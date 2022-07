Comment les signes du zodiaque pourraient vous trouver un match parfait sur les applications de rencontres

Les signes du zodiaque sont désormais un facteur parmi tant d’autres dans la recherche de l’amour. Ils sont également l’un des premiers sujets de conversation lorsqu’il s’agit de briser la glace sur les applications de rencontres. Ainsi, les célibataires – et surtout les plus jeunes – n’hésitent plus à se tourner vers les étoiles pour se guider lorsqu’ils recherchent un match. A tel point que certaines applications ont fait de l’astrologie leur spécialité.

Vous voulez éviter de refaire les mêmes erreurs que par le passé en retombant dans les bras d’un Scorpion ? Demander le signe du zodiaque de votre “match” sur des applications de rencontres ou lors d’un premier rendez-vous est devenu monnaie courante. Sur les réseaux sociaux, les fans d’astrologie donnent leurs conseils sur le comportement des différents signes du zodiaque en amour, tout en partageant leurs expériences. Et, à ce titre, il semble que l’amour, la romance et les relations soient de plus en plus au diapason des stars.

Les applications de rencontres s’intéressent à l’astrologie. Certains d’entre eux en font même leur spécialité, comme Stars Align, qui peut dresser votre carte astrale et vous mettre en contact avec des espoirs compatibles. D’autres proposent de mettre votre signe astrologique sur votre profil. Selon l’application de rencontres Bumble, partager son signe du zodiaque pourrait augmenter de 62 % ses chances de correspondance. Si c’est assez courant chez les femmes, les hommes — notamment ceux âgés entre 18 et 25 ans — commencent également à suivre la tendance. Et il s’avère qu’ils considèrent l’astrologie comme un bon sujet de conversation.

Ici, les clichés sur les caractéristiques des différents signes astrologiques sont à nouveau au cœur du débat. Selon Bumble, les Lions sont le signe astrologique le plus populaire sur l’application. Leur caractère romantique et amusant semble plaire à la plupart des gens. Mais on ne sait pas quels signes sont les moins susceptibles de trouver l’amour. Mais, compte tenu de la mauvaise presse implacable contre les Scorpions – jugés charmeurs manipulateurs – il est tout à fait possible qu’ils correspondent à la facture.

Pour savoir quel signe du zodiaque est compatible avec le vôtre, une formation de base en astrologie semble nécessaire. Selon les nombreux astrologues des médias sociaux, les signes du zodiaque semblent souvent aller de pair. Par exemple, le Lion et le Verseau sont des signes complémentaires, tout comme les Gémeaux et le Sagittaire. Trouver la bonne personne pour vous selon votre signe du zodiaque est une tendance qui prend de l’ampleur, que ce soit dans les émissions télévisées, telles que “Un guide astrologique des cœurs brisés”, ou dans la vraie vie.

Bien sûr, rien ne prouve qu’un signe soit incompatible avec un autre ou que l’amour ne puisse pas tout vaincre. Mais, si vous êtes toujours à la recherche de votre âme sœur, vous pouvez vous adonner à cette tendance en recherchant le Lion qui allumera votre feu. Et, si vous êtes un fan d’astrologie qui a déjà trouvé votre moitié, il est peut-être temps de commencer à réfléchir au signe du zodiaque de votre futur enfant…

