Comment les T Levels aident les jeunes à se lancer dans des carrières spécialisées comme celle de sage-femme

LES EMPLOYEURS ont besoin de jeunes enthousiastes et talentueux pour les rejoindre.

Pourtant, entre 16 et 18 ans, il peut être difficile pour les jeunes de savoir quelle carrière suivre.

Ils ont souvent très peu d’expérience professionnelle, peut-être quelques semaines seulement, et pas toujours dans un domaine d’emploi qui les intéresse.

Ne serait-il pas formidable de mettre en contact des employeurs avec des adolescents passionnés ?

C’est là que les niveaux T prennent tout leur sens : ils constituent un excellent moyen d’étudier et d’acquérir en même temps une expérience pratique de l’industrie.

Tout le monde est gagnant, que vous soyez un jeune de 16 ans qui découvre l’emploi de ses rêves ou un patron qui aide à constituer un bassin de candidats parfaits pour occuper un poste, économisant ainsi un temps et des ressources précieux en fin de compte.

Les T Levels – globalement équivalents à trois A Levels – sont un tremplin vers un apprentissage, un emploi ou un diplôme et constituent un avant-goût idéal pour les jeunes qui ont une passion particulière et souhaitent l’explorer.

Kate Giles, sage-femme senior et sage-femme de développement de la pratique au Great Western Hospitals NHS Foundation Trust, a sauté sur l’occasion d’embaucher des étudiants de niveau T pour effectuer leur stage de 315 heures dans l’industrie.

« L’hôpital accueillait déjà les étudiants du niveau T dans les services de soins infirmiers », explique Kate.

Je suis employeur, qu’est-ce que cela m’apporte ? Beaucoup ! Proposer un stage T Level vous donne un accès rapide aux talents les plus brillants et aux jeunes entrant sur le marché – et la possibilité de développer votre main-d’œuvre de demain. Les avantages pour vous sont que cela vous permet de développer votre effectif à court terme tout en trouvant de futurs talents dans votre région. Il s’agit d’un stage industriel à court terme de 315 heures. Pour en savoir plus, cliquez ici : find-employer-schemes.education.gov.uk.

« Notre responsable des jeunes m’a envoyé un e-mail et m’a dit : nous avons des étudiantes sages-femmes – pouvons-nous envisager de les embaucher à la maternité ? C’était quelque chose qui me passionnait vraiment.

«Je suis allé à l’université pour rencontrer des étudiants de niveau T. Elles ont choisi de devenir sages-femmes, mais effectuaient des stages dans l’industrie, comme observer une réceptionniste dans un cabinet de médecin généraliste ou travailler dans une maison de retraite.

« Cela ne nous semblait pas normal de réclamer de nouvelles filières de travail pour encourager les gens à se lancer dans une carrière de sage-femme, alors qu’il y a des jeunes qui veulent s’y lancer et ne le peuvent pas.

« J’avais besoin de combler cet écart. »

Trouver une passion est familier à Kate, qui travaille au Trust depuis 18 ans. Elle a été tellement inspirée par le rôle que jouent les sages-femmes lorsqu’elle a eu sa fille en 2002, qu’elle a abandonné son ancienne carrière et s’est reconvertie.

« Je me suis dit : je veux ce travail ! J’ai suivi un cours d’accès, j’ai fait du bénévolat à la maternité, puis je suis devenue travailleuse de soutien et j’ai postulé à l’université avec ces compétences. Il m’a fallu cinq ans pour me recycler – cela a été une expérience forte !

Sept étudiants du New College ont été sélectionnés pour rejoindre l’hôpital et se sont associés à des sages-femmes ou à des assistantes maternelles existantes.

Après une évaluation approfondie des risques en matière de santé et de sécurité et une intégration, ils ont chacun bénéficié d’une rotation pour observer tous les aspects du travail, des soins prénatals à l’accouchement et au-delà.

« J’ai découvert que les étudiants étaient très enthousiastes et n’arrivaient pas à croire qu’on leur offrait cette opportunité », explique Kate.

Que sont les niveaux T ? Lancés en septembre 2020, les T Levels constituent un nouveau type de qualification technique. Proposés dans les écoles et les collèges, ils couvrent un large éventail de domaines, depuis l’agriculture, le numérique, l’ingénierie et la fabrication, jusqu’à la construction sur site, la santé, l’éducation et la petite enfance. Cours de deux ans

Largement équivalent à trois A Levels

80 pour cent en classe et 20 pour cent avec un employeur

Les stages en employeur durent 315 heures (équivalent à 45 jours)

Elles ont fréquenté la maison de naissance dirigée par une sage-femme qui s’occupe des grossesses à faible risque.

« Nous avons demandé à nos familles d’accouchement si elles pouvaient éventuellement suivre une sage-femme si l’occasion se présentait. »

Certains élèves ont eu le privilège de voir naître des bébés au centre, y compris des accouchements dans l’eau.

«Nous avons pris la décision de ne pas placer les étudiants de niveau T dans les salles d’accouchement, ce qui constitue un environnement à haut risque. Mais pour une procédure facultative telle qu’une césarienne, nous demandions à la famille si l’élève était d’accord pour être présente.

« Pour eux, enfiler une blouse et avoir le droit d’aller observer était une expérience formidable. »

Tous les étudiants ne deviendront pas sage-femme, et ce n’est pas grave, dit Kate.

«Certaines étudiantes vont faire un apprentissage d’infirmière ou attendent que l’apprentissage de sage-femme soit disponible. En attendant, elles chercheront un emploi comme assistantes maternelles. Quelques étudiants ont dit : « Je ne veux pas le faire ».

« Il est important qu’ils identifient ce qu’ils veulent faire. J’ai l’impression que je n’en ai tiré que des expériences positives. Cela a été merveilleux pour le NHS.

Kate encouragerait les autres employeurs à examiner ce que les stages industriels de niveau T pourraient apporter à eux et à leur lieu de travail.

« En travaillant au NHS, je me sens incroyablement privilégié et j’adore mon travail.

« J’espère que d’autres ont une réelle passion pour vouloir que les gens fassent la carrière qu’ils font et pour la planification de la main-d’œuvre. »

Êtes-vous un employeur et souhaitez-vous en savoir plus sur l’accueil d’étudiants de niveau T en stage dans l’industrie ? Visitez ici