Comment les taux d’intérêt et l’inflation au Canada interagissent

Statistique Canada a déclaré mercredi que des taux hypothécaires plus élevés contribuent à alimenter les dernières données sur l’inflation élevée. Mais des taux plus élevés ne sont-ils pas censés faire baisser l’inflation ?

Les coûts hypothécaires ont augmenté, car les hausses de taux d’intérêt rendent les prêts hypothécaires plus chers, et ils sont l’un des rares éléments des données d’inflation directement liés aux taux d’intérêt, a expliqué David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives.

Dans l’environnement actuel où les taux d’intérêt augmentent à un rythme rapide, M. Macdonald a déclaré qu’en théorie, les autres composantes, telles que les prix des maisons, devraient baisser plus rapidement que les taux hypothécaires n’augmentent.

Mais ce n’est pas le cas, dit-il. Au lieu de cela, ils s’équilibrent simplement, les coûts d’intérêt hypothécaires ayant augmenté de 11,4 % par rapport à l’an dernier, tandis que l’indice des prix des maisons a diminué de 11,1 % par rapport à l’an dernier.

Cependant, les hausses de taux ne concernent pas uniquement les prix des hypothèques et des logements. Macdonald a déclaré que l’attente à long terme est que des taux hypothécaires plus élevés signifient que les gens dépensent moins pour d’autres choses, ce qui fait baisser l’inflation globale. Ce n’est pas encore arrivé.

QUELLES PARTIES DE L’INFLATION AFFECTENT LES HIKES DE TAUX

Bien que la hausse des taux affecte directement certaines choses, elle a également des répercussions sur d’autres choses, telles que les dépenses pour des articles coûteux comme les voitures.

Cependant, plus une certaine catégorie est liée à des effets extérieurs ou internationaux, tels que des conditions météorologiques extrêmes ou des troubles géopolitiques, moins elles sont susceptibles de voir leur prix baisser par des hausses de taux d’intérêt. Macdonald a déclaré que les prix des aliments et de l’essence, qui avaient augmenté de 10,1 % et de 17,8 % par rapport à l’année dernière en octobre, en sont d’excellents exemples.

Les salaires augmentent aussi, mais pas aussi vite que l’inflation. Alors pourquoi certaines personnes pensent-elles que des salaires plus élevés pourraient aggraver l’inflation, alors que les salaires ont du mal à suivre ?

Étant donné que les salaires n’augmentent pas aussi rapidement que l’inflation, Macdonald ne pense pas qu’il soit juste de dire que les salaires sont le moteur de l’inflation cette fois-ci.

“Les travailleurs subissent de véritables réductions de salaire chaque mois”, a-t-il déclaré.

Cela ne veut pas dire que la croissance des salaires ne peut pas être un facteur d’inflation, mais Macdonald a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les salaires soient le facteur à l’origine de l’inflation persistante dans le cycle actuel.

LA BANQUE DU CANADA CONTINUERA-T-ELLE À AUGMENTER LES TAUX D’INTÉRÊT?

La Banque du Canada a déjà clairement indiqué son intention d’augmenter davantage les taux, bien qu’il y ait eu un certain optimisme que les hausses ne seront pas démesurées comme celles observées plus tôt cette année.

Mais Macdonald a déclaré que l’inflation se révélant persistante, la banque est de plus en plus susceptible d’augmenter ses taux de plus d’un quart de point de pourcentage lors de sa prochaine ronde.

L’économiste en chef de la CIBC, Avery Shenfeld, a déclaré mercredi dans une note aux clients qu’il s’attendrait à voir une hausse d’un demi-point de la part de la banque centrale lors de son annonce des taux d’intérêt en décembre.

L’inflation est de 6,9 ​​% depuis deux mois consécutifs, à peine en baisse par rapport aux sommets précédents.

L’INFLATION EST-ELLE PERMANENTE À LONG TERME ?

Il ne s’agit pas de savoir si l’inflation diminuera, mais plutôt quand et à quelle vitesse, a déclaré Macdonald.

“Il est tout à fait possible de contrôler l’inflation”, a-t-il déclaré, mais “il est de plus en plus probable que le mécanisme de contrôle sera une récession”.

Avec chaque mois où l’inflation élevée persiste, un atterrissage en douceur devient de moins en moins probable, a déclaré Macdonald.

“Plus nous restons longtemps sur ce plateau, plus une récession devient probable.”

LORSQUE L’INFLATION RALENTIT, LES PRIX BAISSERONT-ILS AUSSI ?

L’inflation est par définition une croissance des prix, donc même si le taux d’inflation ralentit à, disons, 3 %, cela ne signifie pas que les prix globaux chuteront. Au contraire, ils augmenteront plus lentement, a expliqué Macdonald. Il pense qu’il est peu probable que le Canada entre dans une période prolongée de déflation ou de baisse réelle des prix, ce qui pourrait également déclencher une récession.

Bien sûr, les prix de certaines choses peuvent baisser et vont probablement baisser, comme les prix de l’essence ou les prix du logement, a déclaré Macdonald. Mais des prix plus élevés et soutenus dans d’autres catégories comme l’alimentation compenseront probablement ceux pour maintenir la croissance des prix dans la région positive.

“Le fait est que ces prix ne redescendront pas.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 novembre 2022