Comment les tempêtes sont-elles nommées ? | Le soleil

LE ROYAUME-UNI est frappé par de violentes tempêtes tout au long de l’année, qui se composent de vents violents, de pluie et parfois de neige.

Le Met Office donne des noms aux tempêtes et en voici la raison.

Comment les tempêtes sont-elles nommées ?

Le Met Office demande au public de proposer chaque année des suggestions de noms à l’aide d’un formulaire en ligne.

Le Met Office établit ensuite une liste basée sur les noms qui étaient populaires dans toutes les soumissions, ainsi que certains qui ont des raisons impérieuses derrière eux.

Un exemple parmi les 100 000 noms choisis en 2021 est Storm Logan, une référence à un petit-fils de gardien de but qui était aussi “rapide que l’éclair”.

La liste s’étend de début septembre à fin août et comprend un nom pour chaque lettre de l’alphabet, à l’exception de Q, U, Y, X et Z.

Il alterne entre masculin et féminin pour chaque lettre.

Lorsque la prochaine tempête frappe, la prochaine lettre de l’alphabet est choisie – ainsi, la première tempête après le début de septembre commencera par “A”.

Parfois, les tempêtes qui frappent le Royaume-Uni ont déjà été nommées, ayant leur origine ailleurs.

Les noms du Met Office sont produits en partenariat avec Met Éireann et KNMI, car il est fort probable que de violentes tempêtes affectent le Royaume-Uni, l’Irlande et les Pays-Bas.

Pourquoi les tempêtes ont-elles des noms ?

Les tempêtes sont nommées pour sensibiliser le public lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un impact élevé ou moyen – et conduisent à un avertissement météo orange ou rouge.

On pense que les gens seront plus conscients et méfiants d’une tempête si elle est désignée par un nom humain.

Cela signifie qu’ils seront plus susceptibles de prendre des mesures pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens s’ils sont informés que la tempête frappera à proximité.

Le Met Office déclare que les critères utilisés pour nommer les tempêtes sont basés sur le service National Severe Weather Warnings.

Que se passe-t-il s’ils utilisent tous les noms de tempêtes en un an ?

Depuis que le Met Office a commencé à les nommer en 2015, le Royaume-Uni n’a pas eu assez de tempêtes en un an pour manquer de noms.

Comme il n’y a pas de précédent ici, nous devrons peut-être regarder à l’échelle internationale.

En 2020, les États-Unis ont manqué de noms pour les ouragans et ont donc recommencé l’alphabet – cette fois, en étiquetant avec des lettres de l’alphabet grec.

Ainsi, les tempêtes suivantes ont été appelées Alpha et Beta.