Comment les sondages pourraient (encore) se tromper cette année

Cela semble continuer à se produire – les démocrates espèrent que les sondages sont en rose, mais ils se réveillent brutalement lorsque les votes sont comptés le soir des élections.

En 2016, la victoire de Trump a choqué le monde. En 2020, une apparente ébat démocrate s’est transformée en mordeur d’ongles. Et maintenant, alors que les élections de mi-mandat de 2022 approchent, les sondages montrent que les démocrates se comportent étonnamment décemment – ​​pointant vers une élection serrée plutôt que vers la vague GOP tant attendue.

À moins, bien sûr, que les sondages ne sous-estiment à nouveau les républicains.

Et dernièrement, il y a eu un débat parmi les analystes électoraux, y compris Nate Cohn du New York Times et Nate Silver de FiveThirtyEight, pour savoir si c’est exactement ce à quoi nous devrions nous attendre cette fois.

Il a toujours été une bonne idée de traiter les sondages, les moyennes des sondages et les prévisions électorales avec un scepticisme sain. Ils sont tous doués pour nous amener dans le voisinage du résultat, la plupart du temps. Mais dans un cycle donné, les sondages sont souvent décalés de quelques points en moyenne, et ils peuvent manquer beaucoup plus dans des courses individuelles tout en étant sur la cible dans d’autres.

Alors bien sûr, les sondages peuvent être faux. Le débat ici porte sur une question différente : les sondages ont-ils si constamment sous-estimé les candidats républicains ces derniers temps qu’il est simplement logique de soupçonner que cela se reproduit ?

Ou la récente erreur de sondage est-elle plus difficile à généraliser, ce qui signifie que nous devrions être plus hésitants à soupçonner un parti pris contre le GOP, et que les démocrates ne devraient peut-être pas se sentir aussi anxieux ?

Mon propre point de vue est qu’il est tout à fait logique d’être profondément sceptique à l’égard des sondages montrant de grandes avances démocrates dans des États comme le Wisconsin et l’Ohio, où les sondages ont constamment surestimé considérablement les démocrates au cours de plusieurs cycles électoraux. Mais l’image est moins claire dans d’autres États, où l’erreur d’interrogation n’a pas été aussi claire ou cohérente. Je ne ferais pas aveuglément confiance à ces sondages, mais je ne supposerais pas non plus qu’ils se trompent.

Qu’est-ce qui n’allait pas dans les sondages ?

Le dernier cycle au cours duquel les démocrates ont vraiment senti que les sondages ne les avaient pas déçus était celui de 2012. Les sondages de cette année-là ont quelque peu fluctué, mais ils ont généralement montré le président Obama comme le favori pour être réélu, et les modèles de prévision basés sur ces sondages ont fait le même.

Il y avait cependant un dissident – Dean Chambers, fondateur du site Web “Unskewed Polls”. Chambers, un conservateur, a fait valoir que la plupart des sondeurs sous-estimaient systématiquement les électeurs républicains. Il a donc repondéré leurs résultats pour refléter l’électorat plus favorable à Romney qu’il attendait – “les déséquilibrant”.

Beaucoup de moqueries de la part des libéraux à propos de cette méthodologie plutôt grossière s’en sont suivies, et lorsque les résultats des élections sont arrivés, Chambers a eu des œufs sur son visage – Obama et les démocrates ont en fait fait un peu mieux que les sondages ne l’avaient montré.

Voici la partie amusante : dans chaque cycle électoral depuis lors, Chambers aurait marqué un point.

Andrew Prokop / Vox

D’abord vint les mi-parcours 2014, une année de vague GOP. Les sondages finaux du Sénat ont correctement indiqué une prise de contrôle républicaine, mais ils ont sous-estimé la taille des victoires du GOP dans presque toutes les courses compétitives, de près de 6 points en moyenne. Les sondages de la Maison nationale ont montré un écart similaire.

En 2016, c’est encore arrivé. Les sondages présidentiels nationaux et à la Chambre étaient assez proches des résultats, mais dans la plupart des États présidentiels, les sondages ont sous-estimé Trump. Les sondages ont également sous-estimé les candidats au Sénat du GOP dans les concours compétitifs d’environ 3 points en moyenne.

À mi-parcours de 2018, il y avait donc un autre écart entre les sondages nationaux de la Chambre (qui étaient assez proches de la précision) et les sondages concurrentiels des États du Sénat (où les républicains étaient sous-estimés de 2,5 points en moyenne).

Et en 2020, les sondages ont enregistré leur pire performance depuis des décennies, car ils ont considérablement surestimé les marges des démocrates à presque tous les niveaux – vote populaire présidentiel, États swing présidentiels, États swing du Sénat et Chambre – de près de 5 points en moyenne.

Ainsi, au cours des quatre derniers cycles, les sondages nationaux ont été deux fois raisonnablement précis et deux fois sous-estimés les républicains. Mais pertinent pour nos besoins cette année, les sondages des courses compétitives au Sénat ont sous-estimé les républicains dans les quatre cycles électoraux. (Et, bien sûr, les sondages présidentiels des États swing ont sous-estimé Trump deux fois, bien que ce soit plus pertinent pour 2024.)

Pourquoi les sondages ont-ils été annulés ?

Une erreur d’interrogation d’environ 3 points en moyenne est en fait assez normale. Tous les sondages sont une science inexacte qui tente de modéliser l’opinion d’une grande population sur la base d’un échantillon d’une petite partie de cette population. Les choses pourraient mal tourner dans l’échantillonnage (si certains électeurs sont plus difficiles à atteindre pour le sondeur) ou dans la pondération (alors que les sondeurs essaient de s’assurer que leur échantillon est représentatif de l’électorat, ils peuvent faire des hypothèses incorrectes sur les taux auxquels les données démographiques sont susceptibles de s’avérer). De plus, les électeurs indécis qui se décident à la toute dernière pause pourraient être disproportionnés par rapport à un candidat ou à un camp. Ces choses arrivent !

Mais si les sondages se trompent constamment, sur plusieurs cycles, dans le même sens partisan, et souvent dans les mêmes États ou régions, cela peut indiquer un problème fondamental.

Une partie du débat récent parmi les analystes électoraux porte sur la question de savoir si cela s’est réellement produit, c’est-à-dire sur la manière dont nous devrions interpréter ces derniers cycles de résultats de sondages. Y a-t-il eu une surestimation constante des démocrates – c’est-à-dire un problème d’enquêteurs atteignant les républicains soutenant Trump ? Ou s’agit-il d’un ensemble de résultats plus mitigés à partir desquels les gens lisent trop les modèles ?

Si vous regardez les sondages du Sénat sur les compétitions compétitives de 2014 à 2020, et les sondages présidentiels des États oscillants en 2016 et 2020, le schéma de biais semble assez clair : les sondages ont sous-estimé les républicains beaucoup plus souvent que les démocrates dans ces compétitions, qui s’étendent sur plusieurs cycles à ce point. Souvent, ces erreurs étaient plus prononcées dans certains états ou régions, tels que les états de la ceinture de rouille ou les états très rouges. Cohn voit donc des « signes avant-coureurs » que les sondages récents pourraient surestimer les démocrates dans ces mêmes États, un « artefact de biais persistants et non résolus dans les sondages ».

Silver adopte une vision plus large, incorporant des sondages à l’échelle nationale, des courses de gouverneurs et des élections hors année et spéciales dans son analyse, et conclut que le tableau semble plus mitigé. Il soutient que les sondages ont été soit assez proches, soit même sous-estimés les démocrates lors de diverses élections en 2017, 2021 et 2022 (en particulier après le Dobbs décision). Il considère 2018 en particulier comme un sac mitigé, ne démontrant pas un “parti pris démocrate systématique”. Et il postule que «les républicains ne bénéficient peut-être d’un taux de participation plus élevé que lorsque Trump lui-même est sur le bulletin de vote», ce qui signifie que 2016 et 2020 pourraient être les mauvaises élections sur lesquelles se concentrer en pensant à cette année.

Gros plan sur 2018

J’ai cependant une interprétation différente de la performance des sondages en 2018 que Silver. Selon ses chiffres, les moyennes des sondages sous-estimaient les démocrates d’environ 1 point en moyenne à la Chambre et dans les courses des gouverneurs, et il n’y avait aucun parti pris partisan dans les sondages du Sénat en moyenne cette année-là.

Mais il y a un hic: la carte du Sénat cette année-là comportait un nombre inhabituellement élevé de concours dans des États solidement bleus, dont aucun ne s’est avéré compétitif. Les démocrates ont surpassé les sondages dans presque tous ces concours.

Pourtant, si nous regardons les courses réellement compétitives de 2018 – qui cette année-là étaient dans des États violets et rouges – la plupart des candidats démocrates ont sous-performé leurs sondages, et souvent de beaucoup.

La marge finale était de plus de 3 points plus défavorable au démocrate que les moyennes finales des sondages de FiveThirtyEight en Floride, en Virginie-Occidentale, au Michigan, en Ohio, au Tennessee, au Missouri et en Indiana. Il n’y avait qu’un seul État compétitif – le Nevada – dans lequel le démocrate a dépassé les sondages de plus de 3 points.

Ainsi, pour que quelqu’un essaie de déterminer dans quelle direction le Sénat pencherait, les sondages ont également sous-estimé fonctionnellement les républicains en 2018.

Voici cependant une autre mise en garde : la carte compétitive du Sénat de 2022 ne ressemble pas à celle de 2018. Cette année-là, les démocrates défendaient 10 sièges dans les États que Trump avait remportés deux ans auparavant, y compris de nombreux États rouges profonds (dont le Dakota du Nord, l’Indiana et le Missouri, où se trouvaient certaines des plus grosses erreurs de sondage). La carte compétitive de 2014, une autre année où les sondages ont considérablement sous-estimé le GOP, était également rouge. Mais en 2022, les meilleurs sièges des démocrates à défendre ou à récupérer sont dans des États violets purs que Biden a remportés de justesse : Géorgie, Nevada, Arizona, Pennsylvanie et Wisconsin.

L’astuce pour essayer de tirer des leçons de l’histoire, c’est que rien ne sera jamais identique. Chaque situation est nouvelle et aura des similitudes et des différences avec des choses qui se sont produites dans le passé. Une comparaison nécessite de choisir certains événements passés à examiner, tout en en omettant d’autres. Et plus vous regardez d’événements passés, plus vous trouverez de preuves contradictoires.