Comment les tempêtes ont-elles affecté les vaccinations contre le COVID-19?

NEW YORK (AP) – Les efforts visant à vacciner les Américains contre le COVID-19 ont été contrecarrés par une série de tempêtes hivernales et de pannes qui ont entravé les centres de transport et les autoroutes dans des régions du pays qui n’étaient pas habituées au froid extrême.

Cela a créé des défis pour les transporteurs tels que UPS et FedEx, qui ont été en première ligne pour l’emballage et l’expédition des vaccins Moderna et Pfizer dans tout le pays. Le hub d’UPS à Louisville, Kentucky, et le hub principal de FedEx à Memphis, Tennessee, ont été affectés. Parallèlement, plusieurs États se sont plaints des retards de vaccination et ont dû annuler des rendez-vous.

Le fait que 6 millions de doses languissent dans les hubs aéroportuaires pendant plusieurs jours au cours d’une pandémie une fois dans un siècle a soulevé des questions sur la façon dont le gouvernement américain et les plus grandes compagnies maritimes du pays n’ont pas été en mesure – jusqu’à présent du moins – de briser le blocage.

QUEL EST LE PROBLÈME?

Les responsables de la Maison Blanche disent que les tempêtes de neige et les pannes de courant ont créé une variété de défis qui ont ralenti les efforts de vaccination de différentes manières. Premièrement, des expéditeurs comme FedEx, UPS et le distributeur pharmaceutique McKesson ont dû faire face à des travailleurs qui étaient enneigés et ne pouvaient pas emballer, expédier les kits de vaccins et effectuer d’autres tâches. Ensuite, les fermetures de routes dans de nombreux États ont empêché les camions de livrer les vaccins. Enfin, plus de 2 000 sites de vaccination se trouvaient dans des zones en panne d’électricité.

Pourtant, le gouvernement va de l’avant avec des plans pour ouvrir cinq nouveaux centres de vaccination de masse, un à Philadelphie et quatre autres dans les villes de Floride de Miami, Orlando, Tampa et Jacksonville.

Comment les transporteurs essaient-ils de résoudre le problème?

FedEx dit qu’il s’appuie sur d’autres hubs à travers le pays pour résoudre le problème. Cela inclut son centre d’expédition à Indianapolis – le deuxième plus grand de la société après Memphis – et des centres de tri régionaux comme ceux d’Oakland, en Californie, et de Newark, dans le NJ FedEx dit qu’il n’entrepose aucun vaccin COVID-19 aux États-Unis. UPS a été moins à venir, disant seulement qu’il a «de vastes plans d’urgence» pour maintenir les marchandises en mouvement lorsque les routes sont impraticables ou que les aéroports sont fermés en raison de conditions météorologiques extrêmes. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré à CNN vendredi matin que le hub d’UPS à Louisville était de nouveau opérationnel.

Le mauvais temps a frappé au moment même où les transporteurs étaient déjà sous tension en raison de la flambée des expéditions en ligne, explique Michael Zimmerman, associé dans la pratique des opérations stratégiques du cabinet de conseil en gestion mondial Kearney. Bien que le réacheminement puisse aider, les transporteurs devront encore faire face à de nombreuses sauvegardes à chaque étape du processus, de l’expédition au tri.

QUELLE EST LA VOIE NORMALE DES VACCINS DE L’USINE AUX CLINIQUES?

Pfizer a expédié ses doses de vaccin pour les États américains directement depuis son usine située à l’extérieur de Kalamazoo, dans le Michigan, en utilisant son réseau existant de sociétés de transport, qui comprend UPS et FedEx. Le vaccin à deux doses nécessite un stockage ultra-froid, à moins 112 degrés Fahrenheit à moins 76 degrés Fahrenheit (moins 80 degrés Celsius à moins 60 degrés Celsius), ce qui le maintiendra stable jusqu’à six mois.

Moderna fait appel à un fabricant sous contrat tiers pour au moins une partie de sa production de vaccins. Le grossiste en médicaments McKesson, choisi par le gouvernement fédéral pour distribuer la plupart des vaccins COVID-19, gère les envois vers les hôpitaux et autres prestataires médicaux. Certains d’entre eux traversent des plaques tournantes de transport à Louisville, au Kentucky et à Memphis, qui ont toutes deux vu leurs opérations ralenties par les tempêtes hivernales de cette semaine.

Le vaccin de Moderna est expédié congelé, entre moins 13 degrés Fahrenheit et 5 degrés Fahrenheit (moins 25 à moins 15 degrés Celsius). Les flacons de vaccins peuvent également être décongelés après l’accouchement et conservés fermés dans un réfrigérateur ordinaire pendant un mois avant utilisation.

LES RETARDS ONT-ILS CAUSÉ DES VACCINS À GÂCHER?

Pas pour autant que nous sachions. La Maison Blanche dit qu’elle travaille avec les expéditeurs pour s’assurer qu’aucun vaccin n’est ruiné pendant les retards météorologiques.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré mercredi que la société n’avait vu aucun de ses vaccins avarié en raison de retards d’expédition liés aux conditions météorologiques – mais c’était il y a quelques jours. Cependant, Pfizer expédie ses flacons de vaccins emballés avec de la glace sèche dans des conteneurs thermiques spéciaux qui peuvent maintenir la température correcte jusqu’à 30 jours. Vendredi, la société a soumis des données à la Food and Drug Administration des États-Unis indiquant que son vaccin est stable à des températures un peu en dessous de zéro pendant deux semaines.

FedEx fournit le vaccin Moderna, ainsi que des kits pour son administration, pour McKesson. FedEx utilise des capteurs Bluetooth apposés sur les envois de vaccins pour surveiller leur température et leur emplacement afin d’éviter les problèmes, et possède des années d’expérience dans le transport de vaccins et d’autres produits médicaux qui nécessitent un contrôle strict de la température.

COMMENT LES RETARDS ONT-ILS JOUÉ DANS LES ÉTATS?

Un certain nombre d’États, dont la Caroline du Nord, le Tennessee et Washington, se sont plaints des retards, citant des annulations de rendez-vous. Au Tennessee, l’agence de santé de l’État a déclaré que les distributeurs n’avaient pas été en mesure d’emballer et d’expédier le vaccin COVID-19 cette semaine en raison des conditions météorologiques hivernales. Selon un porte-parole, «de nombreuses cliniques de vaccination» ont de nouveau été fermées vendredi et les rendez-vous ont été reportés.

Dans l’État de Washington, les responsables de la santé ont estimé que plus de 90% de l’attribution de doses de vaccin cette semaine arriveraient en retard en raison du mauvais temps dans tout le pays, obligeant l’État à fermer temporairement deux de ses quatre sites de vaccination de masse et à y reporter les rendez-vous pour la semaine prochaine. . Un troisième site de vaccination de masse fermait pour la journée, samedi, car il n’y avait pas de vaccins.

COMBIEN DE TEMPS DURERONT LES RETARDS?

La Maison Blanche a déclaré que l’arriéré devrait être éliminé la semaine prochaine – la plupart dans les prochains jours.

Le conseiller en réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a déclaré que 1,4 million de doses étaient déjà en transit vendredi et qu’UPS et FedEx effectueraient des livraisons samedi.

À quel point les retards de cette semaine auront été dommageables est une question ouverte.

Ernie Nichols, professeur agrégé de gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Memphis dans le Tennessee, dit qu’il ne voit pas l’interruption comme un gros problème une fois que les choses dégénèrent. Cependant, Foster Finley, co-leader mondial de la pratique du transport et des infrastructures chez AlixPartners, dit que rattraper son retard en une semaine pourrait être difficile. _____

La rédactrice médicale de l’AP, Linda A. Johnson, a rapporté de Fairless Hills, en Pennsylvanie. Le journaliste d’AP White House, Zeke Miller à Portage, Michigan, le journaliste d’AP Health Care Ricardo Alonso-Zaldivar à Washington et les reporters d’AP Adrian Sainz à Memphis, Tennessee, Gene Johnson à Seattle et Dylan Lovan à Louisville, Kentucky, ont contribué à ce rapport.