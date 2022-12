Comment les taxis aériens électriques pourraient bouleverser l’industrie du transport aérien

United Airlines s’associe également à une startup suédoise, Heart Aerospace, pour que des avions électriques effectuent des vols régionaux d’ici 2030, s’ajoutant à deux autres investissements eVTOL de la compagnie aérienne. L’un est de 15 millions de dollars avec Eve Air Mobility pour 200 avions, et un autre de 10 millions de dollars avec Archer Aviation pour 100 eVTOL.

En octobre, Delta Airlines a rejoint la liste des compagnies aériennes soutenant les startups de la technologie EV, avec un investissement de 60 millions de dollars dans Joby Aviation, une société développant des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), destinés à fonctionner comme un service de taxi aérien.

Les compagnies aériennes commerciales, en particulier, investissent dans ce type de technologie pour rendre les trajets vers et depuis l’aéroport plus courts et plus rapides pour les consommateurs.

Des entreprises à travers les États-Unis, dont plusieurs startups, développent des taxis aériens électriques qui visent à retirer les voitures de la route et à envoyer les gens dans le ciel.

Un monde avec des véhicules volants, comme la sitcom des années 1960 The Jetsons, pourrait être plus proche que vous ne le pensez.

“Nous pensons que vous verrez de petites quantités de [eVTOL] les opérations commençant en 2025, avec des certifications qui, espérons-le, auront lieu en 2024 », a déclaré Syth. « Mais pour que vous voyiez beaucoup d’avions survoler, ce sera probablement plus probable dans les années 2030. »

Si les entreprises peuvent mettre des vertistops et des vertiports à proximité des consommateurs dans les zones résidentielles, la taille du marché pourrait être importante, a déclaré Syth.

Les entreprises envisagent des eVTOL utilisant l’infrastructure existante pour fonctionner, comme la création de «vertistops», où les avions atterrissent au-dessus des bâtiments dans les zones urbaines pour se recharger sur de courtes distances, ou «vertiports», qui utilisent les aéroports régionaux pour se recharger sur de plus longues distances, environ plus de 100 milles.

Une fois que ces avions seront certifiés et commenceront à augmenter la production, Syth a déclaré que la taille du marché potentiel dépendait en grande partie de la proximité avec laquelle les entreprises peuvent obtenir des eVTOL là où se trouvent les consommateurs.

Alors que les grandes compagnies aériennes concluent des accords avec des startups mondiales, il est important de se rappeler que ceux-ci sont conditionnels. Cela dépend de la certification de ces avions et de la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent les fabriquer, a déclaré Savanthi Syth, directeur général de la recherche sur les actions, couvrant les compagnies aériennes mondiales et la mobilité chez Raymond James.

Les vols au départ des aéroports régionaux des petites villes ne sont plus largement répandus à travers le pays, a déclaré Roy. La plupart du trafic a lieu dans les principaux aéroports, de sorte que les compagnies aériennes peuvent tirer parti des technologies émergentes telles que les eVTOL et les aéroports régionaux existants pour la croissance de l’industrie.

“Les compagnies aériennes se demandent ‘Comment pouvons-nous rendre le coût et la facilité d’utilisation plus largement disponibles pour les gens ?'”, a déclaré Roy. “Si c’est assez bon marché et que le gain de temps est assez important, les gens vont changer leur comportement et sortir des voitures.”

Roy a déclaré que les compagnies aériennes non seulement retirent les voitures de la route au profit de l’environnement, mais qu’elles ouvrent la porte aux consommateurs pour qu’ils paient pour une alternative plus rapide et plus efficace aux voitures.

“Un cas d’utilisation intéressant [of eVTOLs] pense à sortir les gens des voitures pour les trajets de 100, 200 ou 300 milles que nous effectuons », a déclaré Roy. « Près de 200 millions de trajets par an se font en voiture sur des distances de 100 à 500 milles.

“Les compagnies aériennes n’ont pas beaucoup de [sustainable] les choix. La plus grande option est le carburant d’aviation durable, mais l’année dernière, peut-être qu’un sur 1 000 gallons de carburéacteur pourrait être trouvé sous forme de SAF “, a déclaré Roy. “Les compagnies aériennes deviennent agressives avec les autres endroits où elles peuvent investir.”

Alors que les compagnies aériennes sont confrontées les défis de coût et de disponibilité pour devenir plus durables, les investissements dans les eVTOL sont un effort où les compagnies aériennes peuvent essayer de compenser les émissions de carbone, a déclaré Beau Roy, directeur général principal de FTI Consulting, spécialisé dans l’industrie aéronautique.

Delta et Joby prévoient que les eVTOL frapperont les grandes villes, comme New York et Los Angeles, pour son lancement initial.

Ranjan Goswami, vice-président senior de la conception de l’expérience client chez Delta, a déclaré que la société avait jeté son dévolu sur NYC et LA en raison de la congestion et du trafic prolifiques dans ces zones métropolitaines denses, et en raison de l’importance de Delta sur ces marchés.

“Les grandes villes sont celles où vous avez les meilleurs cas d’utilisation et le plus de personnes à utiliser [an eVTOL] service”, a déclaré Goswami. “C’est aussi là que vous avez des économies d’échelle pour, en fin de compte, aider à rendre le coût accessible à plus de gens.”

Goswami a déclaré que se rendre à l’aéroport et en revenir sont parmi les parties les plus stressantes du voyage, et les eVTOL atténueront cette expérience.

“Nous n’allons pas parler au marché pour l’instant des niveaux de prix, mais nous pensons qu’il doit s’agir d’un niveau de prix accessible”, a déclaré Goswami. “Contrairement aux hélicoptères, qui sont si chers, le but est de faire [eVTOLs] accessible et abordable pour le public voyageur. »

Bien que Roy se dise optimiste à l’idée de voir les eVTOL au cours de la prochaine décennie, ces taxis aériens ne seront pas lancés aussi rapidement que les startups et les compagnies aériennes pourraient l’espérer.

En plus de faire produire et ensuite certifier ces avions, Roy a déclaré que l’utilisation de l’infrastructure existante pour accueillir les eVTOL est également un obstacle.

Si les eVTOL atterrissent sur les toits, a déclaré Roy, il y a beaucoup de construction et de nouvelles infrastructures qui permettent de convertir les toits en vertistops. Les eVTOL fonctionnant sur batteries électriques, ces bâtiments doivent également générer une puissance et une électricité substantielles pour les bornes de recharge.

“Ces avions vont fonctionner, et la FAA [Federal Aviation Administration] feront leur travail pour s’assurer qu’ils fonctionnent », a déclaré Roy.