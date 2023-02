Comment les studios de cinéma canadiens utilisent la technologie de l’IA

Alors qu’une grande partie d’Internet bourdonne encore des merveilles de ChatGPT, une société de technologie et d’effets visuels basée à Toronto fait son entrée à Hollywood en utilisant l’intelligence artificielle.

L’objectif est d’aider les créateurs de contenu à produire des effets, comme faire paraître un acteur plus jeune, 300 fois plus vite qu’il ne le faut actuellement.

“Nous sommes à la pointe de la technologie et je pense que cela ne fait que commencer”, déclare Jonathan Bronfman, co-fondateur de MARZ, qui est l’abréviation de Martians, Aliens, Robots and Zombies.

L’entreprise a débuté il y a quatre ans dans un sous-sol de la rue Queen et compte aujourd’hui plus de 270 employés.

Ils créent principalement des effets visuels (VFX) pour des films et des séries télévisées sur des plateformes de streaming, et le logiciel d’intelligence artificielle qu’ils ont développé a été utilisé pour des scènes dans des émissions à succès, notamment “Stranger Things” de Netflix et le film “Spider-Man : No Way Home”. “

“Le logiciel est maintenant si simple à utiliser, et il est si rapide et automatisé, que nous ne le voyons pas limité à Hollywood”, déclare Matt Panousis, PDG de MARZ.

Les images de MARZ montrent l’impact des effets de l’IA. L’image de gauche est avant que les effets aient été ajoutés.

En apportant quelques ajustements simples à une image fixe du visage d’un acteur, l’IA peut vieillir ou vieillir ce visage avec des résultats convaincants.

Il peut également réparer une perruque ou une prothèse qui n’est pas à sa place sans qu’un artiste ait à corriger chaque monture individuelle.

Panousis dit que de tels changements apportés à une scène peuvent prendre jusqu’à cinq jours à un artiste d’effets visuels traditionnels. Mais le système développé par MARZ, appelé Vanity AI, est conçu pour leur permettre de le faire en quelques minutes et à moindre coût.

“Nous pensons que les gens vont être ravis des résultats”, déclare Bronfman.

Les effets sont appliqués à l’aide de la technologie AI.

Il y a eu une augmentation de la demande d’effets visuels alors que les guerres de streaming continuent de s’intensifier et que le nombre de productions augmente.

“J’ai lu l’autre jour un rapport de l’industrie qui indiquait qu’il y avait probablement trois fois plus d’effets visuels nécessaires dans le monde qu’il n’y avait d’artistes pour résoudre ce problème”, déclare Panousis.

Disney s’est déjà tourné vers l’intelligence artificielle pour aider à créer un Harrison Ford plus jeune de plusieurs décennies dans la prochaine suite d’Indiana Jones “Dial of Destiny”.

La bande-annonce du film a suscité beaucoup d’enthousiasme en raison de son apparence réelle.

Panousis voit un avenir où les films indépendants peuvent inclure des effets visuels qu’ils n’auraient jamais pu auparavant, grâce à la rapidité et à l’abordabilité de la technologie. Il note qu’en ce qui concerne l’IA, sa capacité à produire des effets est presque illimitée.

« C’est juste un moyen de raconter de meilleures histoires », dit Panousis. “C’est ce qui nous passionne vraiment.”