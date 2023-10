Comment les terroristes du Hamas se sont déchaînés pendant deux jours dans un village israélien, décapitant des enfants et brûlant vifs des familles lors du « nouvel Holocauste »

Une ville israélienne endormie a été transformée en un désert infernal alors que les terroristes brutaux du Hamas ont cruellement massacré au moins 40 bébés et enfants.

Des militants sauvages – qualifiés de « nouveaux nazis » – sont allés de maison en maison à Kfar Aza, décapitant des jeunes et abattant des femmes âgées au cours d’un ignoble carnage de deux jours qui a déchiré des familles.

Des soldats israéliens retirent les corps de civils tués quelques jours plus tôt lors d’une attaque terroriste du Hamas à Kfar Aza Crédit : Getty

Des voitures et une poussette abandonnées après l’agression Crédit : AFP

Des coups de feu et des taches de sang sont visibles sur une porte et les murs d’une maison Crédit : Getty

Un siège auto pour bébé et une robe d’enfant couverts de sang à la suite de l’horrible attaque du Hamas

Il y a quelques jours à peine, la communauté agricole pittoresque d’à peine 750 habitants située près de la frontière avec Gaza était décrite comme un « petit coin de paradis » avant que le Hamas ne déclenche une horreur inimaginable.

Il ne reste que des scènes de dévastation : un landau abandonné près d’une voiture incendiée, des cadavres éparpillés dans les rues et des sacs mortuaires bordant un terrain de basket extérieur.

Le 7 octobre, des hommes armés du Hamas ont pris Israël au dépourvu alors qu’ils quittaient la bande de Gaza à bord de motos et même de planeurs avant de dévaster la ville alors qu’ils commençaient leur massacre d’horreur.

Au moins 40 enfants ont été tués à Kfar Aza, nombre de leurs corps criblés de balles tandis que d’autres ont été décapités et leurs familles ont été brûlées vives.

Un survivant choqué a déclaré au Mail : « Ce sont les nouveaux nazis. C’était un holocauste, pur et simple. »

Les terroristes du Hamas ont percuté la clôture du kibboutz, peut-être à l’aide d’une engin de terrassement, ouvrant la voie à des dizaines d’autres hommes armés pour entrer par la brèche, selon l’armée israélienne.

Le survivant Avidor Schwartzman a raconté comment lui, sa femme et leur fille d’un an ont été réveillés à 6h30 du matin par le bruit sourd des roquettes.

Une heure plus tard, ils se sont rapidement rendus dans leur coffre-fort après avoir reçu un SMS dans tout le kibboutz leur indiquant qu’il était dangereux d’être dehors.

L’épouse de Schwartzman, Keren Flash, a ajouté : « Nous avons entendu des tirs et nous avons été barricadés pendant 21 heures jusqu’à ce que l’armée nous sauve.

« Nous n’arrêtions pas d’entendre des tirs, des coups de feu, des bombes et des alarmes, et nous ne savions tout simplement pas ce qui se passait. Nos pires cauchemars. »

L’armée israélienne a déclaré que les terroristes faisaient du porte-à-porte, abattant des familles entières et que la panique s’était propagée dans la colonie.

Armés de fusils, de grenades et de couteaux, des hommes armés du Hamas ont décapité des hommes, des femmes, des enfants et des bébés dans leurs lits après avoir franchi la frontière.

Un survivant, Shmuel Harel, a raconté comment sa grand-mère âgée a été brutalement abattue dans sa propre maison.

Il a déclaré que la femme de 90 ans, qui vivait dans la ville depuis qu’elle était une jeune femme, n’avait pas verrouillé la porte de son refuge car elle était confuse.

M. Harel a déclaré au Mail : « C’était la vieille dame la plus gentille, et ils l’ont sortie de son abri et l’ont traînée jusqu’à son salon.

« Une femme de 90 ans – quel mal pourrait-elle leur faire ? Ensuite, ils sont allés voir son cousin de 71 ans, Ofer Ron, et lui ont tiré dessus exactement de la même manière. »

La ville est restée sous le contrôle du Hamas pendant deux jours d’horreur alors que les troupes israéliennes se précipitaient pour atteindre la zone.

Ses soldats ont été confrontés à la tâche angoissante de récupérer les corps de dizaines de victimes.

Les troupes ont également tenté frénétiquement de sécuriser les rues de la ville, autrefois joliment bordées de palmiers, de bananiers et de maisons à un étage avec vérandas.

Davidi Ben Zion, commandant adjoint de l’unité 71 – une équipe de parachutistes expérimentés qui a mené l’assaut – a déclaré que de nombreuses victimes avaient été décapitées.

Il a déclaré à la BBC : « [Hamas gunmen were] « juste une machine du jihad pour tuer tout le monde, [people] sans armes, sans rien, juste des citoyens normaux qui veulent prendre leur petit-déjeuner et c’est tout.

« Ils les ont tués et leur ont coupé la tête.

« C’est une chose épouvantable à voir… et nous devons nous rappeler qui est l’ennemi et quelle est notre mission », [for] une justice où il y a un bon côté et où le monde entier doit être derrière nous. »

Une vue aérienne montre Krar Aza après qu’Israël ait été pris au dépourvu Crédit : Reuters

Une maison en ruines après l’attaque dévastatrice Crédit : Getty

Schwartzman a déclaré qu’ils se sont cachés pendant plus de 20 heures avant d’être secourus par des soldats israéliens et d’émerger pour affronter une scène « d’enfer pur ».

Le père, 38 ans, a ajouté : « Il y avait des cadavres partout. Des cadavres partout.

« Nous avons vu que notre petit coin de paradis, notre petit coin de paradis, était totalement brûlé – brûlé et avec du sang partout. »

Il n’y avait pas de bilan officiel des morts dans le kibboutz de Kfar Aza au 11 octobre, les soldats israéliens continuant de fouiller les maisons qu’ils soupçonnent d’être piégés avec des explosifs.

Des photos choquantes montraient les ruines de maisons incendiées qui surplombaient les rues parsemées d’habitants et de militants morts, de voitures incendiées et de piles de meubles cassés et d’autres débris.

À l’extérieur d’une maison, le corps d’un résident gisait recouvert d’un drap violet avec un pied nu dépassant.

Un oreiller reposait à proximité avec d’autres équipements de leur vie quotidienne.

Un soldat a crié : « Dites au monde ce que vous avez vu ici. »

Kfar Aza deviendra probablement le théâtre du plus grand massacre de la guerre entre le Hamas et Israël.

La ville était l’une des 15 villes qui ont subi le plus gros du blitz d’horreur du groupe militant le 7 octobre.

Au moins 1 000 Israéliens ont été tués, tandis qu’environ 150 soldats, hommes, femmes, enfants et personnes âgées sont restés captifs à Gaza.

Le Hamas a planifié une campagne de tromperie minutieuse pour s’assurer qu’Israël soit pris au dépourvu alors qu’il lançait son horrible assaut.

L’attaque, la pire brèche dans les défenses d’Israël depuis la guerre des armées arabes en 1973, fait suite à deux années de subterfuges du Hamas qui impliquaient de garder secrets ses plans militaires.

Israël a été amené à croire qu’il contenait le Hamas en offrant des incitations économiques aux travailleurs de Gaza.

Mais pendant ce temps, les combattants du groupe étaient entraînés et entraînés, selon une source proche du Hamas a déclaré à Reuters.

Israël admet avoir été pris au dépourvu par une attaque programmée pour coïncider avec le sabbat juif et une fête religieuse.

Les combattants du Hamas ont fait irruption dans les villes israéliennes, tuant 700 Israéliens et en enlevant des dizaines.

Le major Nir Dinar, porte-parole des Forces de défense israéliennes, a déclaré : « C’est notre 11 septembre. Ils nous ont eus. »

Les soldats israéliens gardent une zone autour de Kfar Aza après l’assaut Crédit : Getty

Des impacts de balle sont visibles sur les murs d’une maison à côté d’une poignée de porte cassée Crédit : Getty