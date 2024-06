Comment les suppléments d’huile de poisson peuvent affecter votre comportement et votre humeur

La méta-analyse de 29 essais contrôlés randomisés a montré que les oméga-3 réduisaient à la fois l’agressivité réactive, qui est un comportement en réponse à une provocation, et l’agressivité proactive, qui est planifiée.

Nouvelle recherche a découvert que les personnes qui prennent des suppléments d’oméga-3 comme l’huile de poisson ou qui consomment suffisamment d’acides gras oméga-3 en mangeant des aliments qui en contiennent peuvent être moins sujettes à des crises agressives et violentes.

« Les résultats de l’étude, indiquant que les oméga-3 peuvent réduire l’agressivité et les accès de violence, s’alignent sur les connaissances existantes sur le rôle essentiel de ces nutriments dans la santé du cerveau », déclare Stéfanie Daniels, un thérapeute nutritionnel agréé qui n’a pas participé à l’étude. « Bien qu’intrigant, ce n’est pas surprenant étant donné le lien entre les oméga-3, la réduction de l’inflammation et la fonction des neurotransmetteurs. »

Daniels affirme que ces résultats soulignent l’énorme impact que l’alimentation et la nutrition peuvent avoir sur le comportement et la régulation émotionnelle.

Les acides gras oméga-3 sont des graisses essentielles dont notre corps a besoin mais ne peut pas les produire lui-même. Nous devons donc les puiser dans notre alimentation.

Ils sont essentiels à diverses fonctions corporelles, telles que la réduction de l’inflammation, le maintien de la santé cérébrale et le maintien de la santé cardiaque.

Daniels dit qu’ils aident également à maintenir la flexibilité des membranes cellulaires et sont essentiels au développement et au fonctionnement du cerveau, en influençant l’humeur et le comportement.

Elle souligne quatre raisons principales pour lesquelles les oméga-3 semblent avoir cet effet sur l’agressivité. Premièrement, ils sont anti-inflammatoires.

« L’inflammation chronique du cerveau est lié aux troubles de l’humeur et aux comportements agressifs, et les oméga-3 (notamment l’EPA et le DHA) contribuent à réduire cette inflammation », explique-t-elle.

« En diminuant l’inflammation, ces acides gras peuvent favoriser une humeur plus stable et équilibrée. »

Psychiatre et thérapeute nutritionnel Dr Jennifer KrakerMD, est d’accord.

Elle dit que les propriétés anti-inflammatoires des oméga-3 sont importantes pour l’humeur, car lorsque les réponses de notre système immunitaire sont élevées, elles peuvent déclencher des substances biochimiques qui produisent des réponses excitatrices excessives dans le cerveau.

« C’est neurotoxique pour le cerveau et provoque de l’irritabilité et, chez les personnes susceptibles d’y être sensibles, de l’agressivité », explique-t-elle. « Les oméga 3 inhibent cette voie. »

De plus, les oméga-3 améliorent la production et la fonction de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, tous deux essentiels à la régulation de notre humeur.

Dysrégulation de ces neurotransmetteurs peut conduire à l’agression. Cependant, une alimentation adéquate peut aider à soutenir ces neurotransmetteurs.

Les oméga-3 peuvent également maintenir l’intégrité et la fluidité de ces membranes, ce qui, selon Daniels, est essentiel à une communication efficace entre les cellules cérébrales.

« Cela contribue à une meilleure régulation émotionnelle et à une diminution des comportements agressifs », explique-t-elle.

La quatrième raison pour laquelle les oméga-3 peuvent jouer un rôle dans la réduction de l’agressivité est liée à la modulation de l’axe HPA.

« L’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) contrôle la réponse du corps au stress, et les oméga-3 aident à moduler cet axe, conduisant à une réponse au stress plus équilibrée et à une diminution de la tendance à l’agressivité », explique Daniels.