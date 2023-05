Comment les titans du Gujarat de Hardik Pandya sont à nouveau devenus les «favoris du titre» d’IPL

Lorsque les Titans du Gujarat dirigés par Hardik Pandya ont commencé leur voyage dans la Premier League indienne (IPL) 2022, on aurait été pardonné de ne pas les considérer comme des prétendants sérieux au titre. Car IPL n’a pas été tendre avec les «nouvelles équipes» dans le passé. Que ce soit Kochi Tuskers Kerala (2011), Sahara Pure Warriors (2011), Gujarat Lions (2016) ou Rising Pune Supergiant (2016), aucune des équipes qui ont été ajoutées aux riches en argent n’a pu remporter le moindre titre. Pune s’est rapprochée en terminant deuxième de l’édition 2017. Ainsi, lorsque GT et Lucknow Super Giants ont été introduits en 2022, on ne les aurait pas envisagés de parcourir la distance dès la première saison.

Ce qui s’est passé, cependant, était tout à fait le contraire. LSG et GT sont tous deux entrés dans les séries éliminatoires, tandis que GT a parcouru la distance et a remporté l’IPL 2022 en battant Rajasthan Royals. Cette fois aussi, les deux équipes ont fait preuve d’une régularité incroyable et ont terminé parmi les trois premières de la phase de championnat. La GT dirigée par Hardik Pandya a joué à un tout autre niveau. Ils ont été la première équipe à participer aux séries éliminatoires et ont terminé la phase de championnat en tant qu’équipe n ° 1.

Ce n’est pas un simple hasard si GT est devenu une force avec laquelle il faut compter, défiant la puissance des équipes plus anciennes.

Oeil pour le talent

Dès le début, le mélange de joueurs de GT a été génial. Avant la méga-enchère IPL 2022, GT a misé sur trois étoiles. Ils ont choisi Hardik Pandya, Rashid Khan et Shubman Gill. À cette époque, Pandya se remettait d’une blessure, sa place dans l’équipe indienne n’étant pas certaine, tandis que Gill n’était pas encore devenu une star du T20. Cependant, la direction de GT a cru en leur talent et leur a donné une chance. En Rashid Khan, ils avaient l’un des quilleurs les plus percutants de l’histoire du tournoi.

Leurs autres recrutements de joueurs ont également eu une touche de brillance. Que ce soit Mohammed Shami pour son nouvel éclat de balle ou David Miller et Rahul Tewatia, dans le rôle du finisseur, tout le monde a cliqué. Même des joueurs comme Vijay Shankar et Wriddhiman Saha, que beaucoup pensaient avoir dépassé leur apogée, ont été parmi les vedettes pour eux.

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas

GT était si sûr de la force de son équipe qu’il n’a pratiquement recruté personne lors de l’enchère IPL 2023. Ils n’ont choisi que sept joueurs. Le gardien de guichet KS Bharat et le skipper néo-zélandais Kane Williamson étaient les deux seules signatures de haut niveau parmi eux. Ils ont également recruté le vétéran Mohit Sharma. En fait, Mohit était l’une des meilleures histoires de retour. Le rythme moyen a joué pour la dernière fois un match IPL en 2020, mais cette saison, il a ramassé 17 guichets en 11 matchs jusqu’à présent.

Combo Hardik-Nehra

Au cricket, on voit rarement un entraîneur se comporter comme un entraîneur de football. Les pirogues sont avant tout des lieux de discussion sérieuse. Mais en GT, les choses sont un peu différentes. L’entraîneur-chef du GT, Nehra, peut souvent être vu en train d’instruire ses joueurs depuis la ligne de touche. En revanche, Pandya a une personnalité beaucoup plus calme sur le terrain. Ensemble, ils sont une force.

« Une personne qui a joué un rôle crucial dans ma croissance est Ashu bhai (Ashish Nehra – entraîneur GT). Nous sommes des fous. Nous sommes des personnes légèrement différentes, mais notre sens du jeu est le même. Il m’a bien guidé », a déclaré Pandya. dans une interaction avec Robin Uthappa sur Jio Cinema.

Prouesse de quilles

Alors que Shubman Gill de GT, actuellement deuxième dans la liste des run-getters les plus élevés avec un total de 680, peut terminer meilleur buteur s’il conserve sa forme, ce qui a marqué le succès de GT, ce sont leurs quilleurs. Trois parmi les neuf meilleurs preneurs de guichets de cet IPL sont de GT – Mohammed Shami (23 guichets), Rashid Khan (23 guichets) et Mohit Sharma (17 guichets). Même le jeune Noor Ahmad, qui a impressionné avec 13 guichets, est également de GT et occupe la 17e place dans la liste des meilleurs preneurs de guichet. Comparé à cela, à l’exception de Gill, aucun autre frappeur GT ne figure parmi les 20 meilleurs run-getters de l’IPL 2023.

Le processus de pensée de GT est très clair par cette déclaration de Pandya. « Les quilleurs sont très chers à mon cœur. Parfois, les frappeurs prennent beaucoup de crédit, pour moi, je serai toujours le capitaine d’un quilleur et je veillerai à ce qu’ils obtiennent le crédit qu’ils méritent », a-t-il déclaré après un match.