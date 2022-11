Comment les startups de la santé numérique devraient planifier la baisse des investissements

Il y a eu un afflux massif de capitaux fournis aux entreprises de santé numérique en 2021, mais il y a eu depuis un contraction du marché public, avec une baisse du financement de la santé numérique.

Pourtant, avec l’augmentation des investissements constatée l’an dernier, les valorisations des entreprises ont augmenté et beaucoup ont obtenu le statut de licorneun terme donné aux entreprises privées évaluées à un milliard de dollars ou plus.

Mais les entreprises ont-elles été évaluées à ces prix élevés trop tôt, autorisant des attentes de croissance irréalistes ?

“Nous ne recherchons pas du tout des opérateurs qui se concentrent sur ce prix. C’est de combien de capital ai-je besoin pour passer à la prochaine phase d’inflexion ? Quand j’ai besoin de lever plus de capital, et comment puis-je le faire en minimisant la dilution donc l’équipe est motivée, mais aussi je me prépare pour que le tour suivant je puisse encore obtenir un plat ou un tour supérieur ?” Emily Melton, associée directrice chez Threshold Ventures, a déclaré lors d’une discussion au Conférence HLTH 2022 La semaine dernière.

Les entreprises doivent maintenant apprendre à naviguer dans le ralentissement du marché où il y avait autrefois essentiellement de l’argent gratuit, a déclaré Andrew Adams, cofondateur et associé directeur d’Oak HC/FT. Cela a conduit à des valorisations élevées de 409A qui ont peut-être poussé les équipes dans des domaines qui n’avaient pas de sens pour la philosophie de base de l’entreprise.

“Je pense que ce que vous faites avec vos précieuses ressources en espèces et votre temps dans la journée est vraiment de vous recentrer sur ces efforts et de redéfinir les priorités”, a déclaré Adams. “C’est un peu plus un processus logique que d’essayer de faire tourner le navire immédiatement.”

Dans l’ensemble, le panel a convenu que le ralentissement des investissements se poursuivrait, certains affirmant que le manque de financement pourrait même s’aggraver avec le temps.

“Il y a un certain nombre de choses qui changeraient à quoi ressemble l’image macro, mais je la regarde et j’attends le reste de cette année, tout ce qu’il en reste, et peut-être aller en 23 pour avoir l’air pire et ensuite vraiment genre de une situation difficile en 24. Donc, en grande partie, ce que j’aimerais, c’est que les entreprises aient une idée de la façon dont elles peuvent faire durer leur argent jusqu’en 25, si possible », a déclaré Krishna Yeshwant, associé général de Google Ventures.

Melton était d’accord avec ce sentiment. Pourtant, chaque investisseur a noté l’importance de se concentrer sur une offre unique et de tirer parti de la technologie comme personne d’autre ne l’a fait pour assurer la durabilité de l’investissement.

“Je pense que le message devrait être de savoir comment construire une grande entreprise et comment le faire de manière à ce que tout le monde dise:” Wow, je veux investir dans cette entreprise parce que je vois le chemin “, a déclaré Glen Tullman. , PDG de Transcarent et associé directeur de 7wireVentures.

Comprendre une voie claire vers la rentabilité, s’assurer que l’entreprise dispose d’une piste de capital appropriée et que son conseil d’administration et ses investisseurs soutiennent la mission de l’entreprise est crucial, a déclaré Tullman.

“J’ai vu beaucoup d’entreprises dire : ‘Nous voulons juste durer. Nous voulons couper tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir durer trois ans.’ Venture ne concerne pas combien de temps vous pouvez durer parce que vous pouvez couper et le faire durer cinq ou six ans. Il s’agit de la façon dont vous arrivez rapidement à quelque chose qui se différencie », a-t-il déclaré.

Yeshwant ajoute qu’il est essentiel d’avoir un plan sur la manière dont l’entreprise atteindra la rentabilité.

“Nous avons tous vu dans l’environnement 25 %, 50 % des entreprises, certainement dans le domaine de la santé numérique et du numérique en général, n’ont pas réellement ce plan sur la façon dont elles vont atteindre la rentabilité. Elles ont un plan pour la croissance, mais ils n’ont pas de plan clair sur la rentabilité ou les résultats unitaires positifs », a déclaré Yeshwant. “Je pense que l’environnement avec des taux d’intérêt bas a soutenu cela pendant un certain temps. Je pense que nous sommes en quelque sorte à un moment où cet environnement ne tolérera plus cela.”

Les investisseurs ont noté des motifs spécifiques sur lesquels ils aimeraient voir les prochaines sociétés de licornes se concentrer sur les soins de santé, Yeshwant déclarant que la santé mentale, les soins aux personnes âgées et les soins primaires sont importants pour lui, et Adams notant qu’il aimerait voir de futures licornes dans le Medicaid. espace.

Melton a souligné la nécessité pour les soins de santé des femmes de devenir des soins de santé.

“Nous permettons aux politiciens de prendre des décisions autour de notre corps, et cela est en grande partie dû au fait que nous n’avons pas l’éducation ou le contexte clinique pour prendre ces décisions. Et ce n’est pas seulement une question de soins de santé. C’est un impératif économique. Les femmes sont le moteur de la main-d’œuvre. Nous augmentons le PIB et nous devons réellement avoir accès au bon type de soins de santé si nous voulons continuer à être des membres productifs de notre société.