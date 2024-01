Comment les Texans peuvent attaquer le MVP Lamar Jackson

Il n’existe pas de match facile pour les séries éliminatoires de la division NFL.

Chaque fois qu’une équipe arrive à ce stade de la saison, avec les huit meilleures équipes restantes, tout le monde est solide. Les Texans de Houston ne le savent que trop bien. Ce n’est que la cinquième fois dans l’histoire de la franchise qu’ils accèdent à la ronde de division de l’AFC, et ils n’ont jamais atteint le match de championnat de conférence, subissant des défaites contre les New England Patriots (saisons 2012 et 2016), les Chiefs de Kansas City ( 2019) et Ravens de Baltimore (2011).

Celui-ci s’annonce particulièrement difficile car, malgré toute la grandeur de leur propre quarterback, la recrue CJ Stroud, ils affronteront le MVP projeté de la ligue Lamar Jackson.

Personne n’est plus dangereux que Lamar Jackson après avoir activé son facteur X 😈 pic.twitter.com/PRJXmK19e7 – NFL (@NFL) 3 octobre 2023

Jackson, lauréat du prix MVP de la NFL 2019 et vainqueur attendu de cette année, a progressé sous la direction du coordinateur offensif de première année Todd Monken. Il a lancé pour 3 678 verges, 24 touchés et sept interceptions en saison régulière tout en totalisant 821 verges et cinq touchés. Son attaque remaniée, avec les receveurs Zay Flowers, Odell Beckham Jr. et Rashod Bateman, était l’une des plus dynamiques de la ligue. Avec également une défense de premier plan, les Ravens ont atteint une fiche de 13-4.

Cela comprenait une victoire décisive de 25-9 contre les Texans lors de la première semaine. La défense de Houston a fait son travail, n’accordant à Jackson que 169 verges par la passe et forçant une interception, mais ses lacunes offensives n’ont pas pu être surmontées. Depuis lors, l’offensive de Baltimore s’est certainement améliorée, tout comme la défense de Houston, qui s’est figée sous la direction de l’entraîneur-chef DeMeco Ryans.

Comment les Texans peuvent-ils répéter leur performance de la semaine 1 contre Jackson ? Cela commence probablement dès le départ.

DeMeco Ryans a envoyé plus de 6 rushers à Lamar Jackson 5 fois au cours de la semaine 1. C’était l’un des 4 matchs avec plus de 2 de ces blitz. Ils ont fait pression sur 4 dropbacks sur 5 et ont forcé une interception. Fait intéressant, il n’y a eu aucun sac. Attendez-vous à ce qu’ils composent davantage de la même manière #NousSommesTexans – John Crumpler (@JohnHCrumpler) 17 janvier 2024

Houston a subi 16 pressions de quart-arrière et quatre sacs au cours de la semaine 1. Le coordinateur défensif Matt Burke a expliqué mercredi que tout commence par la discipline et l’efficacité de la ligne défensive.

« Ce sera un peu comme nous l’avons prêché toute l’année, mais même avec un niveau accru de précipitation en tant qu’unité. Nous ne pouvons pas avoir d’entrepreneurs indépendants. Il s’agira certainement pour les gars de rester dans leurs zones de pointe », a déclaré Burke à propos de son unité qui doit travailler de manière cohérente. « Si vous quittez votre zone et votre voie, et un peu là où nous essayons de tout mettre en place, si vous sortez, alors il vous fera payer. Donc, je dirais probablement que du point de vue d’une discipline – un niveau de discipline de pointe – c’est l’ultime [challenge] cette semaine, bien sûr.

Will Anderson et Jonathan Greenard, malgré leurs blessures cette semaine, devront être à leur meilleur dans ce match. Leur capacité à générer de la pression en tête-à-tête et à être utilisée de manière créative lors de cascades génère une énorme quantité de stress sur la ligne offensive lorsqu’elle est associée aux plaqués défensifs Sheldon Rankins et Maliek Collins. Jackson peut faire frire n’importe quelle défense si on lui donne trop de temps, que ce soit avec ses jambes ou son bras.

Matt Burke sur le défi de trouver des moyens d’attaquer Lamar Jackson #Texans “C’est le summum cette semaine, c’est sûr.” pic.twitter.com/tJs9PKtfu8 -Shaun Bijani (@ShaunBijani) 17 janvier 2024

Une autre façon de générer de la pression est de donner plus de temps à la ligne défensive, ou simplement de masquer les sorties de passe. Le groupe de demi défensif de Houston vient de réaliser l’une de ses meilleures performances de la saison contre le quart-arrière des Cleveland Browns Joe Flacco.

Burke avait plus à dire sur la couverture de Baltimore.

« Une partie de cette prédication, même dans la couverture médiatique, ne comporte pas d’horloge », a-t-il déclaré. « C’est – vous devez défendre le deuxième jeu. Nous l’avons eu à plusieurs reprises où nous avions un peu l’impression de l’avoir dans l’herbe, puis il éclate, puis il fait un jeu vers le bas du terrain. Espérons que ce ne soit pas sur autant de mètres, mais c’est aussi une bataille mentale, nous devons continuer à avancer, nous devons continuer à avancer.

Burke a ensuite discuté de la tâche difficile d’arrêter Jackson.

« Vous devez leur lancer des vagues », a-t-il déclaré. « Il va faire quelques jeux, n’est-ce pas ? Il y a une raison pour laquelle il participe à la conversation MVP. Il a connu une excellente saison et c’est un grand joueur, donc nous comprenons qu’il y aura des jeux qui seront faits là-bas. Cela fera certainement partie de notre état d’esprit : « Hé, prochaine partie, reculez ». Nous avons un plan sur la façon dont nous voulons l’aborder et nous devons nous y tenir.

Ne soyez pas surpris de voir une couverture plus variée contre les Ravens et une utilisation accrue du talent spécial et émergent qu’est le demi de coin de deuxième année Derek Stingley. Stingley a arrêté Amari Cooper la semaine dernière et verra probablement une lourde charge du receveur principal de Baltimore, Zay Flowers, le seul joueur à avoir récolté plus de 100 cibles de Jackson cette saison. Cela pourrait être difficile avec l’utilisation de Flowers dans la machine à sous, mais ce ne serait néanmoins pas une surprise si les Texans essayaient de mettre Stingley sur lui.

DeMeco Ryans a changé les 49ers de San Francisco en s’appuyant sur les joueurs manifestement talentueux de son effectif. Il a mis la ligue en garde et a déclenché ces mêmes ajustements dévastateurs contre les Browns de Cleveland avec Derek Stingley. Lire ici⬇️https://t.co/bH1eEAH4jc pic.twitter.com/arCFqH50Ak – John Crumpler (@JohnHCrumpler) 14 janvier 2024

Comme la semaine dernière, les cornerbacks Steven Nelson et Desmond King seront chargés de remplacer les meneurs de jeu secondaires. Beckham est l’un des meilleurs receveurs n°2 de la ligue, mais ne représentera pas un affrontement physique écrasant pour Nelson, dont l’année exceptionnelle a culminé avec un choix de six la semaine dernière.

Les secondeurs Christian Harris et Blake Cashman devront travailler en tandem avec le groupe de sécurité pour bloquer l’ancien All-Pro Mark Andrews, s’il est capable de se préparer pour le match. Comme avec David Njoku des Browns la semaine dernière, c’est peut-être un domaine du terrain sur lequel ils sont heureux de forcer Jackson à travailler.

Dans l’ensemble, une solide couverture à l’arrière avec une bonne performance des passeurs devraient suffire à exercer une pression constante sur Jackson et, espérons-le, des sacs. Mais la pression ne suffit pas. Jackson a été le meilleur passeur de la ligue contre la pression cette saison.

Comment faire tomber un quarterback aussi insaisissable ? Une aide supplémentaire ne fait jamais de mal.

Comment les Texans de Houston se sont-ils comportés lorsqu’ils ont fait un blitz de 6+ ? Cela n’est arrivé que sur 42 clichés. Ils ont le 2ème meilleur taux de pression sur ces jeux (66,7%) mais seulement le 26ème taux de sack le plus élevé (7,1%) Leur succès défensif (57,1 %) ne se classe qu’au 21e rang sur ces jeux #NousSommesTexans – John Crumpler (@JohnHCrumpler) 17 janvier 2024

Ryans en a rarement fait six ou plus cette saison, mais quand il l’a fait, cela a été efficace. Les Texans ont le deuxième taux de pression le plus élevé sur les quarts adverses et ont la cinquième meilleure note de passeur autorisée dans la NFL avec 69,7. Cela s’est soldé par deux interceptions et seulement deux touchdowns accordés malgré un taux de réussite relativement faible (21e).

La dernière fois qu’ils ont joué contre Baltimore, Houston n’a pas eu peur d’envoyer la maison à Jackson. Ils l’ont frappé cinq fois, l’un des quatre matchs cette saison à ce volume, et ont forcé un revirement.

S’il y a un endroit où attaquer le MVP Lamar Jackson… c’est peut-être le blitz. Il se classe 29e sur 42 passeurs éligibles en EPA/db contre plus de 6 passeurs. Il se classe 36ème pour le classement des passeurs et 24ème pour le taux de réussite dans ces scénarios de blitz intensif. #NousSommesTexans – John Crumpler (@JohnHCrumpler) 16 janvier 2024

Jackson passe du meilleur passeur de la ligue, ou du moins un des meilleurs passeurs, à extrêmement moyen contre les regards de blitz lourds. Il s’est classé 29e sur 42 passeurs éligibles en EPA/db et 36e en classement des passeurs contre de tels blitz cette année. L’apparence des couvertures masculines qui les accompagnent et la surcharge relative des corps défensifs signifient également qu’il est difficile pour Jackson d’utiliser ses jambes.

L’EPA/db de Jackson diminue considérablement lorsqu’il est obligé de jouer contre une couverture masculine, probablement pour cette raison. Il n’a réussi que 10,5 % des chutes d’hommes, contre 14,5 % face à la zone. De cette façon, Ryans pourrait jouer contre Jackson en tant que pur passeur de recul dans les bonnes situations et éliminer l’élément chaotique de sa course.

Ce ne sera pas une saveur omniprésente pour Houston. Les Texans aiment se précipiter à quatre, et c’est leur philosophie. Cependant, attendez-vous à ce qu’ils composent cinq à dix jeux dans lesquels ils travaillent pour réchauffer Jackson et forcer le type de prise de décision à grande variance qui peut faire basculer les jeux.

Si tout le monde peut jouer ses missions sur les downs et que Ryans utilise sa magie au bon moment, Houston pourra peut-être ralentir Jackson.