Comment les statistiques de Messi se comparent à Pelé et Maradona

Le magistral, comme le dirait Ray Hudson, le jeu de Lionel Messi a ébloui les fans de football pendant près de deux décennies. Les débats persistent encore, mais il est incontestablement le plus grand joueur de sa génération. Messi a les chiffres pour le prouver. Mais comment les statistiques de Messi se comparent-elles aux légendes du passé ?

Le titre de « plus grand de tous les temps » (GOAT) est toujours un peu subjectif, bien sûr. Et il est difficile de comparer directement des joueurs d’époques différentes. Mais deux noms du passé qui reviennent toujours dans la conversation sont Pelé et Diego Maradona. Ces deux-là sont si importants pour le tissu du jeu qu’en 2000, la FIFA les a nommés co-lauréats du prix du joueur du siècle.

Le statut légendaire de Pelé a été gagné grâce à son nombre absurde de buts et à ses trois titres de Coupe du monde avec le Brésil. À la fin de sa carrière, Pelé est arrivé aux États-Unis en grande pompe avec le New York Cosmos, lançant une nouvelle ère pour le sport dans le pays.

Maradona était la figure argentine emblématique dont Messi était toujours dans l’ombre. Sa capacité de jeu stellaire et ses buts mémorables font partie de la légende. Et Maradona avait quelque chose que Messi n’avait pas – un titre de Coupe du monde, remporté en 1986.

C’est-à-dire jusqu’à l’hiver dernier, lorsque Messi et l’Argentine ont triomphé de la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022.

Alors, comment les chiffres bruts s’empilent-ils ?

Les statistiques de Pelé, Maradona et Messi

Messi Pelé Maradona Jeux de clubs 610 647 491 Objectifs du club 507 606 259 Titres de la ligue nationale dix 7 3 Titres de clubs internationaux 7 4 1 Jeux internationaux seniors 174 92 91 Senior Objectifs internationaux 102 77 34 Titres continentaux 1 0 0 Titres de la Coupe du monde 1 3 1

En termes d’apparitions en club, les trois joueurs ont connu de longues carrières en équipe senior d’environ deux décennies (et comptant dans le cas de Messi). Cependant, les blessures, la maladie et la controverse, et la carrière plus nomade qui en résulte, ont fait que Maradona a eu plus de 100 apparitions en club de moins.

Diego s’est arrêté dans sept clubs différents, les séjours les plus longs étant à Argentinos Juniors et le plus célèbre à Naples. Pendant ce temps, Pelé n’a joué qu’à deux – Santos et le Cosmos. De même, Messi a passé la majeure partie de sa carrière dans un club, Barcelone, avec les deux dernières saisons au Paris Saint-Germain. Il est maintenant prêt à passer à son troisième, l’Inter Miami de la MLS.

Quand il s’agit de trouver le fond du filet, les choses sont assez claires. En additionnant les apparitions en club et en équipe nationale, Pelé a étonnamment marqué en moyenne près d’un but par match (0,92) pendant toute sa carrière de 21 ans. Messi arrive à un score toujours très impressionnant de 0,78 buts par match, tandis que Maradona a enregistré, en comparaison, un relativement dérisoire 0,50 buts par sortie.

Dans le département de l’argenterie, Messi est en tête des titres de champion et des trophées de clubs internationaux. Pelé n’est pas loin derrière, Maradona ayant beaucoup moins de succès en club en termes de victoires majeures.

Sur le circuit international, il n’y a pas autant d’étuis à trophées pour ces trois-là qu’on pourrait s’y attendre. Maradona n’a obtenu qu’un seul titre international majeur avec l’Argentine, mais c’était un gros titre, la Coupe du monde 1986. Pelé n’a jamais remporté le championnat sud-américain (maintenant Copa América), mais a remporté trois Coupes du monde avec le Brésil. Messi est le seul du groupe à avoir remporté les deux, avec une seule Copa America et une seule Coupe du monde à la fin de sa carrière. Son équipe argentine est championne en titre dans les deux compétitions.

Qui est le meilleur? Le débat continue

Les statistiques de Messi, bien sûr, continuent de croître. Il lui reste encore au moins quelques saisons en club et sur la scène internationale pour propulser ses chiffres.

Mais quel joueur est le plus grand de tous les temps ? Cela dépendra toujours de qui vous demandez. Les anciens chantent les louanges de Pelé ou de Maradona. Et les enfants qui ont grandi avec les moments forts du côté magique de Messi avec Leo.

Et d’autres encore pourraient faire campagne pour quelqu’un d’autre tous ensemble. Cruyff, Best, les deux Ronaldo, Müller et d’autres se retrouvent souvent dans la discussion.

Ce sur quoi il n’y a pas de débat, cependant, c’est que la MLS a réussi un coup majeur en attirant l’une des plus grandes stars de l’histoire du sport dans sa ligue.

