Comment les super dériveurs ont porté le trafic de migrants à un nouveau niveau sinistre

ALIMENTANT à travers les vagues agitées de la Manche, ce bateau de migrants de 26 pieds est la preuve que les gangs de contrebandiers ont amélioré leur jeu impitoyable.

L’embarcation de style militaire – photographiée après être entrée dans les eaux britanniques – fait partie d’une nouvelle flottille de « super-dinghies » qui permettent aux trafiquants avides de gagner encore plus d’argent.

Et malgré 150 millions de livres sterling d’argent des contribuables britanniques donnés à la France pour lutter contre la crise des migrants au cours de la dernière décennie, les plus gros bateaux atteignent ces côtes.

Le pêcheur Matt Coker, 41 ans, qui a capturé les images au milieu de la Manche, a révélé : « Au cours des trois derniers mois, les contrebandiers ont utilisé ces plus gros canots pneumatiques de style militaire.

« Avant, il y avait des jours où il y avait des dizaines de migrants qui arrivaient. Mais maintenant, cela peut être des centaines. J’ai vu jusqu’à 50 personnes entassées sur l’un d’eux. Et plus il y a de monde à bord, moins ils sont maniables et donc plus dangereux.

Les plus gros bateaux – certains aussi longs que 36 pieds et capables de transporter jusqu’à 70 personnes – suggèrent un nouveau niveau de sophistication des gangs de trafiquants, qui semblent capables d’échapper à volonté aux autorités françaises. Un constructeur de bateaux britannique a suggéré à The Sun que les contrebandiers pourraient faire produire les nouveaux canots pneumatiques sur commande à bas prix en Chine.

Alors que je me trouvais dans un complexe sécurisé du Home Office à la périphérie de Douvres, dans le Kent, où des dizaines de pneumatiques saisis par des contrebandiers sont stockés, j’ai vu un engin fabriqué par un fournisseur allemand.

Bien que le ministre de l’Intérieur Priti Patel se soit engagé à rendre les traversées de migrants «non viables», les structures gonflables semblent presque aussi régulières que les ferries de la Manche. Alp Mehmet, président de Migration Watch UK, a déclaré : « Ces grands bateaux sont le moyen utilisé par les passeurs pour dire au gouvernement qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent.

« Jusqu’à ce que nous renvoyions rapidement tous ceux qui arrivent illégalement, les bateaux continueront d’arriver et éventuellement deviendront plus gros. » Hier, Priti Patel a introduit une série de nouveaux pouvoirs dans le projet de loi sur la nationalité et les frontières pour faire face à la crise croissante.

Elle a insisté : « Cette législation répond à ce que le peuple britannique a voté à maintes reprises : pour que le Royaume-Uni prenne le contrôle total de ses frontières. » Mais les critiques soulignent que nous avons déjà entendu des mots durs de la part du ministre de l’Intérieur, mais des migrants arrivent toujours en Grande-Bretagne par bateau en nombre record.

Au cours des six premiers mois de cette année, près de 6 000 ont traversé la Manche. Un total de 8 417 ont fait le voyage en 2020, soit plus du quadruple du nombre de 2019. Et, comme l’a dit Mme Patel hier, « toutes les traversées ne sont pas des familles avec de jeunes enfants – 74% de ceux qui arrivent par petit bateau en 2020 étaient âgés entre 18 et 39, et 87 pour cent étaient des hommes ».

Matt dirigeait un voyage de pêche sportive lorsqu’il a repéré le canot avec ce qui semblait être 11 migrants à son bord à quelque huit milles de Douvres mardi dernier. Traversant dangereusement des voies de navigation très fréquentées à l’ombre d’un ferry P&O géant, le groupe portant des gilets de sauvetage a applaudi lorsqu’ils ont été récupérés par un coupeur de la Force frontalière.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’ils faisaient partie des 150 personnes qui étaient arrivées sur quatre bateaux ce jour-là. Et la semaine dernière, The Sun a repéré plus de nouveaux super-dinghies remorqués dans la marina de Douvres.

Le pêcheur Matt s’est demandé comment de tels navires avaient réussi à éviter que les autorités françaises ne quittent leurs plages. Il a déclaré au Sun : « Je ne sais pas comment ils ne sont pas repérés. Je peux les comprendre se faufiler hors des dunes de sable avec un petit canot et partir au milieu de la nuit.

« Mais ces bateaux ne sont pas le genre de choses que vous pouvez cacher ou lancer facilement sur une plage. Vous auriez besoin d’un grand groupe de personnes pour porter la chose. Ces hors-bord de 40 chevaux sur les plus gros bateaux sont très lourds. Les autorités françaises insistent pour qu’elles interceptent ou refoulent environ 60% de tous les passages.

Mais c’est une guerre constante contre les contrebandiers, qui peaufinent constamment leurs opérations. Selon une source policière française, les gangs envoient jusqu’à 40 bateaux à la fois pour submerger les agents le long d’une bande côtière de 90 milles près de Dunkerque.

En trois ans, l’activité de contrebande transmanche est passée d’une industrie artisanale imprécise à une opération de crime organisé transcontinental de 80 millions de livres sterling.

Le chercheur français Loan Torondel a constaté que le nombre moyen de passagers dans les bateaux traversant la Manche est passé de 7,3 par navire en 2018 à 16,7 en 2020.

Les gangs facturent aux migrants entre 3 000 et 10 000 £ pour une place sur une embarcation pneumatique – bien que beaucoup ne soient pas adaptés à la traversée de la Manche.

Près de 300 demandeurs d’asile, dont 36 enfants, sont morts en tentant de traverser la Manche vers le Royaume-Uni par bateau, transport routier et rail au cours des 20 dernières années, selon l’Institute of Race Relations.

Sans se laisser décourager, un flux constant de personnes fuyant les zones de conflit et les régimes oppressifs arrive à Calais chaque semaine. « Le commerce est maintenant énorme », a déclaré au Sun un enquêteur de la police basé dans la ville française.

« On n’achète plus de bateaux ici, mais dans certaines régions de France à plusieurs centaines de kilomètres.

« Cela signifie que ceux qui vendent ne deviennent pas méfiants. » Une opération menée par des officiers le mois dernier a intercepté des passeurs soudanais achetant des bateaux dans la région de Nantes, sur la côte ouest de la France, à quelque 300 milles de Calais.

L’enquêteur a déclaré que des « forfaits » de voyage étaient offerts par les passeurs. Leurs clients étaient principalement des compatriotes soudanais avec lesquels ils restaient en contact par téléphone portable.

Une fois l’argent payé et lorsque les conditions météorologiques étaient favorables, les coordonnées GPS étaient envoyées. Les migrants trouveraient les bateaux et les moteurs alimentés, les attendant avec des gilets de sauvetage à un endroit pré-arrangé sur la côte.

Deux hommes, tous deux trentenaires, ont été arrêtés en France en lien avec le commerce le mois dernier et risquent jusqu’à dix ans de prison. La police a également signalé le vol de moteurs de bateaux dans les marais Audomarois, une région d’une beauté naturelle exceptionnelle près de Calais.

« Les vols de moteurs de bateaux sont incessants autour des campings de la région en ce moment », a déclaré un porte-parole de la police. Cinq ont été capturés le 10 juin seulement, tous depuis des bateaux amarrés. Il y a de nombreuses preuves qu’ils finissent sur les bateaux de contrebandiers.

Dans le cadre de nouveaux plans annoncés hier, les forces frontalières britanniques se verront conférer de nouveaux pouvoirs pour renvoyer les migrants en France et saisir les passeurs en mer. Les mesures devraient inclure de nouvelles lois controversées permettant potentiellement aux ministres d’envoyer des demandeurs d’asile dans des centres d’outre-mer pendant que leurs demandes sont traitées.

Et un nouveau système à deux niveaux verra ceux qui viennent au Royaume-Uni illégalement voir leur statut déclassé tandis que ceux qui viennent légalement auront la permission de rester.

Clare Moseley, fondatrice de l’association caritative Care4Calais, a déclaré que les plans du gouvernement « priveraient la sécurité de certaines des personnes les plus vulnérables au monde ».

Elle a ajouté : « La grande majorité des réfugiés n’ont d’autre choix que de voyager illégalement. Les dictateurs ne délivrent pas de visas.