geoffrey Sanzenbacher chercheur au centre de recherche sur la retraite du Boston College

Les résultats comparent les données de décembre 2020 à décembre 2019. Il y aurait probablement eu un différence plus dramatique des taux de chômage avaient les données mesurées pour les mois précédents en 2020, a déclaré Sanzenbacher. Certes, les risques pour la santé liés à Covid-19 auraient pu inciter certains employeurs à encourager les travailleurs à prendre leur retraite. «À partir des données, nous ne pouvons pas vraiment dire s’il s’agit d’un simple choix de la part de l’employé ou s’il s’agit d’une décision conjointe quelconque», a déclaré Sanzenbacher. Alors que la pandémie se prolonge beaucoup plus longtemps que prévu, certains travailleurs qui se sont d’abord identifiés comme chômeurs peuvent maintenant dire qu’ils sont à la retraite.