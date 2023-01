Comment les touristes peuvent apporter des fournitures médicales aux endroits qui en ont besoin

Habituellement, les valises apportées en vacances sont remplies de vêtements, d’articles de toilette et d’articles personnels, mais ne regorgent pas de fournitures médicales.

Mais les bénévoles de l’organisation à but non lucratif Not Just Tourists apportent un avantage humanitaire aux voyages de loisirs en apportant des fournitures médicales dans leurs bagages pour en faire don à ceux qui en ont besoin.

Avi D’Sousa, fondateur du chapitre torontois de Not Just Tourists, a montré à CTV National News des seaux de fournitures, prêts à être rangés dans des valises.

“De la gaze et des intraveineuses, des aiguilles et des voies respiratoires et, surtout, des masques”, a-t-il déclaré.

C’est une partie de ce que Sonya Deol emportera avec elle en Afrique du Sud comme cadeau médical humanitaire.

“Je voyage souvent avec un sac à dos, donc ma franchise de bagages est gaspillée”, a déclaré Deol à CTV News. “Et puis un jour, je faisais des recherches et j’ai trouvé Not Just Tourists et j’ai pensé, quelle façon parfaite de répondre à un besoin, de partager des ressources, tout en voyageant.”

Les fournitures recueillies par Not Just Tourists sont principalement des hôpitaux et des établissements de soins à domicile donnés. La section de Toronto a un partenariat avec le University Health Network, qui fait don de fournitures qui s’accumulent et risquent d’être gaspillées.

Les voyageurs récupèrent une valise auprès de l’organisation ainsi qu’un formulaire déjà rempli pour la douane.

Les bagages sont ensuite déposés dans un hôpital ou une clinique spécifique à l’étranger. L’établissement médical qui reçoit le don est choisi à l’avance par Not Just Tourists pour s’assurer que les fournitures vont là où elles sont nécessaires.

Eileen Hannon emporte une valise avec elle lors d’un voyage à Cuba, exécutant la demande d’une mère en deuil, dont l’enfant est décédé récemment, de partager des fournitures médicales dont elle n’a plus besoin.

“La mère m’a appelé et m’a dit:” J’ai beaucoup de fournitures médicales à la maison, dans la mémoire de mon enfant, j’aimerais qu’il aille dans un endroit vraiment spécial “, a déclaré Hannon.

À Toronto, les fournitures sont entreposées et triées à l’église unie de Roncevaux.

À ce jour, à l’échelle nationale, quelque 7 000 valises ont quitté le Canada, totalisant environ 2,5 millions de livres de fournitures données.

Le programme fonctionne sous une forme ou une autre depuis 1990, lorsqu’un couple de St. Catharines, en Ontario, le Dr Ken Taylor et son épouse Denise, ont commencé à apporter des fournitures médicales dans des régions éloignées de Cuba après avoir constaté une pénurie de certaines fournitures. Lorsque d’autres personnes qui voyageaient à Cuba ont commencé à les approcher pour leur demander s’ils pouvaient également aider à transporter des fournitures, l’organisation a décollé.

Depuis lors, l’idée d’utiliser des vacances pour aider les autres n’a fait que s’étendre.

«Nous sommes partout au Canada maintenant», a déclaré D’Souza. “Nous avons ouvert un chapitre en Californie, nous venons d’en ouvrir un à New York.”