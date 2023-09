Comment les solutions d’IA intelligentes de Samsung rendent les maisons plus intelligentes – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics est le pionnier de la prochaine ère d’innovation pour la maison, en aidant les consommateurs à créer des maisons véritablement intelligentes avec des appareils sur mesure. En intégrant une puissante technologie d’IA dans sa gamme de produits leader sur mesure, Samsung redéfinit les rôles et les fonctions des appareils électroménagers traditionnels.

La gamme Bespoke de Samsung offre une suite de fonctionnalités intelligentes — du mode AI Energy pour réduire intelligemment la consommation d’énergie, AI Wash optimisant les cycles de lessive pour chaque charge et AI Pro Cooking pour surveiller à distance les plats cuits au four. L’IA sur mesure apprend en permanence les modèles des utilisateurs et ajuste les performances des appareils à chaque utilisation, fournissant ainsi des services plus personnalisés qui correspondent aux préférences et aux besoins uniques des utilisateurs.

Consultez l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur les diverses capacités de la technologie Bespoke AI de Samsung.