Comment les terres de la ceinture de verdure sélectionnées révélées par M. X

C’est un nom qui semble emprunté à un thriller d’espionnage – mais un lobbyiste non enregistré connu sous le nom de « M. X » est une partie bien réelle du rapport publié par le commissaire à l’intégrité de l’Ontario sur la façon dont les terres ont été sélectionnées pour être retirées de la Ceinture de verdure de la province.

Le nom de M. X n’apparaît pas dans le rapport, mais il décrit son rôle démesuré dans l’offre de billets et de parties de golf des Raptors à des responsables du ministère du Logement tout en négociant des « frais de ceinture verte » d’un million de dollars conditionnels à l’obtention d’une parcelle de terrain développée à Clarington. .

« Cela ressemble en quelque sorte à un roman d’espionnage bon marché. Vous avez quelqu’un qui s’appelle M. X », a déclaré Lloyd Rang, un conseiller de Clarington, dans une entrevue avec CTV News. « Cela semble tout simplement trop salace pour la politique ontarienne. »

Dans le rapport, le commissaire à l’intégrité, J. David Wake, a constaté que le ministre du Logement, Steve Clark, avait enfreint les règles d’éthique dans un processus visant à retirer des terres de la ceinture de verdure protégée, marqué par « une précipitation et une tromperie inutiles ».

Son ancien chef de cabinet, Ryan Amato, a démissionné et Clark s’est excusé mais a promis de rester malgré les appels à sa démission. Le premier ministre Doug Ford a également soutenu le ministre en difficulté jeudi, admettant qu’il y avait des failles dans le processus, mais a déclaré qu’ils s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif plus large de construire de nouvelles maisons dans une crise du logement.

Selon le rapport, M. X a été engagé pour travailler à retirer 86 acres de terrain au nord de Nash Road de la ceinture de verdure par son propriétaire, Peter Tanenbaum, qui possédait la propriété avant la création de l’espace vert protégé.

Les archives montrent que Tanenbaum a acheté la propriété pour environ 2,7 millions de dollars il y a environ 20 ans. La valeur du terrain augmenterait fortement avec la possibilité légale de le développer pour des logements.

M. X et Tanenbaum ont négocié un contrat le 9 août 2022, selon lequel M. X recevrait des frais de 6 000 $ par mois et des « frais de ceinture de verdure » de 225 000 $ gagnés lorsque l’approbation finale aura été obtenue pour retirer les terrains de la ceinture de verdure et un « Frais de rezonage » de 775 000 $ lors de l’autorisation d’aménager le terrain.

Ensemble, les paiements totaliseraient 1 million de dollars. Cela pourrait poser des problèmes, car le rapport indique que M. X ne s’est jamais enregistré en tant que lobbyiste, alors que la loi ne permet pas d’être payé en fonction des résultats du lobbying.

En septembre 2022, M. X a écrit à Tanenbaum pour lui dire qu’il avait eu un déjeuner-réunion avec Amato et la chef de cabinet adjointe Kirstin Jensen.

« Notre dossier est le seul dont je discute. Je les invite également à venir jouer au golf à Goodwood dans deux semaines avec moi et à un match des Raptors », a-t-il déclaré dans un e-mail, indique le rapport.

Amato a nié au commissaire avoir rencontré M. X, et Jensen a admis qu’il avait probablement payé pour le déjeuner, selon le rapport.

Cette interaction est l’une des nombreuses interactions de lobbyistes dont les activités sur les suppressions de la ceinture de verdure, selon le vérificateur général de la province, rapporteraient collectivement des milliards aux propriétaires fonciers.

« M. X ajoute certainement à l’intrigue », a déclaré Chris Cochrane, politologue à l’Université de Toronto. « Je ne me souviens pas d’un rapport du commissaire à l’intégrité qui ait autant décrit l’intrigue du palais. »

Le député néo-démocrate Jeff Burch a déclaré que le processus défectueux ne devrait pas être maintenu – en partie parce qu’il a attiré des personnalités mystérieuses comme M. X.

« C’est le genre de chose que l’on voit dans les films. Ce n’est pas le genre de chose que l’on voit dans la province de l’Ontario », a déclaré Jeff Burch du NPD.

La raison pour laquelle Wake ne divulgue pas l’identité de M. X est qu’il dit que le commissaire ne peut pas divulguer une enquête de lobbying en vertu de la loi.

« Il y aura presque certainement une enquête ultérieure, c’est ce qu’il dit lorsqu’il dit qu’il se penchera sur la relation entre M. X et le gouvernement », a déclaré Cochrane.

Cela signifie que ce ne sera probablement pas le dernier mot du commissaire à l’intégrité sur M. X – ou sur la ceinture de verdure.