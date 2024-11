Comment les stars féminines d’action ont impressionné à travers les âges

Eurêka Divertissement

On a longtemps pensé à tort que les films d’action étaient un domaine masculin. Mais la force et l’agilité féminines sont mises en valeur sur grand écran depuis l’ère du cinéma muet.

Quand on pense aux films d’action, la réponse par défaut est probablement de penser aux hommes. La musculature bombée de Sly Stallone dans Cobra (1986) ou Arnold Schwarzenegger dans des films vaguement loufoques mais infiniment divertissants comme Commando (1985), on pourrait penser à cela ; il en va de même pour la chorégraphie de combat balletique et gracieuse de Bruce Lee ou la férocité imposante d’un Jason Statham. De même, le rôle du cascadeur dans les coulisses, bien que les stars de tous genres l’exigent, a été associé dans l’imaginaire populaire à la masculinité : pensez aux Aston Martin détruites sur un tournage de James Bond au budget de plusieurs millions, au légendaire cascadeur western Yakima. Canutt grimpant sous une diligence dirigée par des chevaux, ou des shoot’em ups imbibés de testostérone comme John Wick réalisé par l’ancien cascadeur Chad Stahelski.

Mais ce n’est pas là toute l’histoire. Dans le cadre de la saison cinématographique nationale à succès actuelle du British Film Institute L’art de l’actioncélébrant l’histoire du cinéma d’action depuis ses débuts, vous pourriez croiser un certain nombre de durs à cuire en rond. Mais comme le commissaire de la saison, Timon Singh, l’a déclaré à la BBC : « Je pense qu’il existe une idée fausse selon laquelle les « films d’action » sont principalement destinés aux hommes, alors que les stars d’action et les cascadeuses féminines sont là depuis le début du cinéma. » Et Art of Action a décidé de le prouver.

Getty Images Pearl White (à droite), « sans égal et intrépide », a été l’une des premières stars féminines d’action (Crédit : Getty Images)

Il y a les rôles d’action emblématiques d’Hollywood comme Carrie-Anne Moss dans La matrice (1999) ou Uma Thurman dans Kill Bill : Volumes 1 et 2 (2003-4) ; mais il y a aussi les héroïnes qui ont réalisé leurs propres cascades, comme Pam Grier, la star de la blaxploitation des années 1970 avec ceinture noire de karaté. Ou Michelle Yeoh, une reine de beauté malaisienne avec une formation non pas en arts martiaux mais en danse. Son travail dans les films d’action de Hong Kong des années 1980 et 1990 contribuerait à redresser la nature dominée par les hommes de cette scène cinématographique.

Si vous fouillez un peu sous la mythologie machiste du genre d’action, vous vous rendrez vite compte que les héroïnes d’action, les reines des cascades et les artistes martiales féminines sont omniprésentes dans l’histoire du cinéma, derrière et devant la caméra. Comme Georgia Munroe, athlète professionnelle de parkour et cascadeuse sur des films comme Jurassic World et Wonder Woman 1984 déclare : « Nous sommes depuis longtemps capables de fixer nos propres limites, d’encaisser les coups et d’aider à soulever les équipements pour les fixer. »

Le cinéma asiatique a eu un impact considérable sur la perception mondiale de l’action dirigée par des femmes – Timon Singh

Le rôle contemporain du héros d’action dur à cuire doit aussi quelque chose à l’émergence de personnages féminins forts des décennies auparavant. Pensez à des personnages dotés de force et de capacités physiques – comme Ellen Ripley de Sigourney Weaver dans Extraterrestre (1979) et Sarah Connor de Linda Hamilton dans Terminator 2 : Judgment Day (1991). Ces personnages ont démontré que les femmes pouvaient incarner à la fois la résilience et la complexité, ouvrant ainsi la voie à la star d’action féminine du 21e siècle. Aujourd’hui, l’audace des super-héroïnes comme Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow et Zoe Saldana dans la franchise Les Gardiens de la Galaxie – ainsi que l’athlétisme et la grâce des cascadeuses comme Zoe Bell – doivent beaucoup à ces pionnières.

Mais comme le note Munroe, il existe toujours des doubles standards qui accompagnent le fait d’être cascadeuse ou reine de l’action. « Nous devons toujours faire nos preuves, quel que soit notre niveau d’expérience. Vous ressentez la pression de bien faire les choses du premier coup, afin de sauver la face et de montrer que vous méritez d’être dans cette position. Si les choses tournent mal, c’est comme si le jugement est beaucoup plus sévère à notre égard », dit-elle.

La connexion avec Hong Kong

Un film marquant de la saison Art of Action est Yes Madam (1985), dans lequel une jeune et nouvelle sur la scène Michelle Yeoh joue aux côtés de sa compatriote star d’action Cynthia Rothrock, en tant que partenaires policiers traquant les voleurs. Rothrock, une championne du monde d’arts martiaux américaine qui a trouvé un meilleur chemin vers la célébrité dans les films populaires de Hong Kong que dans son pays natal, passera plusieurs années à y faire des films. Rothrock a brisé les barrières en étant l’une des premières femmes américaines à devenir une célébrité dans l’industrie cinématographique d’arts martiaux, et sa capacité à réaliser des scènes de combat complexes avec grâce et puissance a remis en question les stéréotypes – et a redéfini le rôle des femmes dans le cinéma d’action. En plus de son travail cinématographique, Rothrock a défendu l’éducation aux arts martiaux, enseignant et inspirant de nombreux aspirants artistes martiaux à travers le monde. Son dévouement au métier et ses contributions au genre lui ont valu une base de fans dévoués.

Getty Images La star de Blaxploitation Pam Grier dans Coffy (1973) – elle était ceinture noire de karaté et faisait ses propres cascades (Crédit : Getty Images)

Pendant ce temps, c’est au tour de Yeoh Tout partout en même temps (2022) a mélangé de l’action percutante avec de la comédie et un drame familial émotionnel et lui a valu un Oscar tant attendu. Pourtant, elle a toujours été une interprète remarquable au cinéma, avec ses précédents travaux à Hong Kong – y compris le film surréaliste surnaturel The Heroic Trio et son incroyable tour face à Jackie Chan dans Police Story 3 – prouvant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une formation professionnelle pour devenir une combattante. pour devenir une reine de l’action badass. En réalisant nombre de ses propres cascades au fil des ans, Yeoh a dû surmonter les mêmes blessures graves qu’un cascadeur anonyme. « Le coup qui a eu le plus grand impact [for me] était dans The Stunt Woman (1996). J’ai joué le rôle d’une cascadeuse et j’ai complètement mal atterri, plongeant du nez dans la zone d’atterrissage », a-t-elle déclaré dans une interview de 2019. « Je me suis plié et j’ai entendu mon dos craquer ! Psychologiquement et physiquement, c’est cette blessure qui a mis le plus de temps à se remettre. »

« En vedette dans le film de Bond Tomorrow Never Dies (1998) et suivi de Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) a valu à Michelle Yeoh une énorme renommée internationale », a déclaré Singh. « Mais ses films précédents comme Yes Madam !, Royal Warriors et bien sûr Police Story 3 : Supercop sont une merveilleuse introduction à son back-catalogue pour un public qui ne connaît peut-être que son travail depuis [Hollywood movies like] Des Asiatiques riches et fous ou tout partout à la fois.

« Le cinéma asiatique a eu un impact énorme sur la perception mondiale de l’action dirigée par des femmes. Les gens pourraient d’abord penser à Uma Thurman dans Kill Bill lorsqu’ils pensent aux stars féminines d’action, mais des personnes comme Meiko Kaji dans Lady Snowblood (1973) et Angela Mao dans Lady Whirlwind (1972) ont clairement inspiré Tarantino dans sa saga de vengeance », ajoute Singh.

Plusieurs cinémas à travers le Royaume-Uni projettent désormais des films de « filles avec des armes » – le sous-genre des films d’action hongkongais dirigés par des femmes et des forces de feu qui auraient commencé avec Yes Madam – dans le cadre de la saison Art of Action, notamment celui de Nottingham. Cinéma Broadway et celui de Bristol Bassin versant. La programmation de ce dernier est même organisée par une réalisatrice elle-même de films d’action – Nida Manzoor, réalisatrice de l’année dernière du célèbre hybride action-comédie-kung-fu Polite Society. Sa série de films au titre vif Girls Just Wanna Have Guns est projetée sur les écrans de Watershed tout au long du mois de novembre.

Eurêka Divertissement Avant d’être adoptée par Hollywood, Michelle Yeoh a changé le visage du cinéma avec ses performances dans des films d’action de Hong Kong (Crédit : Eureka Entertainment)

Quant à Manzoor elle-même, elle représente la prochaine génération de cinéastes inspirés par le courage et l’athlétisme de ceux qui l’ont précédé. Après tout, Polite Society parle d’une fille qui veut devenir cascadeuse quand elle sera grande et qui idolâtre la star des British Gladiators des années 1980, Eunice Huthart. Huthart est devenu le sosie d’Angelina Jolie et l’un des plus grands coordinateurs de cascades au Royaume-Uni, supervisant de nombreuses cascades pour les grands films Marvel ; sa voix apparaît dans Polite Society comme une force d’encouragement pour l’héroïne, montrant à quel point l’héritage du passé est essentiel pour les cascadeuses et les reines d’action du futur.

Les pionniers de Serial Queen

Un observateur occasionnel pourrait supposer que les reines de l’action sont un phénomène relativement récent – ​​ou du moins post-féministe. Et il est vrai qu’il y en avait certainement une surabondance à certaines époques, même si leur représentation de la force, de l’agilité ou du pouvoir féminin était imparfaite. Par exemple, les filles d’action girl-power des années 90 et du début des années 2000 étaient aussi captivées par le regard masculin que capables de botter le cul ; Milla Jovovich dans les films Resident Evil ou Jolie dans le rôle de Lara Croft, par exemple. Mais les femmes courageuses et courageuses qui ont dirigé des films d’action ou des thrillers à succès ne sont pas nouvelles ou émergentes des dernières décennies, comme le souligne Timon Singh, citant « des personnes comme Helen Gibson, Mary Fuller ou Pearl White – la star de la série à succès The Perils ». de Pauline ».

Plus la lumière est faite sur ce dont ces femmes d’action sont capables, plus ce potentiel se propage – Georgia Munroe

Dans les années 1910, les films « en série » – des courts métrages épisodiques qui ressemblent aux séries télévisées projetées au cinéma – faisaient fureur. Parmi les plus célèbres d’entre eux figuraient Les Périls de Pauline (1914), avec Pearl White, surnommée la « fille sans égal et intrépide », dont la volonté défiant la mort de faire ses propres cascades comprenait des poursuites à grande vitesse, des sauts à flanc de falaise et généralement prouvant qu’elle avait autant de courage que les hommes de leur temps. Les cascadeurs de l’ère silencieuse n’étaient pas connus pour se prosterner devant la santé et la sécurité. Mais tout en osant des comédiens muets comme Buster Keaton (dont le surnom vient de sa capacité à absorber les blessures burlesques) sont souvent célébrés par les cascadeurs d’aujourd’hui, moins d’entre eux parlent des pionnières des premiers films cinématographiques. Pearl White a été rejointe dans les rangs des soi-disant « reines en série » par plusieurs autres qui étaient tout aussi audacieuses, comme Helen Gibson, dont les 119 épisodes Hazards of Helen (1914-17) l’ont vue coincée dans de véritables wagons en feu et confrontées à la discrimination. des hommes qui l’entourent d’une manière véritablement proto-féministe.

À une époque où les femmes se battaient encore pour le droit de vote, il y avait des femmes casse-cou et des interprètes prêtes à mettre leur vie en jeu pour nos sensations fortes. Le fait qu’elles aient également agi à l’encontre des normes de comportement « féminin » attendu – ne voulant pas rester à l’écart alors qu’elles pouvaient prendre le volant d’une voiture à grande vitesse ou tomber de très haut – mérite d’être célébré. Elles ont prouvé la force et la résilience féminines dans un secteur où la beauté était généralement la clé du succès.

Alamy The Woman King (2022) est un exemple récent et passionnant de cinéma d’action dirigé par des femmes (Crédit : Alamy)

Comme le souligne Munroe, même aujourd’hui, elle a parfois dû « effectuer des cascades avec des vêtements qui ne sont pas toujours réalistes, ou qui ne permettent pas de mettre des coussinets de protection en dessous. Voici un super-héros ou un assassin dur à cuire, portant des vêtements qui couvrent à peine son corps et qui ont de hauts talons », dit-elle. « Le sex-appeal est parfois prioritaire sur la nécessité ». Mais elle est enthousiasmée par l’avenir, soulignant La Femme Roi (2022) comme un film récent qui met en évidence des femmes de couleur fortes et capables, et qui utilise leurs qualités athlétiques de manière remarquable. Défendre ces femmes stars d’action à l’écran – et mettre en valeur la lignée dont elles font partie – est un correctif indispensable à l’idée selon laquelle les films d’action sont un domaine masculin ; voir un coup de pied circulaire de Cynthia Rothrock dissipera certainement cette notion. Comme le dit Munroe : « Il est important de célébrer les cascadeuses et les héroïnes d’action, car le cinéma et la télévision font partie intégrante de ce qui façonne les perspectives des gens. Plus la lumière est jetée sur ce dont ces femmes sont capables, plus ce potentiel est diffusé. devient une réalité pour d’autres femmes et filles du monde entier. »