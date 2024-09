Comment les Spurs ont détruit Manchester United en 45 minutes

Si Manchester United veut savoir à quoi ressemble une performance bien structurée, il devrait revoir la victoire 3-0 de Tottenham Hotspur à Old Trafford. Face à une presse sans vie et à une couverture inexistante lors de la transition, les Spurs ont réduit en lambeaux l’équipe d’Erik ten Hag.

Les rotations au milieu de terrain d’Ange Postecoglou se sont avérées trop lourdes pour l’organisation de United sans le ballon, tandis que la concentration sur l’attaque des zones larges a traversé United à plusieurs reprises.

En possession, les rotations entre les milieux de terrain et les latéraux de Tottenham ont étiré le 4-4-2 de United…

… et a créé des lacunes dans la ligne médiane qui ont été exploitées par le abandon de Dominic Solanke ou des autres joueurs centraux.

Ici, le changement de Dejan Kulusevski et Pedro Porro crée un écart entre Marcus Rashford et Kobbie Mainoo alors qu’ils échangent leurs marqueurs, et Solanke tombe pour offrir à Cristian Romero une option de passe à travers cet espace.

Alors que Romero fait la passe à Solanke, Kulusevski commence à avancer…

… pour offrir une option progressive à son attaquant, Brennan Johnson épinglant l’arrière gauche de United, Diogo Dalot.

Solanke lance le ballon vers Johnson…

… et le troisième but de Kulusevski est trouvé par l’ailier droit. L’attaque de Tottenham sur le côté droit attire Manuel Ugarte, ce qui signifie que James Maddison est libre de l’autre côté car l’arrière droit de United, Noussair Mazraoui, doit s’inquiéter de Timo Werner (hors tir).

En conséquence, Kulusevski fait passer le jeu à Maddison, tandis qu’Ugarte est entraîné de l’autre côté.

Dans un autre exemple, Kulusevski et Solanke sont initialement marqués par Mainoo et Lisandro Martinez. L’avant-centre de Tottenham abandonne pour s’offrir comme option de passe…

… et Kulusevski se précipite en avant, forçant Martinez et Mainoo à changer de marqueur alors que Destiny Udogie occupe Ugarte.

Encore une fois, au moment où Tottenham progresse avec le ballon, c’est lorsqu’ils changent de position, afin qu’ils puissent rattraper United tout en échangeant leurs marqueurs. Cependant, Solanke renvoie le ballon à Romero car il n’y a pas d’option de passe.

Alors que Romero passe le ballon à côté de Porro, Solanke attaque l’espace derrière Mainoo. Pendant ce temps, Kulusevski entraîne Martinez plus profondément et Ugarte doit marquer Udogie…

… ce qui signifie que United ne peut pas couvrir l’espace derrière Mainoo lorsque la passe de Porro trouve Solanke. L’avant-centre passe ensuite le ballon à Johnson sur l’aile droite…

… et au moment où Ugarte se déplace vers le soutien, l’attaquant gallois le renvoie à Rodrigo Bentancur, qui trouve Maddison dans l’espace.

Maddison fait ensuite passer le ballon de l’autre côté, avant de combiner avec Kulusevski pour presque doubler l’avance de Tottenham.

Les mouvements de Tottenham dans les zones centrales ont continué à étirer la structure hors possession de United. Ici, Mainoo et Ugarte marquent dans un premier temps Kulusevski et Maddison…

… mais lorsque les Spurs déplacent le ballon vers leur côté droit, le milieu de terrain uruguayen se déplace pour couvrir Mainoo. Le changement d’Ugarte signifie qu’Alejandro Garnacho ne peut pas s’engager à fermer Micky van de Ven en raison du positionnement étroit de Maddison et Udogie (hors tir).

Romero rend le ballon à Guglielmo Vicario…

… et lorsque le gardien le passe à Van de Ven, Garnacho est en retard devant la presse.

Avec Ugarte remontant pour marquer Maddison et Mazraoui épinglé par Werner sur l’aile gauche, Van de Ven trouve confortablement Udogie dans l’espace.

Les dominos tombent ensuite avec le côté droit de la défense de United en retard pour faire pression sur Udogie et Werner, ce qui leur permet de se combiner sur l’aile gauche, avant que l’arrière gauche ne trouve Kulusevski devant la surface de réparation et que Johnson ne frappe le poteau.

De plus, les arrières latéraux de Tottenham et Bentancur se sont positionnés intelligemment pour défendre la transition au cas où United récupérerait le ballon.

Ici, Udogie trouve Werner sur l’aile gauche après que Tottenham ait traversé le bloc de United, et Bentancur se déplace vers ce côté pour couvrir.

Le positionnement de Bentancur offre un filet de sécurité pour le côté gauche de Tottenham. Lorsque le retrait de Werner ne trouve pas la course d’Udogie à l’intérieur de la surface de réparation et que United commence sa transition offensive…

… Van de Ven et Romero peuvent défendre agressivement l’espace central et le côté droit car Bentancur suit le mouvement de Garnacho.

Dans un autre exemple, Porro et Bentancur chutent plus profondément tandis que Tottenham attaque toujours après un coup franc.

Lorsque l’attaque échoue et que United cherche à frapper en contre-attaque, l’équipe de Postecoglou est en mesure de défendre trois voies différentes avec le positionnement de Bentancur permettant à Udogie de défendre l’espace central.

La capacité de Tottenham à défendre les transitions de United leur a également permis de créer les leurs dans l’autre sens. En raison de l’approche enthousiaste de United lors des contre-attaques, ils sont toujours vulnérables lorsqu’elle est inversée.

Dans cet exemple, le positionnement étroit d’Udogie lui permet de récupérer lorsque United récupère le ballon au milieu de terrain et attaque l’espace libéré.

Van de Ven se déplace pour défendre la position d’Udogie et l’arrière gauche complète cela en tombant dans l’espace central…

… ce qui lui permet d’intercepter la passe de Garnacho vers Joshua Zirkzee et d’inverser la transition.

La transition de Tottenham dans l’autre sens trouve Kulusevski, qui donne l’avantage à Werner…

… mais Werner tire directement sur Andre Onana.

Dans la préparation du premier but de Tottenham, Udogie est en mesure de suivre Garnacho au cas où le ballon serait perdu.

Quand United récupère le ballon et commence la transition offensive…

… l’arrière gauche est en position de défendre contre Garnacho tandis que Van de Ven et Romero défendent les autres espaces. Fernandes tente de trouver la course de Garnacho…

… mais la présence d’Udogie oblige l’ailier droit à jouer à l’envers vers Rashford. Pendant ce temps, Bentancur chute pour soutenir la défense…

… ce qui permet à Van de Ven de sprinter et de battre Rashford au ballon – au cas où Van de Ven serait en retard, Bentancur tombe déjà pour le couvrir.

Tottenham inverse la transition dans l’autre sens et Van de Ven surgit à travers une défense United non organisée, avant de trouver Johnson au deuxième poteau…

… et l’attaquant gallois marque dans un filet vide.

« Nous savions que la principale menace de Manchester United réside dans la transition – ils sont assez mortels avec les avant-gardistes dont ils disposent », a déclaré Postecoglou après le match.

« Nous voulions nous assurer de les enfermer aujourd’hui et c’était les arrières latéraux, et en particulier Maddison et Kulusevski, d’être vraiment disciplinés dans leur football. »



(Catherine Ivill-AMA/Getty Images)

Sur le ballon, les rotations de Tottenham au milieu de terrain leur ont permis de passer à travers le bloc de United, tandis que leur positionnement les a protégés sur la transition défensive, à partir de laquelle ils ont pu contrer dans l’autre sens.

Un plan bien construit et une exécution parfaite de la part de Tottenham – quelque chose qu’on ne peut pas dire de l’équipe de Ten Hag l’année dernière.