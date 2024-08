18 août — Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor américain, est souvent crédité d’avoir développé la première taxe sur le péché du pays, même si cela n’a pas été un véritable succès.

Sa taxe sur le whisky, présentée comme un moyen de payer les dettes contractées pendant la guerre d’indépendance, était extrêmement impopulaire et a conduit à la révolte du whisky et, plus tard, à son abrogation par le président Thomas Jefferson.

Depuis lors, les taxes sur le péché – généralement définies comme des taxes sur des choses considérées comme mauvaises pour la santé, comme l’alcool, le tabac, la marijuana et les jeux de hasard – sont devenues un moyen accepté et de plus en plus lucratif de payer les services gouvernementaux.

Le Maine a tout investi.

Selon une analyse du Portland Press Herald/Maine Sunday Telegram, les recettes de l’État provenant des taxes sur le tabac ont augmenté de 25 % au cours des cinq dernières années. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les recettes des deux casinos de l’État et dans la vente de marijuana récréative, qui n’était pas légale il y a cinq ans. Mais les recettes provenant des taxes sur le tabac ont également augmenté.

Collectivement, les taxes sur le péché représentent désormais environ 353 millions de dollars par an, soit 7 % du budget annuel de l’État, qui s’élève à 5,1 milliards de dollars.

Adam Hoffer, directeur de la politique des droits d’accise à la Tax Foundation, un groupe de réflexion non partisan mais de droite basé à Washington, DC, a déclaré que l’alcool, le tabac et les jeux d’argent sont depuis longtemps des sources de revenus fiables, bien que parfois volatiles, pour les États. Et les nouveaux marchés du cannabis et des paris sportifs ont été une aubaine pour certains.

« C’est une soupape de sécurité bienvenue pour les États qui ont été confrontés à une certaine pression financière et, dans d’autres domaines, cela a permis davantage de réformes structurelles », a-t-il déclaré.

Richard Auxier, chercheur au National Tax Policy Center, un organisme non partisan mais plus indépendant, estime que les taxes sur le tabac sont un domaine obscur de la politique fiscale. Historiquement, les taxes sur les cigarettes, par exemple, ont été expressément prélevées pour dissuader les gens de fumer. Et cela a fonctionné, dans une certaine mesure.

Mais avec des choses comme la marijuana et les jeux de hasard, a déclaré Auxier, les États ne prétendent même pas que les taxes sont destinées à ralentir la demande.

La taxe sur la marijuana légale n’avait pas pour but de limiter la consommation mais plutôt de s’assurer que l’État obtienne sa part du gâteau. De nombreux États, dont le Maine, encouragent activement les jeux de hasard, à la fois par le biais de leurs casinos et de la loterie.

Bien que les taxes élevées sur les cigarettes aient probablement contribué à réduire le taux de tabagisme, il n’existe pas de preuve convaincante que les taxes sur l’alcool et la marijuana aient un impact sur la demande. Un paquet de cigarettes est taxé à 2 $, alors que la plupart des boissons alcoolisées sont taxées à 1,25 $ par gallon.

Les taxes sur le péché sont parfois critiquées parce qu’elles constituent une taxe régressive, ce qui signifie qu’elles affectent de manière disproportionnée les consommateurs à faible revenu.

« On peut dire que les droits d’accise sont régressifs, mais les taxes sur les ventes le sont aussi. Cela ne veut pas dire qu’elles ne devraient pas être utilisées », a déclaré Hoffer.

Auxier a ajouté : « Est-ce une bonne chose que les recettes provenant des taxes sur le tabac augmentent ? Non, car nous savons qu’elles sont volatiles et qu’elles proviennent de comportements que nous voulons atténuer. Les États doivent garder les yeux ouverts sur ce sujet. Ils ne doivent pas fonctionner en mode pilotage automatique. »

Toutefois, toute modification de la structure fiscale est ici complexe et politiquement difficile.

« Il y a des tensions, mais la législature doit tenir compte du consommateur », a déclaré le représentant Joseph Perry, un démocrate de Bangor qui copréside la commission des impôts. « Et il n’y a pas beaucoup d’appétit pour augmenter les impôts, surtout quand nous avons des recettes record. »

Le sénateur James Libby, un républicain de Cumberland qui siège au même comité, a mis en garde contre le fait de regrouper toutes les taxes sur le péché dans la même catégorie.

« J’essaie de considérer chaque cas différemment », a-t-il déclaré. « Il faut tenir compte de tous les impacts différents sur les systèmes. C’est un calcul. »

« Je ne suis pas sûr que nous ayons toujours pris les meilleures décisions dans le passé », a-t-il ajouté.

UN REGARD PLUS APPROFOND

En utilisant les données fournies par les services fiscaux du Maine, le Bureau des boissons alcoolisées et des opérations de loterie du Maine et le Bureau de la politique du cannabis du Maine, le Press Herald a constaté que les recettes et les produits des taxes sur le péché sont passés de 281 millions de dollars en 2019 à 353 millions de dollars l’année dernière.

Pour la marijuana et les cigarettes, cela comprend une taxe dédiée sur les ventes. Pour l’alcool, cela comprend les taxes prélevées lorsque les consommateurs achètent chez les détaillants et lorsqu’ils achètent et consomment sur place. Et pour les jeux de hasard, cela comprend les recettes nettes de l’État provenant à la fois des ventes de billets de loterie et des activités dans les deux casinos agréés de l’État – Oxford Casino et Hollywood Slots à Bangor.

Voici une répartition des changements sur 5 ans :

— Les taxes sur les cigarettes et le tabac sont passées de 126 millions de dollars en 2019 à 149 millions de dollars en 2023 (un record historique).

— Les recettes des jeux de hasard dans les deux casinos ont dépassé les 70 millions de dollars en 2023 pour la première fois, soit une augmentation par rapport aux 58,5 millions de dollars de 2019. Les paris sportifs sont encore nouveaux dans le Maine — ils viennent d’être lancés à la fin de l’année dernière — mais la part des recettes de l’État pour le premier trimestre de 2024 était de 1,2 million de dollars.

— Les taxes sur l’alcool ont été la seule catégorie à connaître une diminution, passant de 26,6 millions de dollars à 25 millions de dollars.

— Les ventes de loterie ont augmenté régulièrement de 2019 à 2023, ce qui a entraîné une augmentation des transferts de 62,6 millions de dollars à 72 millions de dollars

— Enfin, les ventes légales de marijuana se sont élevées à 217 millions de dollars en 2023, contre 82 millions de dollars en 2021, la première année complète après la légalisation. En combinant les recettes fiscales sur la marijuana légale et médicale, le Maine a gagné 36,9 millions de dollars en 2023, contre seulement 7,6 millions de dollars en 2019 avant la légalisation.

Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure le Maine dépend des taxes sur le vice par rapport aux autres États en raison de la compilation de données impliquée et parce que chaque État définit ses propres politiques et tarifs.

La taxe de 10 % sur la marijuana dans le Maine est légèrement inférieure à celle du Massachusetts (10,75 %) mais considérablement inférieure à celle du Colorado et de la Californie, qui taxent les ventes à 15 %. Et de nombreux États n’autorisent toujours pas l’usage récréatif légal.

Selon l’American Lung Association, la taxe sur les cigarettes dans le Maine (2 dollars par paquet) est bien inférieure à celle de plusieurs autres États, y compris tous les autres États de la Nouvelle-Angleterre, à l’exception du New Hampshire. Les États qui ont les taux de taxe les plus bas sur les cigarettes se trouvent dans le Sud.

La Tax Foundation classe le Maine au 11e rang parmi les États (et au plus haut niveau en Nouvelle-Angleterre) pour sa taxe d’accise sur les spiritueux alcoolisés.

Une analyse réalisée par la Fondation Pew en 2018 a révélé que le Maine se classait au 16e rang parmi les États, avec 5,2 % du budget de l’État constitué par les taxes sur le vice. Le Nevada, sans surprise, est en tête avec 12 %.

Le New Hampshire se classe au 5e rang, avec 7,9 %, ce qui semble surprenant jusqu’à ce que vous vous rappeliez que l’État n’a pas de taxe de vente générale.

Le taux américain en 2018 était de 2,3 %, bien en dessous de celui du Maine.

Cependant, cette analyse ne prend en compte que les taxes sur l’alcool, le tabac et les jeux de hasard. Les paris sportifs et la marijuana n’étaient pas encore légalisés dans le Maine, donc ce pourcentage a maintenant augmenté.

L’augmentation des recettes fiscales dans le Maine est au moins en partie responsable des perspectives économiques positives de cet État. Pendant le mandat de la gouverneure Janet Mills, l’État a vu ses recettes fiscales augmenter de la plupart des sources, et le budget de l’État a augmenté en conséquence. Mills a même mis de côté le maximum légal pour le fonds de stabilisation budgétaire (le fonds pour les jours de pluie), soit environ 970 millions de dollars.

OÙ VA L’ARGENT?

Les taxes prélevées sur l’alcool, le tabac, les jeux de hasard et la marijuana sont variées et complexes, mais les formules de calcul de la destination de l’argent le sont tout autant.

« Quand on impose une taxe spéciale sur un produit, il faut se demander pourquoi. Si l’idée est que c’est dangereux, que c’est nocif ou que cela affecte un tiers et que nous voulons marginaliser la consommation, d’accord, mais nous devons être stratégiques si nous générons des revenus », a déclaré Hoffer, de la Tax Foundation. « Les États devraient au moins utiliser une partie des recettes pour la prévention, par exemple. »

Cela se produit dans le Maine, mais l’argent des impôts circule dans une grande variété de programmes.

Une partie des taxes sur l’alcool est consacrée aux réseaux d’eau potable, au traitement des eaux usées et au fonds pour les autoroutes et les ponts du ministère des Transports.

Une partie de la taxe sur la marijuana sert à soutenir les mesures de santé et de sécurité de l’État concernant la consommation de cannabis, mais la majeure partie est versée au fonds général.

Les bénéfices des jeux de hasard sont répartis selon des formules complexes : une pour le casino d’Oxford et une autre pour Hollywood.

Au casino d’Oxford, 46 % des recettes nettes sont collectées par l’État et distribuées à 13 secteurs différents, dont le plus important est le ministère de l’Éducation. La ville d’Oxford reçoit 2 % des recettes nettes et a utilisé cet argent – ​​environ 16 millions de dollars au cours de la dernière décennie – pour effectuer des investissements municipaux dans la sécurité publique et d’autres achats d’équipement. Il a également contribué à financer une nouvelle usine de traitement des eaux usées.

À Hollywood, l’État prend 39 % des revenus des machines à sous et les répartit entre 11 sources, la plus importante étant le Fonds pour un Maine sain, qui a été créé à l’origine avec la part du Maine de l’argent du règlement sur le tabac et qui soutient désormais une variété de programmes liés à la santé.

Comme Oxford, la ville de Bangor reçoit sa part.

Perry a été étroitement impliqué dans les efforts visant à implanter un casino à Bangor. L’un des principaux arguments de vente pour les responsables locaux était d’obtenir une part importante des recettes pour aider à financer la construction et l’exploitation d’un nouveau centre de congrès et de loisirs. Cela a été un avantage pour Bangor, a-t-il déclaré, mais à quel prix ?

« Nous avons un casino ici, oui, mais si tout l’argent que les gens ont gaspillé était réinjecté dans l’économie, nous serions peut-être mieux lotis, je ne sais pas », a déclaré Perry.

Perry est propriétaire d’une supérette à Bangor. Au fil des ans, il a vu d’innombrables clients dépenser beaucoup d’argent en cigarettes et en billets de loterie, et il n’est pas toujours à l’aise avec le fait que l’État génère des revenus sur le dos des gens qui n’ont pas d’argent supplémentaire.

Les experts fiscaux affirment que l’affectation des revenus pose des défis inhérents.

« Chaque fois que l’on associe une taxe au prix de vente d’un produit, c’est risqué, car les prix peuvent être volatils », a expliqué Hoffer, en prenant comme exemple la marijuana. Si l’offre est abondante, le prix va tout simplement baisser, ce qui signifie moins de recettes fiscales même si les ventes restent inchangées.

« Les électeurs aiment que l’on affecte des recettes à quelque chose », a déclaré Auxier, du Tax Policy Center. « Ils aiment qu’on leur dise que telle somme sera consacrée à l’éducation. Mais les gens comme moi deviennent nerveux parce que ces programmes sont instables. Si les recettes diminuent, on se dit : « Eh bien, nous ne pouvons pas aider les enfants. » »

La Californie a récemment interdit les cigarettes mentholées, au motif qu’elles étaient plus attractives pour les jeunes consommateurs. Mais cette interdiction a entraîné une perte de recettes massive, et la taxe sur le tabac de l’État est liée à des programmes éducatifs, ce qui est devenu un gros problème.

La législature du Maine a jusqu’à présent rejeté une interdiction du tabac aromatisé, une proposition qui, selon ses détracteurs, priverait l’État de recettes fiscales et enverrait les consommateurs – et leurs impôts – vers le New Hampshire voisin.

Le Colorado a affecté une partie de ses programmes de paris sportifs à l’autorité de l’eau de l’État, et les responsables avaient des projets ambitieux pour une partie de cet argent. Mais lorsque les recettes ont été inférieures aux prévisions, ils ont dû changer de direction.

Les législateurs du Maine craignent que les recettes de la marijuana puissent se stabiliser ou même diminuer, mais la majeure partie de ces recettes va au fonds général, donc l’impact pourrait être atténué si d’autres revenus augmentent.

« Je suis plus enclin à soutenir quelque chose qui n’est pas dédié parce que vous ne voulez pas rattacher une politique à une autre », a déclaré Libby, la sénatrice de l’État de Cumberland.

Alors que le Maine continue de générer davantage d’argent grâce aux taxes sur le vice, les discussions sur la nécessité d’effectuer des ajustements vont probablement se poursuivre.

« Ce que j’essaie de répéter sans cesse, c’est que la conception des taxes est importante et qu’il est important de la mettre en place le plus tôt possible », a déclaré Hoffer. « Le Maine a pris de nombreuses mesures judicieuses. La taxe sur le cannabis est bien définie et s’ils parviennent à autoriser les paris sportifs, cela améliorera les choses. Dans l’ensemble, les taux d’imposition du Maine sont raisonnables par rapport aux pays atypiques. Ils font du bon travail pour maîtriser ces problèmes. »

