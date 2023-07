Comment les stars du millénaire et de la génération Z de l’USWNT trouvent un terrain d’entente

Même au sein d’une équipe nationale féminine américaine mondialement reconnue qui regorge de superstars célèbres et de vainqueurs de la Coupe du monde, les collègues plus âgés peuvent parfois sembler un peu étranges à leurs collègues plus jeunes.

« Certaines des chansons qu’ils jouent, [what] ils écoutent tous, je n’ai aucune idée de ce qu’ils sont. Ils sonnent comme … ce que mes parents écoutent », a déclaré Sophia Smith, 22 ans, à qui des joueurs plus expérimentés ont déjà donné du fil à retordre pour ne pas avoir reconnu une chanson du rappeur des années 90 Tupac. « Ou ils parleront sur la technologie dont ils disposaient, comme le CD. »

Smith, un attaquant des Portland Thorns de la NWSL, n’a jamais utilisé de lecteur de CD. Elle n’est jamais allée à une Coupe du monde non plus.

La même chose pourrait être dite (du moins en ce qui concerne le tournoi international) pour Naomi Girma, 23 ans, du San Diego Wave. En préparation de sa toute première Coupe du monde, la future défenseure centrale a trouvé amusant que le vétéran Alex Morgan ait utilisé Mapquest, un site Web qui était populaire pour les itinéraires routiers imprimables au début des années 2000, dans sa jeunesse pour voyager. .

« Nous plaisantions à propos de MapQuest … elle sortait la carte réelle pour accéder aux jeux », a déclaré Girma en riant.

Parfois perplexe face à ceux qui sont plus âgés qu’eux — Smith a admis qu’elle « ne regardera aucun film qui soit » granuleux « », faisant apparemment référence à une époque antérieure à la diffusion en haute définition – Smith et Girma représentent tous deux un mouvement de jeunesse plus large pour le USWNT.

Sur les 23 joueurs qui se dirigeront vers la Coupe du monde qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande, un total remarquable de 14 participera au tournoi pour la première fois. Sur ces 14, la moitié ont 25 ans ou moins, ce qui signifie que les gagnants consécutifs s’appuieront sur l’exubérance de la jeunesse plutôt que sur la sagesse de l’expérience.

Lors du concours 2019, l’USWNT comptait 11 débutants, et en 2015, il n’y en avait que huit. Les deux équipes comptaient également moins de joueurs de 25 ans ou moins.

Visant un troisième titre de Coupe du monde consécutif sans précédent et un cinquième au total, le manager Vlatko Andonovski et ses joueurs ont rencontré les médias à Carson, en Californie, plus tôt ce mois-ci pour discuter de la présence de jeunes talents au sein de leur alignement, les principaux vétérans qui les guideront. en cours de route, et surtout, sur la construction et le maintien d’un lien intergénérationnel.

Trouver un terrain d’entente, sur le terrain

Alyssa Thompson, l’ailier de l’Angel City FC de 18 ans, le plus jeune nom de l’alignement de l’USWNT, trouve surréaliste qu’elle puisse être coéquipière avec ses héros.

« Je n’arrive pas à croire que je joue avec des joueurs que j’ai admirés toute ma vie », a déclaré l’adolescent, qui a été sélectionné au premier rang du repêchage de la NWSL quelques mois plus tôt – le premier choix n ° 1 de tous les temps à être sélectionné à la sortie du lycée.

Prévue pour être l’une des vedettes possibles de la Coupe du monde, Thompson n’avait que 17 ans lorsqu’elle a fait ses débuts à l’USWNT en octobre dernier lors d’une défaite 2-1 en amical contre l’Angleterre. Lors de son premier camp avec l’équipe nationale, Thompson se souvient d’avoir été impressionnée par les célébrités du football qui l’entouraient.

Près de 20 ans séparent deux des plus grandes stars de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alyssa Thompson, 18 ans, et Megan Rapinoe, 37 ans. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

« Quand je suis arrivée, chaque joueuse m’a dit: » Oh mon Dieu, c’est elle dans la vraie vie « », a-t-elle déclaré à propos de ses réflexions sur l’entraînement avec les meilleurs du pays. « Littéralement, chaque joueur, je me disais : ‘Whoa, je n’arrive pas à croire que je suis là.' »

Bien que Thompson ait également admis trouver un peu étrange que certains de ses coéquipiers aient grandi sans téléphone portable, elle n’a pas semblé remarquer beaucoup de différence entre tout le monde une fois qu’une balle était en jeu.

« On ne peut pas vraiment le dire sur le terrain. »

Smith a accepté, notant que la création de la confiance se fait naturellement.

« Vous entrez dans cet environnement et c’est si intense et si difficile. Je pense que vous n’avez pas d’autre choix que de vous appuyer sur vos coéquipiers et de compter sur eux », a déclaré la star de Thorns à propos de l’établissement de liens, quel que soit l’âge. « De plus, nous passons tellement de temps ensemble dans ces camps. C’est tous les jours. Donc, vous apprenez à vous connaître. Je pense que nous avons tous un objectif commun et cela nous unit et nous rassemble. »

Une grande partie de cette unité est due à l’ouverture et au soutien de leurs coéquipiers vétérans.

Pour Trinity Rodman, une attaquante de 21 ans pour le Washington Spirit, une personnalité de premier plan comme Megan Rapinoe, 37 ans, a été une source importante de conseils avant la Coupe du monde.

« J’ai beaucoup parlé à Pinoe et elle est juste très ouverte à être réaliste et à ne rien édulcorer avec moi », a déclaré Rodman. « Elle dit que c’est un test, et la chose la plus importante qu’elle m’a en quelque sorte dite est que vous êtes ici pour une raison, n’est-ce pas, et si vous vous en éloignez, vous n’allez pas agir comme vous le souhaitez. «

Morgan, qui a participé à trois reprises à la Coupe du monde avec Rapinoe et Kelley O’Hara, a également été un mentor essentiel pour le groupe de jeunes joueurs.

« Chaque jour au camp, Alex est toujours en quelque sorte en train de me prendre sous son aile, m’aidant, m’expliquant des choses », a déclaré Smith. « C’est quelqu’un que j’ai admiré toute ma vie, alors jouer avec elle maintenant, c’est la meilleure chose qui soit et je peux simplement regarder comment elle traverse la vie et en tirer des leçons jour après jour à l’entraînement. »

Les enfants vont plus que bien : « Ils sont vraiment très bons »

Il y a une mise en garde importante mais très, très évidente à propos de nombreux noms USWNT non expérimentés : ce sont des joueurs de football incroyables.

« Je ne m’inquiète pas de l’inexpérience », a déclaré Andonovski. « En fait, je suis enthousiasmé par l’énergie et l’enthousiasme que les jeunes joueurs apportent, l’intensité et le dynamisme également. … Je pense que ce sera l’un de nos avantages. »

Girma, qui devrait être l’un des deux défenseurs centraux partants de l’USWNT, a remporté les prix de recrue de l’année et de défenseur de l’année de la NWSL en 2022. Smith, un nom probable dans le XI d’Andonovski sur l’une des ailes, a aidé à diriger Portland à un championnat NWSL la saison dernière, tout en remportant le prix MVP de la ligue. Rodman, une option solide pendant quelques minutes sur l’aile droite de l’USWNT, a été la recrue de l’année 2021 de la NWSL. Thompson, à seulement 18 ans, obtient déjà des distinctions après avoir récemment été nommé recrue du mois de mars / avril de la NWSL.

« Nous avons beaucoup de gens qui vivent leur première Coupe du monde, mais ils sont vraiment très bons », a déclaré la milieu de terrain de 28 ans Rose Lavelle. « J’ai donc toute confiance dans le monde qu’ils vont se montrer à la hauteur. »

Les joueuses dans la vingtaine qui attendent de faire leurs débuts en Coupe du monde, comme l’arrière Emily Fox, la défenseuse Alana Cook et les milieux de terrain Savannah DeMelo et Ashley Sanchez, font également partie d’un changement générationnel plus large. Pour Cook, le défenseur d’OL Reign ne croit pas qu’il y aura des problèmes de transition pour l’équipe nationale, grâce à ceux qui les ont orientés dans la bonne direction.

« Cette équipe a toujours traversé des cycles et des changements, et je pense que l’incroyable héritage de nos joueurs plus âgés est qu’ils se sont assurés que tout le monde est prêt après eux et autour d’eux. Je pense que c’est toujours un système de prochaine femme quand c’est votre tour, vous devez être prêt », a déclaré Cook. « L’arrivée de jeunes joueurs n’est pas une mauvaise chose. Je pense que c’est juste un témoignage de la force avec laquelle les vétérans ont travaillé pour s’assurer que les choses que nous avons, la culture, l’éthique de travail, les tactiques sont ancrées en chacun de nous . »

Entretenir un héritage

Quand on regarde les vétérans, on a le sentiment de soutenir et de faire progresser le leadership de l’équipe nationale par rapport à ceux qui les ont précédés. O’Hara, se préparant pour sa quatrième Coupe du monde, se souvient de l’impact que les anciennes joueuses de l’USWNT ont eu au début de sa carrière internationale.

« J’ai l’impression d’avoir de très bons coéquipiers autour de moi qui étaient des vétérans quand je suis arrivé dans cette équipe, Abby Wambach, Heather Mitts, même Lauren Cheney [Holiday]elle n’a qu’un an de plus que moi, mais elle faisait partie de l’équipe depuis un certain temps », a déclaré O’Hara. « J’ai toujours essayé de [help] tout nouveau venu pour qu’il se sente le bienvenu, pour qu’il se sente à l’aise parce que vous devez être capable de ressentir cela pour être le meilleur de vous-même. »

Le milieu de terrain Lindsey Horan, l’un des leaders de l’USWNT, s’est inspiré de Becky Sauerbrunn, la capitaine de longue date qui a été exclue du tournoi de cet été le mois dernier en raison d’une blessure au pied qu’elle a subie en avril.

« C’est mon premier appel ou mon premier SMS, et ce qu’elle fait sur le terrain et ce qu’elle a fait pour moi à Portland, c’est comme si je vais suivre son exemple et je veux être ce type de modèle pour le les jeunes qui arrivent et les nouveaux joueurs ici », a déclaré Horan. « Essayer d’être le meilleur modèle et une voix pour ces jeunes joueurs qui arrivent, chaque fois qu’ils ont besoin de conseils ou de questions. »

Cette empreinte laissée va également bien au-delà des limites du terrain.

Pendant des années, les joueurs de l’USWNT se sont affrontés avec US Soccer alors qu’ils recherchaient un salaire égal et de meilleures conditions de travail. Après avoir déposé une plainte pour discrimination sexuelle en 2019, l’affaire a été réglée en février 2022, offrant un paiement forfaitaire aux joueurs pour 22 millions de dollars. Des mois plus tard, ils se sont mis d’accord sur une nouvelle convention collective, qui comprenait une répartition égale des primes de la Coupe du monde entre l’USWNT et l’équipe nationale masculine américaine.

« Nous venons en fait de recevoir notre premier chèque de règlement [from U.S. Soccer] dans le courrier il y a une semaine », a déclaré Morgan la semaine dernière. « Naomi plaisantait en disant qu’elle n’en avait pas reçu et je lui ai dit, sois reconnaissant que tu sois juste égal. »

Les collègues plus âgés peuvent être un peu étranges aux yeux de leurs cohortes plus jeunes, mais il est indéniable qu’ils en savent un peu plus sur le travail. Et ne commettez pas l’erreur de supposer que certains des vétérans de l’USWNT sont des retraités déconnectés.

« Mon Dieu, ne me vieillissez pas », a déclaré Crystal Dunn lorsqu’on lui a demandé comment elle pouvait se connecter avec quelqu’un d’aussi jeune que Thompson. « Je suis toujours cool et branché, j’essaie de le dire à tous mes coéquipiers. … J’ai un enfant et tout d’un coup, les gens me disent: » Oh, tu as entendu parler de TikTok, Crystal? « »