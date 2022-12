Comment les traditions de Noël varient-elles dans le monde ? Voir les photos

Pour plusieurs, Noël est une période d’échanges de cadeaux, de bûches et de dîners de dinde. Mais ce n’est pas le cas partout. Dans une série annuelle, CNBC Travel met en lumière diverses célébrations de Noël à travers le monde.

Noël vient avec une tournure effrayante en Autriche, en Allemagne et dans d’autres pays alpins qui célèbrent la Saint-Nicolas pendant la première semaine de décembre. « Krampuslauf », qui se traduit par “Krampus run” en allemand, est un défilé annuel généralement organisé les 5 ou 6 décembre où les participants se déguisent en Krampus mi-chèvre, mi-démon pour effrayer les spectateurs.

Les costumes de Krampus se composent souvent d’un masque, d’une corne, d’un manteau en laine de mouton ou de chèvre, ainsi que de chaînes, de cloches et d’une canne, selon Helen Bitschnau, une représentante de l’Office national autrichien du tourisme. Jure Makovec | AFP | Getty Images

Selon la légende, Krampus accompagne St. Nick dans son voyage pour offrir des cadeaux aux enfants bien élevés, selon Helen Bitschnau, représentante de l’Office national du tourisme autrichien. Les enfants qui ont été mauvais, cependant, font face à la colère de Krampus. “La fonction du Krampus est de punir tout ce qui est mauvais au moyen d’une verge ou d’une queue de cheval”, a déclaré Bitschnau. Un mélange d’anticipation, d’excitation et de nervosité remplit l’air sur Krampuslauf, a déclaré Bitschnau. “Si vous avez été bon tout au long de l’année, il n’y a vraiment rien à craindre”, a-t-elle déclaré. Bitschnau a ajouté qu’elle a “toujours été terrifiée par Krampus”. “Maintenant, j’aime aller au Krampuslauf dans ma ville natale, parce que je connais tous les gens derrière les costumes de Krampus [which] ça me fait un peu moins peur.”

Oaxaca, Mexique

Chaque année, le 23 décembre, les participants se rassembler sur la place principale d’Oaxaca d’inscrire des radis délicatement taillés au concours « La nuit des radis ». Ce ne sont pas des radis de la taille d’une bouchée – ils peuvent être aussi grand que la jambe d’un enfant. “Les artistes passent des journées entières à sculpter les radis pour le concours, en les trempant constamment pour qu’ils ne se dessèchent pas”, a déclaré Ileana Jimenez, qui est née et a grandi à Oaxaca.

Les gagnants du concours de sculpture de radis reçoivent de petits prix en espèces, a déclaré la résidente Ileana Jimenez. Patricia Castellanos | AFP | Getty Images

“Il y a des files de gens qui attendent patiemment leur tour pour entrer et admirer le magnifique travail [of] les artisans d’Oaxaca », a-t-elle déclaré. L’atmosphère au Zocalo, la place de la ville d’Oaxaca, est jubilatoire avec de la musique live, des feux d’artifice et des essaims de locaux et de touristes, a déclaré Jimenez. “C’est une fête qui garde le moral des gens.”

Gävle, Suède

Debout 42 pieds de haut et pesant plus de 7 000 livresune énorme chèvre en paille faite à la main est un spectacle de Noël annuel dans la ville suédoise de Gavle. La chèvre de cette année a pris plus de 1 000 heures à construire, a déclaré Anna-Karin Niemann, porte-parole du comité spécial qui protège la chèvre.

La chèvre Gavle déménage cette année pour la première fois en 56 ans, selon Visit Gavle, le guide du visiteur de la ville. Mats Astrand | AFP | Getty Images

Bien que ce soit un crime de le brûler ou de le détruire, la chèvre de Gavle a été soumise à nombreux incendies criminels depuis la construction du premier en 1966. L’incendiaire qui a brisé la séquence de survie de quatre ans de la dernière chèvre a été condamné à six mois de prison et condamné à payer 109 000 couronnes suédoises (10 450 $) de dommages et intérêts, selon un Point de presse suédois. La figure de chèvre chérie de la Suède est construite avec de la paille malgré son inflammabilité, car “c’est la tradition”, a déclaré Niemann. “Il signifie beaucoup pour nous à Gavle, et il fait partie intégrante de l’esprit de Noël”, a-t-elle déclaré. Les versions miniatures de la chèvre font des souvenirs amusants ou des décorations de Noël pour les voyageurs, a déclaré Mark Wolters, le créateur de la chaîne YouTube de voyage populaire. Monde de Wolters. Ceux qui s’intéressent à la façon dont la chèvre de cette année se porte peuvent l’observer à travers un webcam en direct.

Ukraine via Cracovie, Pologne

Dans une démonstration de résilience parmi les célébrants de Noël, 40 réfugiés ukrainiens à Cracovie, en Pologne, ont vendu des objets faits à la main tels que des bougies, des ornements d’arbre et des biscuits au pain d’épice lors d’une foire artisanale de Noël organisée avec l’aide de Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Un stand au marché de Noël ukrainien à Cracovie, en Pologne. Omar Marques | Agence Anadolu | Getty Images

Les ventes du marché de Noël ont fourni aux réfugiés, dont la plupart étaient des femmes, un revenu pour joindre les deux bouts, a déclaré Tarik Argaz, un représentant de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le marché a été fréquenté par les habitants, les touristes et la communauté ukrainienne, a-t-il déclaré. C’était l’occasion de présenter le “grand talent au sein de la communauté des réfugiés”, a déclaré Argaz, ajoutant que l’idée de l’événement est née lorsque les membres du personnel de l’ONU ont reçu une pierre “peinte de manière complexe” par l’un des résidents d’un centre collectif, qui est un logement qui abrite un grand nombre de réfugiés.

Les Philippines

Pendant le saison des fêtes, les maisons aux Philippines sont décorées de lanternes en forme d’étoile appelées “parol”, ledit blogueur de voyage Kach Umandap, qui est né et a grandi aux Philippines. Les parols étaient à l’origine utilisés pour éclairer la voie de la tradition de Simbang Gabi, une période de neuf jours de messes avant l’aube tenues du 16 au 24 décembre – ainsi que la messe de minuit la veille de Noël, appelée Misa de Gallo, a déclaré Umandap.

Des enseignants, des élèves et des parents tiennent des lanternes de Noël fabriquées à partir de matériaux recyclés lors d’une campagne pour des célébrations de Noël durables dans une école primaire de Quezon City, aux Philippines. Ted Aljibe | AFP | Getty Images

“Maintenant, les lanternes sont utilisées comme décorations”, a déclaré Umandap. “Parol symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres et l’espoir.” Environ 90% des personnes vivant aux Philippines s’identifient comme chrétiens – majoritairement catholique – selon la Harvard Divinity School. Les Philippines restent le seul pays asiatique où le christianisme est la religion nationale. De nombreux Philippins utilisent des matériaux comme des coquillages, du verre et des lumières LED pour rendre les parols plus lumineux et plus colorés, a-t-elle déclaré. Umandap, qui vit maintenant en Europe, a déclaré que les lanternes lui rappelaient sa maison. “Quand je les vois, ils [give] J’espère que quelles que soient les luttes que je rencontre, elles pourront être vaincues”, a-t-elle déclaré.

São Paulo, Brésil

Les Brésiliens adorent leurs fêtes, a déclaré Bruna Venturinelli, auteur du blog brésilien J’aime le Brésil. C’est pourquoi leurs défilés de Noël sont “contagieusement amusants” avec “beaucoup de rires et de joie”, a-t-elle déclaré. Des personnages déguisés dansent aux côtés du Père Noël et de ses elfes, tout en interagissant avec les enfants dans la foule, a-t-elle déclaré.

Les défilés de Noël du Brésil présentent généralement des personnages de Korvatunturi, une région montagneuse de Laponie où le Père Noël est censé vivre. Cris Faga | Nurphoto | Getty Images

“Il y a plusieurs défilés de Noël dans les quartiers, qui sont organisés par le conseil municipal ou une institution privée pour promouvoir le début de leur saison des fêtes, comme le défilé du centre commercial représenté sur la photo”, a-t-elle déclaré. “Si je suis au Brésil à Noël, j’emmène mon neveu et ma nièce à un défilé de Noël, et on s’éclate ! … Ils en profitent également pour dire qu’ils ont écrit une lettre au Père Noël et qu’ils se sont bien comportés tout au long de l’année, même si la dernière partie n’est pas vraie à 100 %.” De nombreuses personnes au Brésil fêteront le réveillon de Noël avec leur famille en partageant un Poulet Chesterelle a dit. Le jour de Noël, les gens se rassemblent à nouveau pour avoir des restes pour le déjeuner tout en écoutant de la musique brésilienne, a-t-elle déclaré.

Le pôle Nord’

La tradition moderne d’écrire des lettres au Père Noël a peut-être été lancée par les Américains Fanny Longfellowépouse du poète Henry Wadsworth, selon Magazine Smithsonien. Mais au début, c’est le Père Noël qui écrivait aux enfants, et non l’inverse. Longfellow a écrit des lettres à ses trois enfants au sujet de leur comportement au cours de l’année écoulée, selon le magazine. Dans une des lettres de Longfellow, datant de 1853, “Santa” disait : “[Y]ous avez ramassé quelques mots coquins que j’espère que vous jeterez comme vous le feriez pour des fruits aigres ou amers”, selon l’article.

Un enfant poste une lettre au Père Noël à Fort Worth, au Texas. Richard Rodríguez | Getty Images Sports | Getty Images