Comment les taux d’intérêt affectent votre argent – de l’épargne aux hypothèques – NBC New York

Les Etats Unis Réserve fédéralede la zone euro Banque centrale européenne et du Royaume-Uni banque d’Angleterre ont tous annoncé des changements de politique monétaire au cours des dernières semaines – et les taux d’intérêt ont de nouveau occupé le devant de la scène.

Le monde des banques centrales et leurs politiques, qui incluent les taux d’intérêt, peuvent sembler abstraits, mais ils concernent tout le monde.

« Il peut être facile de penser que les décisions prises par les banques centrales n’ont pas d’impact sur la vie quotidienne des gens normaux, cependant, la réalité est très probable », a déclaré James McManus, directeur des investissements chez Nutmeg, à CNBC. Fais-le.

À la base, des intérêts sont facturés lorsque vous empruntez de l’argent et payés lorsque vous économisez de l’argent. Les taux d’intérêt – le taux auquel vous êtes facturé ou récompensé – sont fixés par les banques centrales, comme la Fed ou la Banque d’Angleterre.

Ces banques centrales augmentent souvent les taux dans le but de calmer l’inflation, puis les réduisent lorsque l’inflation se rapproche de leur cible. Une variation des taux d’intérêt affecte les banques de détail et les prêteurs, qui les répercutent ensuite sur les consommateurs.

Avantages et inconvénients

La façon dont les consommateurs sont touchés par les taux d’intérêt varie selon que les taux sont plus élevés ou plus bas.

«En règle générale, lorsque les taux sont élevés, les banques nous facturent plus pour emprunter et paient un meilleur rendement sur l’épargne. Lorsque les taux sont bas, l’emprunt devient moins cher, mais l’épargne devient moins gratifiante », a déclaré Sarah Coles, responsable des finances personnelles chez Hargreaves Lansdown, à CNBC Make It.

Les « emprunts » comprennent les hypothèques, les prêts étudiants, les remboursements de cartes de crédit et plus encore. Avoir des intérêts plus élevés sur ces paiements signifie en fin de compte qu’ils vous coûtent plus cher.

Un exemple concret de cela se joue au Royaume-Uni, où un crise hypothécaire en cours vu les taux hypothécaires atteindre un Plus haut de 15 ans en juillet. De nombreux propriétaires ne savent pas s’ils peuvent se permettre des paiements plus élevés, tandis que les acheteurs potentiels sont rebutés par le coût d’emprunt plus élevé.

C’est à prévoir, a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

« Les hausses de taux d’intérêt sont censées faire mal en augmentant les factures d’intérêts sur les hypothèques, les prêts automobiles, les cartes de crédit et autres financements pour les emprunteurs, car ces factures plus élevées compromettent les flux de trésorerie et le revenu disponible », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, des taux d’intérêt plus élevés peuvent stimuler votre épargne, a ajouté M. Mold.

« Ce sont cependant potentiellement de bonnes nouvelles pour les épargnants, car ils devraient, en théorie, obtenir des intérêts plus élevés sur les liquidités qu’ils ont en banque. Cela augmentera leur pouvoir d’achat », a-t-il déclaré à CNBC Make It.

Taux d’intérêt contre inflation

Les taux d’intérêt vont souvent de pair avec l’inflation (hausse des prix). Les banques centrales espèrent que des taux d’intérêt plus élevés contribueront à faire baisser les prix.

« La théorie ici est que si plus d’argent est dépensé en emprunts (comme les hypothèques) et que l’épargne est plus attrayante, les gens achèteront moins – réduisant ainsi la demande », a déclaré McManus. « À mesure que la demande diminue, les prix devraient baisser pour encourager la concurrence pour le niveau réduit de la demande. »

La chute des prix peut sembler être une bonne nouvelle, surtout dans le contexte de la crise du coût de la vie.

Mais les hausses de taux d’intérêt des banques centrales du monde entier ont également fait craindre une récession et des pertes d’emplois, toutes deux liées au ralentissement économique provoqué par des taux plus élevés.

Malgré ces risques, une inflation plus élevée peut être encore plus dommageable, selon M. Mould.

« La forte inflation n’a pas été un problème depuis le début des années 1980, donc beaucoup auront oublié – ou n’auront jamais rencontré – ses ravages », a-t-il souligné.

« Cela fait beaucoup plus de mal à beaucoup plus de gens que des taux d’intérêt plus élevés, car cela nuit à la valeur de l’argent de chacun en réduisant son pouvoir d’achat et cela affecte ceux qui sont les moins bien nantis. la plupart. »

À quel point devriez-vous être inquiet ?

En fin de compte, la question de savoir comment les gens seront affectés dépend de leur situation individuelle, a déclaré Coles. Par exemple, ceux qui ont d’importantes hypothèques seront probablement plus durement touchés par les taux d’intérêt élevés, a-t-elle ajouté.

« Cependant, pour quelqu’un qui n’a pas d’hypothèque, l’inflation est plus douloureuse, et pour quelqu’un qui a beaucoup d’économies, des taux plus élevés sont un bonus », a-t-elle déclaré.

Bien que les décisions de politique monétaire des banques centrales affectent la vie de chacun d’une manière ou d’une autre, il est important de ne pas trop s’en soucier, selon McManus.

« La politique monétaire de la banque centrale suit des cycles, il y aura des moments où les taux d’intérêt seront plus élevés et des moments où ils seront plus bas, la chose la plus importante peut souvent être de planifier à l’avance pour les deux scénarios », a-t-il ajouté.