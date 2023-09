Comment les théories du complot ont infecté la politique britannique – POLITICO

LONDRES — Bienvenue en Grande-Bretagne, où un député élu s’insurge ouvertement contre les vaccins contre le « crime contre l’humanité » et où une taxe de pollution de 12,50 £ par jour est un « cheval de Troie » pour le « contrôle » du gouvernement.

Les théories du complot ne constituent pas une force nouvelle dans la politique britannique. Mais on s’inquiète de plus en plus du fait que, sur une multitude de questions, des idées autrefois marginales soient de plus en plus introduites dans le courant dominant – avec un peu d’aide des politiciens.

Ces inquiétudes se sont encore intensifiées plus tôt cette année lorsqu’Andrew Bridgen, député conservateur depuis 2010, a perdu le poste de whip du parti après avoir comparé le déploiement du vaccin contre le COVID-19 à l’Holocauste.

Depuis qu’il a été évincé des conservateurs, Bridgen est le seul membre parlementaire du Reclaim Party, ouvertement « anti-réveillé » de l’acteur de télévision Lawrence Fox. Bien que Fox et ses autres candidats députés aient échoué à chaque course à laquelle ils se sont présentés, l’adoption de Bridgen dans le giron signifie que Reclaim a obtenu une représentation parlementaire sans avoir à gagner une élection.

Rod Dacombe, lecteur en politique et spécialiste de la théorie du complot au King’s College de Londres, affirme que la position du député donne du poids à l’establishment à des groupes potentiellement dangereux.

« Il est désormais député de ce mouvement petit mais très actif », dit Dacombe. « Il cite très fréquemment les cercles conspirationnistes et la littérature. Il a accueilli au Parlement des personnes préoccupées par les méfaits des vaccins, donc je pense que cela ajoute un certain degré de légitimité pour stimuler ce mouvement.

Andrew Bridgen n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de POLITICO.

Pas seulement des vaccins

Les opinions de Bridgen sur les vaccinations contre le COVID l’ont évincé du parti conservateur. Mais ce n’est pas la seule question sur laquelle des propos teintés de complot s’insinuent en politique, souvent avec moins d’attention.

La politique locale a été saisie, par exemple, par le concept de « ville à 15 minutes », un concept de planification relativement anodin qui met l’accent sur la nécessité de commodités faciles d’accès. Il a été mis au pilori en ligne comme un « plan dystopique » visant à enfermer les gens dans les limites d’un quartier et à les exclure du reste du monde.

Un langage similaire s’est même glissé dans les Communes. Le conservateur Nick Fletcher a déclaré à ses collègues députés plus tôt ce mois-ci que « les villes à 15 minutes nous coûteront notre liberté personnelle » – et les a décrites comme un « concept socialiste international ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était conscient que les sentiments étaient poussés par les théoriciens du complot, Fletcher a déclaré à POLITICO dans un communiqué : « Personne ne s’est présenté aux élections sur un manifeste clair visant à contrôler et taxer la façon dont les gens voyagent et à restreindre leurs libertés. Je crois que ce pays est le meilleur au monde grâce à sa tolérance envers les autres. ULEZ, CAZ et les villes dites des 15 minutes sont fondamentalement non britanniques et devraient être supprimées.

Dacombe prévient cependant que le langage intensifié autour des villes de 15 minutes montre que « les idées conspiratrices affectent[ing] le courant dominant du discours politique », ajoutant qu’« il existe un petit groupe de personnes au Royaume-Uni pour qui ces idées constituent la principale manière d’aborder la politique ».

Le député conservateur Andrew Bridgen | Niklas Halle’n/AFP via Getty Images

L’opposition aux villes aux quarts d’heure s’est récemment mêlée aux attaques contre la zone à très faibles émissions de Londres (ULEZ), qui est devenue un nouveau paratonnerre pour des complots qui vont bien au-delà des critiques politiques classiques.

ULEZ a été étendu de manière controversée à une plus grande partie de Londres par le maire de la ville, Sadiq Khan, au cours de l’été. Il a son lot de critiques, les travaillistes et les conservateurs attribuant cette accusation aux véhicules très polluants comme étant l’une des principales raisons pour lesquelles les conservateurs anti-ULEZ ont remporté une victoire surprise aux élections partielles.

Mais la campagne contre ce système a parfois basculé vers de véritables théories du complot, et l’idée selon laquelle ULEZ serait un moyen pour le gouvernement de contrôler le public est devenue monnaie courante dans le discours en ligne.

Le jour où ULEZ s’est étendu au Grand Londres, les manifestants – pour la plupart affiliés au groupe « Action Against ULEZ Extension » – se sont rassemblés devant le 10 Downing Street pour faire connaître leur point de vue. Le groupe décrit son objectif principal comme étant « d’arrêter l’extension d’ULEZ avant même qu’elle ne commence et de garantir que le paiement au kilomètre, les villes aux 15 minutes et la vie sous un régime contrôlé par une dictature n’aient jamais lieu ». Le groupe affirme qu’il ne veut pas être contraint « de vivre dans des prisons ouvertes ».

La police métropolitaine a récemment annoncé que 510 caméras avaient été endommagées au cours des cinq mois précédant le lancement d’ULEZ.

Dacombe met en garde contre la frontière ténue entre la rhétorique de campagne exacerbée et les discours complotistes. « C’est un très bon exemple de la traduction des idées que nous avons vues circuler dans le monde entier. [conspiracy] mouvements vers la politique formelle.

Colère en ligne, conséquences hors ligne

Pour ceux qui sont victimes des théories du complot, les conséquences peuvent être bien réelles.

En 2020, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a publié un rapport accablant sur l’antisémitisme au sein du Parti travailliste britannique, qui révélait que certains membres avaient colporté des complots accusant les Juifs de contrôler l’opposition, les décrivant comme une « cinquième colonne ».

Il a révélé que les membres partageaient des clichés sur la famille Rothschild et un négationnisme ouvert de l’Holocauste. L’EHRC – qui a depuis cessé de surveiller le Parti travailliste et a déclaré que le parti avait pris des mesures pour résoudre le problème – a constaté que de nombreux incidents de désinformation antisémite n’avaient fait l’objet d’aucune enquête. Mais pas avant que certains membres, et même des députés, aient quitté le parti avec dégoût.

Dernièrement, des législateurs se sont retrouvés victimes d’abus en ligne pour avoir déformé leurs votes à la Chambre des communes. Bridgen a récemment pris la parole à la Chambre des communes pour présenter un projet de loi sur la règle des 10 minutes, une motion symbolique qui peut être utilisée pour mettre en évidence les enjeux de la campagne.

Le député de Reclaim a plaidé en faveur d’une nouvelle législation pour « protéger » les enfants dans les écoles »[forbidding] la promotion de l’identité de genre », et a déclaré – sans preuve – que les écoles voient « des enfants de neuf ans apprendre la masturbation ou voir des poupées simuler des actes sexuels ».

La règle des 10 minutes de Bridgen – bien que controversée – a obtenu 33 voix de soutien, avec 39 députés votant contre. C’est à ce moment-là que les attaques contre les opposants ont commencé.

Certains des députés qui ont voté contre la motion ont été mentionnés dans des tweets incendiaires du leader de Reclaim, Lawrence Fox, qui compte 401 000 abonnés sur X, anciennement Twitter.

Fox et Bridgen ont utilisé des messages pour décrire ceux qui avaient voté contre la motion comme s’opposant à « la protection des enfants contre le toilettage et la transition sociale à l’école sans la connaissance ou le consentement des parents ».

En réponse à ces tweets, les utilisateurs de X ont alors accusé sans fondement ces députés d’être des pédophiles.

Un député conservateur qui a été accusé de cette manière et qui a bénéficié de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question, a qualifié les commentaires qu’il avait reçus de « ignobles ».

Ils ont déclaré que la réponse en ligne les avait amenés à remettre en question leur vote, non pas parce qu’ils n’y croyaient pas, mais parce qu’ils n’étaient pas sûrs que les abus en valaient la peine.

« De mon point de vue, je pense que c’était juste de voter contre Bridgen, mais vous êtes pris dans ce piège : répondre à l’opinion publique en direct sur Twitter plutôt que d’essayer de réfléchir à ce que nous voulons faire en tant que gouvernement pour façonner le pays. » ils ont dit.

Laurence Fox, chef du parti Reclaim | Daniel Leal/AFP via Getty images

Ni Bridgen ni Fox n’ont répondu à la demande de commentaires de POLITICO sur ce point.

Anti-démocratique

Dacombe prévient que les abus en ligne peuvent rapidement dégénérer, avertissant qu’il existe « une voie très clairement définie entre ce type de complot et le terrorisme ou les actes de violence ».

« C’est intrinsèquement antidémocratique, dans le sens où si vous croyez à ces choses, vous ne croyez pas aux institutions politiques dominantes », prévient-il.

« Donc, d’une certaine manière, Andrew Bridgen et les députés alignés ont tendance à travailler essentiellement contre les institutions qu’ils représentent, parce que si vous croyez aux théories du complot, vous ne croyez pas que le Parlement travaille pour vous, vous ne croyez pas aux formes traditionnelles de expertise, etc.

La députée travailliste Charlotte Nichols a déclaré que la pandémie a entraîné une forte augmentation des abus liés au complot qu’elle a subis et que, bien que ceux-ci aient diminué depuis, ils ne sont pas revenus aux niveaux d’avant la pandémie.

« Nous sommes arrivés au point où vous faisiez des visites scolaires et les enfants avaient des questions clairement posées par leurs parents sur certains de ces concepts », dit-elle, ajoutant : « Vous aviez des enfants qui disaient : « Que faites-vous à propos du problème ? WEF ?’ » Le WEF – Forum économique mondial – est au centre de la théorie du complot du « nouvel ordre mondial », qui suggère que les dirigeants ont créé la pandémie de COVID-19 pour prendre le contrôle de la vie des citoyens.

Ces derniers jours, Nichols a partagé une vidéo en ligne qui la montre en train d’être abordée dans sa circonscription par un homme la traitant de « fasciste » et lui disant que le peuple juif « domine » Westminster.

Le rédacteur en chef du site de vérification des faits Full Fact, Steve Nowottny, estime que les politiciens pourraient, dans un premier temps, commencer à améliorer le discours britannique en corrigeant les erreurs et en montrant leurs sources, « ce qui semble très simple, mais en réalité c’est une erreur. vraiment important, et cela n’arrive pas très souvent.

FullFact écrit souvent aux députés pour les signaler lorsqu’ils ont fait une fausse déclaration, mais cela n’aboutit souvent pas à une correction.

Nowottny met en garde : « Si vous ne pouvez pas faire confiance à ce qu’un homme politique dit au Parlement et à cela, s’il commettait une erreur, [they would] puis corrigez les faits – cela dit quelque chose d’assez fondamental sur notre démocratie et qui est assez préoccupant.