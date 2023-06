Comment les sons peuvent nous faire découvrir les merveilles de l’univers

Wanda Díaz-Merced est probablement l’astronome des BVI la plus connue au monde. Mais son parcours illustre l’ampleur des défis. Elle a progressivement perdu la vue à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Bien qu’elle se soit d’abord demandé si elle serait capable de poursuivre ses études, elle a persisté et en 2005, elle a obtenu un stage au Goddard Space Flight Center de la NASA, où elle a fini par collaborer avec l’informaticien Robert Candey pour développer des outils de sonification des données. Depuis lors, elle a poursuivi ses travaux à la NASA, à l’Université de Glasgow, au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, à l’Observatoire gravitationnel européen, au Laboratoire d’astroparticule et de cosmologie à Paris et à l’Universidad del Sagrado Corazón à Porto Rico. À chaque étape, elle a dû faire son propre chemin. « J’ai trouvé la sonification utile pour tous les ensembles de données que j’ai pu analyser, du vent solaire aux rayons cosmiques, en passant par la radioastronomie et les données de rayons X, mais l’accessibilité des bases de données est vraiment mauvaise », dit-elle. . « Les propositions d’intégration de la sonification ne sont jamais approuvées, du moins pas celles que j’ai écrites. »

Jenn Kotler, conceptrice d’expérience utilisateur au Space Telescope Science Institute (STScI), est devenue obsédée par ce problème après avoir entendu une conférence de Garry Foran, un chimiste aveugle qui s’est réinventé en tant qu’astronome en utilisant les premiers outils de sonification. Kotler s’est demandé si elle pouvait faire mieux et, en collaboration avec deux collègues, a demandé une subvention au STScI pour développer un kit dédié à la conversion des données astronomiques en son. Ils ont été financés et en 2020, juste au début de la pandémie de covid, Kotler et sa société ont commencé à construire ce qui est devenu Astronify.

« Notre objectif avec Astronify était de disposer d’un outil permettant aux utilisateurs d’écrire des scripts, d’extraire les données qui les intéressent et de les sonifier en fonction de leurs propres paramètres », déclare Kotler. L’une des applications les plus simples consisterait à traduire des données indiquant le changement de luminosité d’un objet, par exemple lorsqu’une planète passe devant une étoile lointaine, avec une luminosité réduite exprimée sous la forme d’un pas plus faible. Après avoir entendu des inquiétudes concernant le manque de normes sur ce que les différents types de sons devraient indiquer, Kotler a travaillé avec un panel d’utilisateurs de test aveugles et malvoyants. « Dès que nous avons commencé à développer Astronify, nous voulions qu’ils soient impliqués », dit-elle. C’était le genre de contribution communautaire qui avait le plus souvent fait défaut dans les sonifications antérieures axées sur la sensibilisation conçues par des chercheurs voyants et principalement destinées aux utilisateurs voyants.

Astronify est maintenant un package open source complet et disponible gratuitement. Jusqu’à présent, sa base d’utilisateurs est minuscule (moins de 50 personnes, selon Kotler), mais elle considère Astronify comme une étape cruciale vers une accessibilité beaucoup plus large à la science. « Il est encore si tôt avec la sonification, et franchement, il n’y a pas assez de recherches réelles sur la meilleure façon de l’utiliser », dit-elle.

En principe, l’astronomie pourrait être un domaine exceptionnellement accessible, car elle repose fortement sur des données pures. Même ainsi, seule une poignée d’astronomes BVI ont réussi à franchir les barrières.

L’un de ses objectifs est d’étendre son effort de sonification pour créer des « vignettes » auditives de tous les différents types de données stockées dans les archives Mikulski pour les télescopes spatiaux, un super-dépôt qui comprend les résultats des télescopes spatiaux Hubble et James Webb ainsi que de nombreux autres missions et archives de données. Rendre cette collection consultable via le son améliorerait considérablement l’accessibilité d’un référentiel de science des données de premier plan, note Kotler, et établirait un modèle à suivre pour d’autres domaines.

Kotler partage également des idées avec des chercheurs et des scientifiques des données partageant les mêmes idées (comme James Trayford de l’Université de Portsmouth, qui a collaboré avec Bonne sur un package de sonification appelé STRAUSS) par le biais d’une organisation internationale de trois ans appelée Sonification World Chat. Arcand participe également, cherchant des moyens d’appliquer la nature intuitive de son rayonnement cosmique à la tâche plus difficile de rendre les données de recherche accessibles à la communauté des BVI. Elle note que la sonification est particulièrement utile pour interpréter toute mesure qui change au fil du temps, un type de données qui existe dans à peu près tous les domaines de recherche. « L’astronomie est le principal groupe de personnes dans le chat, mais il y a aussi des gens de la géologie, de l’océanographie et du changement climatique », dit-elle.