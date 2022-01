Comment les tests Covid-19 et l’isolement fonctionneront aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022

Les athlètes et autres personnes se rendant aux Jeux olympiques sont confrontés à une multitude d’obstacles de test Covid-19 alors que les organisateurs cherchent à attraper toute infection tôt et à tenir le virus à distance.

Un test positif pourrait signifier que les athlètes ne participeront pas aux Jeux de Pékin – peut-être même s’ils ne sont plus contagieux. Les responsables olympiques disent qu’ils seront flexibles et examineront la nécessité de l’isolement au cas par cas.

Cela fait partie de la complexité de l’organisation d’un grand événement dans la pandémie, car les organisateurs veulent s’assurer qu’ils n’alimentent pas les épidémies parmi les participants ou la population locale. Depuis le début de la pandémie, la Chine a adopté une approche de « tolérance zéro » face au virus.

Des protocoles similaires pour créer des « bulles » sans virus faisaient partie des Jeux de Tokyo l’été dernier et à la fin de la saison NBA 2020. Voici comment les tests fonctionneront aux Jeux olympiques d’hiver :

A QUOI SERONT LES TESTS ?

Tous les athlètes, officiels d’équipe, membres du personnel et journalistes doivent fournir deux tests négatifs récents avant de se rendre en Chine. Ils seront à nouveau testés à l’aéroport avant de se rendre sur leurs sites olympiques. Pendant les Jeux, tout le monde recevra des prélèvements de gorge quotidiens pour les tests de laboratoire PCR, les résultats revenant dans la journée.u

Et presque tout le monde sera déjà vacciné, car ceux qui ne le sont pas doivent être mis en quarantaine pendant trois semaines.

ET SI QUELQU’UN TESTE POSITIF ?

Tout d’abord, il y aura un test de confirmation. Toute personne atteinte de COVID-19 présentant des symptômes ira à l’hôpital. Ceux qui ne présentent aucun symptôme se rendent dans un hôtel dédié à l’isolement. Dans les deux cas, ils ne pourront pas concourir tant qu’ils n’auront pas été libérés.

COMBIEN DE TEMPS DURERA L’ISOLEMENT ?

Ça dépend. Pour sortir de l’isolement, les gens ont généralement besoin de jours consécutifs de tests négatifs et sans aucun symptôme. Ils seront testés avec des tests de laboratoire PCR qui peuvent détecter de minuscules quantités de virus. Cela signifie qu’un test peut revenir positif longtemps après qu’une personne est susceptible de propager le virus. L’incertitude quant à la durée de l’isolement alimente les inquiétudes. La semaine dernière, NBC a déclaré que ses annonceurs et de nombreux hôtes couvriraient les Jeux depuis les États-Unis.

LES TESTS SONT-ILS LE SEUL FACTEUR ?

Les organisateurs de Pékin disent qu’ils examineront d’autres facteurs en plus des tests lorsqu’ils évalueront si quelqu’un peut sortir de l’isolement.

« Quel est le passé de la personne ? Ont-ils eu confirmé Covid dans le passé? Ont-ils été complètement vaccinés? », a déclaré le Dr Brian McCloskey, président du groupe d’experts médicaux pour les Jeux olympiques de Pékin.

Les tests PCR fonctionnent en copiant le matériel génétique d’un échantillon pour détecter un virus. Si un laboratoire doit exécuter de nombreux cycles d’amplification pour détecter le virus, cela peut signifier qu’une personne a de faibles niveaux et qu’elle ne risque pas de le propager.

Cette semaine, les organisateurs ont déclaré qu’ils adopteraient une approche moins stricte en matière d’isolement pour ceux qui ont de faibles niveaux de virus. Ils ont assoupli le seuil de test qui nécessite l’isolement, mais ont déclaré que les personnes présentant des niveaux détectables de virus doivent encore prendre des précautions supplémentaires, telles que limiter les contacts avec les autres et effectuer deux tests par jour, au lieu d’un.

Au fur et à mesure que les scientifiques en apprenaient davantage sur Covid-19 et sur sa propagation, les responsables de la santé d’un certain nombre de pays ont révisé les exigences d’isolement. Aux États-Unis, par exemple, les gens peuvent mettre fin à l’isolement après cinq jours s’ils ne présentent aucun symptôme – sans test pour voir s’ils sont négatifs. Mais il leur est conseillé d’éviter les voyages et les autres personnes à haut risque.

DE NOMBREUSES INFECTIONS SONT-ELLES PRÉVUES ?

Des cas positifs devraient apparaître, la variante hautement contagieuse de l’omicron alimentant les infections dans de nombreuses régions du monde.

Jusqu’à présent, les organisateurs affirment qu’il y a eu 39 résultats positifs sur plus de 2 500 tests à l’aéroport parmi ceux qui sont arrivés depuis début janvier. Dans la bulle, il y a eu 33 positifs sur 336 400 tests. Aucun des points positifs n’impliquait d’athlètes. Le temps moyen passé en isolement pour la plupart a été d’environ six jours.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.