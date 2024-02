comment les sondages d’opinion utilisés en Irlande du Nord pourraient ouvrir la voie à la paix

Au milieu des morts et des souffrances provoquées par la guerre israélienne contre Gaza et l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les perspectives d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens semblent de plus en plus insaisissables. Mais lorsque la guerre finira par prendre fin, la pression augmentera pour que les négociations commencent en vue d’un accord. Quand ce jour viendra, comment les parties opposées dans un conflit aussi insoluble pourront-elles trouver suffisamment de terrain d’entente pour parvenir à un accord ?

Dans cet épisode du podcast The Conversation Weekly, nous entendons parler d’une méthode appelée sondage pour la paix, testée avec succès en Irlande du Nord, qui pourrait offrir un modèle sur la manière de parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien.

Après avoir vécu des décennies de violence, en mai 1998, la population d’Irlande du Nord a été invitée à voter lors d’un référendum sur un accord de paix, connu sous le nom d’Accord du Vendredi Saint. Le référendum a été adopté avec une majorité de 71 %.

Colin Irwin n’était pas surpris. Il faisait partie d’une équipe travaillant depuis des mois parallèlement aux négociations formelles sur une série de sondages d’opinion publique en Irlande du Nord. Les questions ont été convenues avec tous les partis politiques impliqués dans les négociations, y compris certains de ceux liés aux pires violences lors des troubles en Irlande du Nord. Irwin dit que le sondage le plus important qu’il a réalisé était celui juste avant la conclusion d’un accord.

Nous avions un résumé de l’accord et nous avons demandé aux gens s’ils l’accepteraient. À un point de pourcentage près, nous étions précis sur le résultat du référendum final, date à laquelle les partis savaient que nos sondages étaient très précis… Ils savaient alors qu’ils ne se suicideraient pas politiquement en signant l’accord.

Aujourd’hui, Irwin est chercheur à l’Université de Liverpool au Royaume-Uni. Il a travaillé pour que la méthode de sondage sur la paix développée en Irlande du Nord éclaire les négociations de paix dans divers conflits à travers le monde, de la Syrie aux Balkans et au Sri Lanka.

Les sondages sur la paix peuvent fonctionner dans n’importe quel contexte et nous pouvons toujours découvrir ce que les gens sont prêts à accepter. Mon point de vue personnel est que cela devrait toujours être fait dans chaque conflit, afin que le monde sache quel est l’accord et ce qui peut être accepté.

Début 2009, Irwin a mené un sondage sur la paix en Israël et en Palestine, rencontrant les partis politiques de toutes les parties au conflit, y compris le Hamas. La seule personne qui ne voulait pas le rencontrer, dit-il, était Benjamin Netanyahu. Et il affirme que depuis lors, Israël n’a pas réussi à tirer les leçons du processus de paix en Irlande du Nord.

Ecouter La conversation hebdomadaire podcast pour entendre Colin Irwin expliquer les Inuits qui ont contribué à la conception du scrutin pour la paix, et en savoir plus sur son travail en Irlande du Nord et en Israël-Palestine. L’épisode comprend également une interview de Jonathan Este, rédacteur international principal de The Conversation au Royaume-Uni.

Une transcription de cet épisode sera disponible prochainement.

Cet épisode de The Conversation Weekly a été écrit et produit par Gemma Ware et Mend Mariwany, avec l’aide de Katie Flood. La conception sonore a été réalisée par Eloise Stevens et notre thème musical est réalisé par Neeta Sarl. Stephen Khan est notre rédacteur en chef mondial, Alice Mason gère nos réseaux sociaux et Soraya Nandy s’occupe de nos transcriptions.

Vous pouvez nous trouver sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter @TC_Audiosur Instagram à la conversationdotcom ou par email. Vous pouvez également vous abonner au courrier électronique quotidien gratuit de The Conversation ici.

Écoutez The Conversation Weekly via l’une des applications répertoriées ci-dessus, téléchargez-la directement via notre flux RSS ou découvrez comment écouter autrement ici.