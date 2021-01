Les manifestants à Moscou auraient pu profiter des efforts de la police pour réprimer leurs manifestations et diffuser leur message de soutien au critique emprisonné du Kremlin Alexey Navalny plus loin que prévu dans la ville, The Associated Press rapports.

Par AP, La police a fermé sept stations de métro à proximité de la place Loubianka dans le centre de Moscou et a limité la circulation des piétons dans la zone où le rassemblement était censé commencer. Pour contrer, l’équipe de Navalny a relayé des informations via une application de messagerie, disant aux manifestants de se diriger vers deux autres stations de métro qui étaient encore ouvertes, permettant aux manifestants de se déplacer dans différentes parties de la ville. En cours de route, ils auraient attiré «une attention considérable» de la part de la population de la ville, qui n’aurait peut-être pas été témoin des événements s’ils avaient été confinés au centre de la ville.

Bien sûr, la journée a été loin d’être facile pour les manifestants – rien qu’à Moscou, plus de 1 450 personnes auraient été arrêtées (plus de 4 000 auraient été détenues dans toute la Russie), et certaines auraient été battues par la police. Mais le message pro-Navalny, anti-Poutine était clair. Lire la suite sur The Associated Press.

Des manifestants dans le centre de Moscou scandent «A bas le tsar! Certains ont rompu et se dirigent vers la prison de Matrosskaya Tishina où est détenu le chef de l’opposition Navalny. pic.twitter.com/O0q1JlKpAu – Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) 31 janvier 2021

