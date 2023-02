Comment les tactiques mises à jour de Barcelone et Xavi pourraient étourdir Man United

Xavi Hernandez a déjà toute une vie d’expériences pour Barcelone contre Manchester United. Aussi vital que puisse paraître le match nul de jeudi en Ligue Europa contre l’équipe d’Erik Ten Hag au Camp Nou pour le Blaugranas‘ avenir immédiat, ce sera simplement un autre ensemble d’images colorées et passionnées pour le scrapbook déjà gonflé de Xavi.

Le Catalan saturnien a disputé la première de ses 151 apparitions en Ligue des champions à Old Trafford lors d’un match nul 3-3 avec l’équipe de Sir Alex Ferguson il y a près de 25 ans. Il a longuement réfléchi à l’idée d’accepter l’offre de United de les rejoindre quelques saisons plus tard lorsqu’il s’est senti indésirable au Camp Nou et, bien sûr, après avoir perdu la demi-finale de 2008 contre United, il a ensuite produit deux victoires et deux passes décisives en 2009. et les finales de la Ligue des champions 2011 contre les équipes de Fergie à Rome et à Wembley.

Il y a eu quelques tentatives pour récompenser le brillant milieu de terrain, surnommé “La Machina” (“la Machine”) par ses coéquipiers, loin du Camp Nou, y compris par le Bayern Munich, qui pensaient l’avoir capturé en 2014. Mais c’est la tentation de cette offre de devenir le battement de cœur de Ferguson’s United qu’il a été le plus franc à propos de.

En 2011, juste avant que j’écrive mon livre “Barca : The Making of the Greatest Team In the World”, Xavi m’en a parlé. “Il y a longtemps que j’ai vraiment pensé à accepter l’offre de United. J’avais besoin de changer de décor et les choses n’allaient pas bien pour moi à Barcelone.

“J’ai toujours ressenti un réel attachement au football anglais et Manchester United serait” mon club “là-bas. Pendant une longue partie de ma carrière, quand il a semblé que j’étais le successeur de Pep Guardiola au milieu de terrain, j’ai ressenti, par certains, comme un outsider, comme un méchant pour avoir succédé au légendaire capitaine.

“Nous ne sommes pas doués pour gérer le changement ici [at Barca]. J’ai détesté tout ce débat sur ‘moi et Pep’, et Louis van Gaal [then-Barcelona manager] n’a pas fait preuve de beaucoup de tact pour faire subir cela à un jeune de 18 ans. Ce qui a fini par faire la différence, c’est que je suis aussi têtu qu’un mulet : j’ai pensé à déménager à United, mais j’ai mis les pieds dans le plat. Je me suis dit ‘Je dois faire mes preuves ici !'”

Ces deux finales de la Ligue des champions, au cours desquelles Barcelone a battu United de manière si complète, donneraient naissance à quelques-unes des meilleures expressions les plus mémorables de Ferguson. Mis à part son grognement que le Barça de Pep Guardiola pourrait “vous faire mourir”, le légendaire Écossais a souligné qu’un milieu de terrain “hypnotisant” de Xavi, Sergio Busquets et Andres Iniesta – plus Lionel Messi, Gerard Pique, David Villa, Pedro, Thierry Henry ou Samuel Eto’o à leur apogée – “vous mettraient sur ce carrousel et vous donneraient le vertige avec leur décès!”

Le Barcelone de Xavi joue de plus en plus sans ballon ces jours-ci, ce qui est très différent de ses jours de jeu. Et pourtant, ils ont 11 points d’avance en Liga, donc quelque chose fonctionne. Ivan Terron/Europa Press via Getty Images

C’était une expression emblématique pour une époque emblématique où la victoire 3-1 à Wembley, en particulier, était traitée par la communauté du football – pas seulement les médias – comme l’une des plus grandes manifestations de football de tous les temps. Graeme Souness, triple vainqueur de la Coupe d’Europe/Ligue des champions, a déclaré : “Je pense que tout le monde devrait se lever et applaudir.” Osvaldo Ardiles, vainqueur de la Coupe du monde 1978 avec l’Argentine, a ajouté : “Ce Barca est la plus grande équipe de tous les temps.”

Le point de vue de Roy Keane, jouant le rôle de l’ancien milieu de terrain de Ferguson, était que “United s’est heurté à la meilleure équipe de tous les temps”, tandis qu’Ottmar Hitzfeld, qui a remporté la Ligue des champions en tant que manager du Bayern Munich, a noté que “ce Barcelone est l’équipe la plus intelligente de tous les temps.”

L’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, Marcello Lippi, l’a dit avec encore plus d’autorité : “Il n’y a jamais eu d’équipe qui ait joué comme ça auparavant dans l’histoire du football. Nous assistons à un phénomène unique.”

Ce fut une explosion d’éloges inégalée et spontanée de la part des pairs de Barcelone alors que l’équipe espagnole jouait et perfectionnait une marque de football qui a à la fois conquis et séduit le monde. Le but de reproduire tout cela, cependant, n’est pas d’induire la nostalgie, mais avant une autre rencontre Barca contre Man United, c’est de contraster à quel point l’équipe de Barcelone entraînée par Xavi joue différemment par rapport à celle pour laquelle il a dominé le milieu de terrain et inspiré. à deux triples trophées, remportant des éloges universels.

Certains des principes de base restent inchangés. Le Barcelone de Xavi est une équipe offensive : personne dans la Liga n’a marqué plus, ni passé plus de temps dans la moitié de terrain adverse. La presse de Barcelone, une arme majeure, ne ressemble pas à celle de l’équipe de Guardiola que Xavi a dirigée depuis le milieu de terrain : elle se déroule dans différentes zones du terrain, et elle est constante plutôt qu’en rafales explosives, mais les adversaires trouvent que c’est aussi difficile à démêler. eux-mêmes depuis que United l’a trouvé en 2009 et 2011.

De plus, une fois que le Barça en a pris possession, il est désormais utilisé très différemment. Les statistiques de la Liga montrent que l’équipe de Xavi ne passe le ballon que sept fois à chaque fois qu’elle est en possession du ballon. Sous Guardiola, avec Xavi, Busquets et Iniesta au milieu de terrain, ce “tapis roulant” “hypnotisant” fermerait le ballon à peu près au double ou au triple de ce montant par possession.

La raison? Eh bien, contrairement à Guardiola, Xavi veut que le ballon avance, verticalement, avec une intention beaucoup plus rapide ; il ne croit pas que la circulation constante du ballon avant d’essayer de diviser et de conquérir l’adversaire “place” son équipe dans le bon ordre de position. Au lieu de cela, cette itération de Barcelone accorde une grande importance au fait de gagner le ballon, puis de frapper instantanément ses adversaires avec des passes nettes vers l’avant ou des courses de conduite depuis le milieu de terrain via Gavi, Pedri ou Frenkie de Jong.

En tant que joueur, Xavi a dominé le milieu de terrain de Barcelone car ils ont remporté à peu près tous les trophées imaginables sur plusieurs années. Cela comprenait deux victoires décisives contre Man United en finale de la Ligue des champions. Michael Regan/Getty Images

Il y a eu un instant lors de la victoire de Barcelone à Villarreal, qui les a mis à 11 points d’avance sur Madrid en tête du classement, lorsque Gavi, à la pause, est passé à un coéquipier libre. Xavi, faisant la même danse de ligne de touche que tout manager frustré aura reconnu, a sauté de fureur avant d’indiquer, avec une clarté fulgurante, qu’il avait voulu que son jeune prodige du milieu de terrain conduise aux défenseurs centraux de Villarreal en retraite avec le ballon à ses pieds. Il ne voulait pas qu’il passe.

Nous parlons de nuances et de détails, mais les choses sont très différentes.

Xavi pourrait l’appeler la version 2.0. Les idées sous lesquelles il a joué sont “mises à jour” et imposées pour s’adapter à ce que le joueur de 43 ans considère comme un paysage footballistique différent. Ces jours-ci, Xavi pense que les équipes rivales sont moins souvent séparées par une utilisation constante et fascinante de la possession, et plus défaites lorsqu’elles sont prises à grande vitesse, essayant de se réorganiser après avoir été pressées et volées.

Si, comme nous avons intitulé le film de mon livre sur le Barça, l’époque de Guardiola était “Prends le ballon… passe le ballon”, l’époque de Xavi est beaucoup plus celle de “Prends le ballon… fonce vers l’adversaire !” L’idée est que c’est up-tempo, up-field et même dans les airs, ce qui nous amène à l’une des deux choses qui se démarque probablement le plus.

Premièrement, lorsque Xavi jouait pour Guardiola, il était absolument interdit au gardien de lancer le ballon longtemps sur les coups de pied de but. À tout prix, Barcelone l’a passé par derrière dans l’espoir d’entraîner la ligne de front adverse vers lui et de créer de l’espace derrière. Le gardien Marc-André ter Stegen, tout en battant Villarreal, a répété la tactique qui s’était démarquée comme un pouce endolori contre le Real Madrid lors de la récente victoire 3-1 de Barcelone en Supercopa espagnole : il continuerait à frapper le ballon longtemps pour les petits joueurs comme Gavi et Pedri pour essayez de concourir contre des rivaux beaucoup plus grands, Barcelone essayant alors de gagner des “deuxièmes” ou “troisièmes” balles lorsque le défi aérien a entraîné une possession lâche.

jouer 1:35 À quel point “intimidant” Ten Hag ramène le facteur de peur de Man United Mark Ogden et Luis Miguel Echegaray expliquent comment la présence managériale d’Erik ten Hag aide enfin Manchester United à revenir au sommet.

Deux exemples: Gavi est petit à 5 pieds 8 pouces, mais il fait partie des 10 meilleurs milieux de terrain de LaLiga lorsqu’il s’agit de gagner des duels aériens (24), et il a remporté 63% des sauts pour le ballon qu’il a disputé avec des adversaires .

L’autre chose est que personne en Liga n’a plus gagné le ballon dans la moitié de terrain rivale que Pedri (42e). Ter Stegen sabote le ballon vers le haut, Gavi saute dessus, Pedri ramasse les miettes. C’était totalement impensable lorsque Xavi était le général du milieu de terrain de Guardiola, mais c’est tout à fait efficace en ce moment. Au moins en Liga, de toute façon.

Avant la victoire 1-0 de dimanche, Barcelone n’avait “perdu” la possession du ballon au profit d’aucune équipe. Villarreal a remporté ce duel particulier avec 54% du ballon, bien que le sous-marin jaune ait eu plus de passes et des passes plus précises que l’équipe de Xavi également.

À l’époque où Barcelone mettait régulièrement Manchester United à l’épée, de telles statistiques seraient la cause de gémissements, de grincements de dents et de coups de poitrine parmi les fans. Maintenant, avec une avance de 11 points en haut du tableau (et 17 matchs à jouer) plus la Supercopa espagnole déjà bien rangée dans l’armoire à trophées, cela lève à peine un sourcil car l’équipe de Xavi est en train de gagner.

Après le match de Villarreal, Xavi a déclaré “nous sommes dans un bon moment, peut-être parfait, en défense, l’intensité de la haute pression”. Aucune mention de possession ou de passe, ou même quoi que ce soit sur l’utilisation du ballon.

Au lieu de cela, Xavi était tout au sujet de l’attitude, de la mentalité et de ce qu’il fallait faire quand Barcelone n’avait pas le ballon. “Nous sommes dans le meilleur moment depuis que je suis venu ici en tant qu’entraîneur”, a-t-il déclaré, ajoutant que “maintenant nous devons changer de mentalité pour la Ligue Europa … nous devons montrer notre meilleur niveau contre Manchester United”.

Je me demande : veut-il dire que face à une équipe habituée à être pressée, et qui se réjouit qu’on lui demande de gagner des duels physiques, aériens, vivant pour ces compétitions athlétiques et agressives chaque week-end en Premier League, le “changement” Xavi pourrait être référence pourrait impliquer de déplacer un peu l’approche de Barcelone vers l’idée de Guardiola?

Doit-on s’attendre à ce que Barcelone prenne le ballon et passe le ballon au Camp Nou jeudi? Nous devrons simplement attendre et voir.