La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 continue de faire des victimes en Inde, exerçant une pression inimaginable sur les professionnels de la santé et les infrastructures du pays. Et tandis que le gouvernement et les autorités sanitaires font de leur mieux pour contrôler la situatuon, certaines personnes et organisations font tout ce qu’elles peuvent pour aider en minimisant la lutte du grand public, en mobilisant des ressources et en veillant à ce qu’elles soient fournies à ceux qui en ont le plus besoin. . Alors même que l’Inde a enregistré lundi 3,52991 nouveaux cas de Covid-19 et 2812 décès au cours des dernières 24 heures, un certain nombre d’initiatives de financement participatif ont été lancées pour aider à vaincre le coronavirus.

Subventions ACT:Lorsque la pandémie a frappé l’Inde pour la première fois en mars 2020, la communauté des start-up indiennes s’est associée pour mettre en place des subventions ACT pour aider le pays à faire face à la crise. Avec un nombre sans précédent de cas positifs dans certains États, la start-up se concentre désormais sur la lutte contre la pénurie immédiate d’oxygène dans les hôpitaux en soutenant le déploiement de plus de 50000 concentrateurs et bouteilles d’oxygène à travers l’Inde. Il accepte les dons à https://actgrants.in/donate/.

Zomato:La plate-forme de livraison de nourriture en ligne aide les hôpitaux et les patients en oxygène et autres fournitures médicales via sa branche à but non lucratif, Feeding India. Zomato s’est associé à la société de logistique Delhivery pour remédier à la pénurie aiguë d’oxygène médical.Le fondateur de Zomato, Deepinder Goyal, a également tweeté à ce sujet.

Visite cette page faire des dons.

Paytm:La Fondation Paytm a déclaré qu’elle collectait des fonds pour les établissements de santé à travers le pays. Il correspondra au montant donné par les particuliers pour la fourniture de concentrateurs d’oxygène dans le pays. Faites un don ici.

Application Swasth:L’application de télémédecine a également lancé une campagne de financement participatif sur plusieurs plates-formes pour aider les hôpitaux du pays à avoir un accès immédiat aux concentrateurs d’oxygène. Les détails peuvent être consultés surhttps://www.swasth.app/home.

Fondation Hemkunt:L’ONG basée à Gurgaon distribue des bouteilles d’oxygène aux patients COVID-19 via son réseau de volontaires. Vérifiez les détails de la contribution ici.

Give India Foundation:Give India travaille également sur le terrain pour venir en aide aux personnes touchées par Covid en leur fournissant gratuitement des bouteilles d’oxygène. Il a tweeté les détails pour ceux qui voulaient aider son initiative.

Milaap:L’ONG gère des programmes de soutien alimentaire pour soigner les patients à travers Delhi. Il fournit chaque jour 1 000 paquets de nourriture aux sans-abri. Pour les détails du don, vérifiezwww.milaap.org.

Fondation Democracy People:La Democracy People Foundation a commencé par une initiative autofinancée pour aider les hôpitaux du pays à avoir un accès immédiat aux concentrateurs d’oxygène. Cependant, alors que la demande augmentait, il a fallu le financement participatif pour lancer une collecte de fonds, a déclaré Rahul Aggarwal, fondateur de la Democracy People Foundation. La collecte de fonds est accessible ici.

Pour tous ceux qui veulent aider, Mission Oxygène est une campagne qui collecte des fonds pour fournir des bouteilles d’oxygène et des concentrateurs aux hôpitaux du pays. Faites un don, partagez, retweetez. CHAQUE contribution est IMPORTANTE. https://t.co/aFEJyxpRRQ– Kunal Kapoor (@kapoorkkunal) 24 avril 2021

Fondation KVN:Fondée par l’entrepreneur et investisseur K Ganesh, la Fondation KVN a lancé l’Initiative Mission Million Air pour fournir de l’oxygène aux nécessiteux de Bangalore et de Mumbai. Il s’est associé à Portea et Razorpay pour cela et recherche des dons.

Vous pouvez vérifier les informations détaillées ici.

