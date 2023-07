Comment les titulaires H-1B peuvent demander un permis de travail canadien

Depuis dimanche, le gouvernement fédéral a ouvert les demandes de nouveau permis de travail pour les travailleurs étrangers vivant aux États-Unis afin de déménager au Canada.

Les ressortissants étrangers vivant aux États-Unis avec un visa H-1B peuvent désormais postuler pour travailler et vivre au Canada alors que le gouvernement fédéral commence à déployer les mesures de sa nouvelle stratégie pour attirer les travailleurs de la technologie.

Le permis de travail pour titulaire d’un visa de profession spécialisée H-1B a été annoncé en juin, ainsi que des mises à jour de divers permis de travail, y compris la création d’un programme d’entrée express pour les travailleurs employés ou formés pour travailler dans les secteurs STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). .

Le processus de candidature étant officiellement ouvert, voici ce que les candidats doivent savoir.

QUI PEUT POSTULER ?

Le programme de visa H-1B est spécifiquement destiné aux personnes hautement qualifiées travaillant ou formées pour travailler dans une profession spécialisée. Ces emplois nécessitent souvent une formation supplémentaire comme un baccalauréat ou une certification ou une licence requise pour travailler dans cette profession spécialisée.

Les titulaires de ce visa peuvent vivre et travailler aux États-Unis pendant trois ans et un maximum de six ans à titre exceptionnel, ainsi que leurs conjoints ou enfants célibataires de moins de 21 ans.

Bien que le nouveau programme canadien pour les titulaires de visas H-1B américains ait été annoncé dans le cadre du plan agressif du gouvernement fédéral visant à attirer des travailleurs dans le secteur de la technologie, le programme est ouvert à tout titulaire d’un visa américain H-1B, quel que soit son domaine d’activité.

Les emplois précédents approuvés par les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis comprenaient des ingénieurs en logiciel, des graphistes, des ingénieurs électriciens ainsi que des médecins, des enseignants et des thérapeutes.

Les candidats retenus du programme pourront obtenir un permis de travail ouvert pour vivre et travailler au Canada jusqu’à trois ans. Le permis de travail canadien ne sera pas révoqué si le titulaire du permis est licencié ou quitte son emploi, contrairement au H-1B américain, qui oblige les travailleurs à trouver un nouvel emploi dans les 60 jours ou à quitter le pays.

Cependant, il n’y a pas de possibilité de prolongation, bien que les titulaires de permis puissent essayer de postuler via un autre programme après la période de trois ans.

Semblable au visa américain H-1B, la voie canadienne permettra également aux époux, conjoints de fait et/ou enfants d’un travailleur temporaire de vivre et de travailler au Canada pendant la période accordée.

COMMENT PUIS-JE POSTULER ?

Les candidats intéressés peuvent postuler via le portail de la page Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en soumettant les documents suivants ; une copie de leur visa H-1B actuel, un formulaire d’avis d’action qui confirme quand le gouvernement américain a approuvé leur permis de travail et une preuve de résidence aux États-Unis.

La candidature coûte également 155 $CAN et les candidats retenus seront informés dans environ six semaines s’ils ont été approuvés.

Une fois approuvé, l’IRCC indique qu’une «lettre d’introduction au point d’entrée» sera envoyée au demandeur détaillant combien de temps il peut travailler au Canada et dans quelles conditions.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré qu’il y avait actuellement 400 000 titulaires de visas H-1B aux États-Unis, mais la politique temporaire n’acceptera les candidats que pendant un an ou jusqu’à ce que 10 000 demandes soient reçues, selon la première éventualité.



Avec des fichiers de Jennifer Ferreira et Phil Hahn de CTVNews.ca.