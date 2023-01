Comment les TikTokers “manifestent” leur propre destin

Faites-vous partie de ces chanceux qui réussissent tout du premier coup ? Si tel est le cas, vous avez peut-être été frappé par le «syndrome de la fille chanceuse», une nouvelle obsession qui balaie TikTok depuis le début de l’année. Mais qu’en est-il du talent et du travail acharné, nous vous entendons demander? Il semble qu’ils aient peu de rôle à jouer pour ces utilisateurs des médias sociaux, qui préfèrent s’appuyer sur cette technique de manifestation pour faire tourner la roue du destin.

« La fortune sourit aux audacieux », dit-on. Ce proverbe bien connu suggère que les compétences individuelles, associées à une bonne dose d’audace, peuvent mener au succès. Mais sont les personnes les plus talentueuses, même si elles sortent des sentiers battus, sûr d’atteindre le sommet sans un élément de chance? Pas selon les TikTokers qui, bien qu’ils n’aient pas mené de recherches scientifiques pour étayer leurs affirmations, croient que l’autosuggestion, ou la manifestation, peut suffire à créer des opportunités. C’est ce qu’ils appellent ” lucky girl syndrome”, et il se pourrait bien que cette nouvelle théorie, bien qu’un peu tirée par les cheveux, fasse déjà partie du quotidien de nombreux utilisateurs du réseau social chinois.

Ce soi-disant syndrome s’est répandu comme une traînée de poudre sur TikTok. L’engouement est tel qu’en quelques semaines, elle cumule près de 80 millions de vues sur le réseau social chinois, avec une multitude de vidéos dans lesquelles les internautes confirment le bien-fondé de la méthode. Tout cela est assez surprenant. Il est difficile de retracer la source exacte de cette tendance, mais l’une des vidéos les plus anciennes et les plus vues est attribuée à l’utilisateur Laura Galebe. S’adressant à la caméra, la jeune femme explique tout sur le “syndrome de la fille chanceuse”, arguant que “le secret est d’assumer et d’y croire avant que la preuve concrète n’apparaisse. SOYEZ DÉLUSANT”.

Dans la vidéo, qui a été visionnée près de trois millions de fois et aimée près de 500 000 fois, l’internaute se dit « l’une des personnes les plus chanceuses [she] sait.” Elle ajoute : “Je reçois les opportunités les plus folles qui me sont lancées de nulle part”, avant de conclure, “Je m’attends toujours à ce que de grandes choses m’arrivent, et c’est ce qu’elles font.” En moins de deux minutes, la jeune femme a apparemment réussi à convaincre des millions de TikTokers, qui la remercient, et comptent utiliser cette énergie positive pour booster leurs opportunités en 2023. Dans les commentaires, certaines personnes font également le lien avec la loi de l’attraction, qui est la croyance que l’on peut « attirer » ou « manifester » des choses négatives ou positives par la pensée ou la visualisation.

Quelques jours plus tard, fin décembre 2022, deux autres internautes alimentaient le buzz en expliquant également cette nouvelle théorie. Dans une vidéo intitulée “Comment nous avons changé notre vie avec le syndrome de la chanceuse”, l’utilisateur Skzzolno et un ami confirment tour à tour la légitimité de cette méthode, avec des exemples. Ce post supplémentaire sur le sujet a été vu plus de 4,5 millions de fois. , et aimé près de 800 000 fois.

Depuis lors, vidéo après vidéo a été publiée sur le succès de cette “technique du syndrome de la fille chanceuse” : “Comment activer le syndrome de la fille chanceuse et manifester votre meilleure vie”, “Le syndrome de la fille chanceuse est réel et je vais vous dire pourquoi”, “J’ai le syndrome de la fille chanceuse”, lisez les titres sur une multitude de vidéos. Et certains d’entre eux sont prêts à aller encore plus loin : “Comment faire passer le syndrome de la fille chanceuse à un niveau supérieur”, promet un internaute.

Il semble que la paresse ait un moment en ce moment, un phénomène qui se répand aussi comme une traînée de poudre en ce début d’année, et dans de nombreux secteurs, dont la mode. En tant que tel, il n’est que trop tentant de voir un lien entre ces deux “syndromes”. Et c’est peut-être particulièrement tentant si l’on considère toute personne qui a la “chance” d’être considérée comme privilégiée… Mais cela ne veut pas dire que la chance n’existe pas, Loin de là, au-delà des croyances, de nombreuses théories et recherches scientifiques étudient le sujet depuis des années, mais il vaut sans doute mieux compter sur vos compétences, votre volonté et votre détermination pour réussir, quel que soit le domaine.

Au final, le “syndrome de la fille chanceuse”, qui évoque en quelque sorte la méthode d’autosuggestion de Coué, n’est ni dangereux ni toxique, tant que vous ne commencez pas à vous culpabiliser ou à vous punir si des pensées négatives surgissent. vous empêcher de faire de 2023 l’année de la positivité et de l’optimisme, et de voir si cette énergie positive vous conduira vraiment dans un tourbillon d’opportunités et de bonheur. Assurez-vous de vérifier à cette époque l’année prochaine…

