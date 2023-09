Comment les services VoIP révolutionnent le secteur de la téléphonie fixe

Les entreprises recherchent aujourd’hui un système de communication unifié qui les aidera à améliorer leur productivité. C’est pourquoi les systèmes téléphoniques VoIP font leur apparition dans les bureaux.

Ces systèmes téléphoniques convertissent les signaux audio en paquets de données et les transfèrent sur Internet. Ils permettent également un accès à distance et offrent des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée, les appels vidéo et les messages texte.

Facile à installer

Contrairement aux lignes fixes traditionnelles, les systèmes VoIP ne nécessitent pas de câblage en cuivre. Au lieu de cela, ils utilisent Internet pour connecter les appels. Les employés peuvent travailler à domicile ou au bureau sans compromettre la qualité des appels. Cette flexibilité permet aux entreprises de garder plus facilement leurs équipes connectées, même lorsqu’elles travaillent à distance. Il permet également aux écoles de gérer des communications unifiées pour leurs élèves et leurs parents. La VoIP convertit les signaux audio en paquets de données qui peuvent être envoyés sur les réseaux Ethernet ou Wi-Fi pour passer un appel sur Internet. Ces données sont ensuite reconverties en audio à l’autre extrémité. La VoIP utilise des codecs qui compressent ou décompressent les gros paquets de données selon les besoins pour minimiser la congestion du réseau. Le système peut également rediriger les appels en cas de panne Internet.

Rentable

Si tu veux obtenir un téléphone fixe, pensez-en un avec de nombreux avantages. Par rapport aux lignes fixes traditionnelles, la VoIP a un coût par utilisateur bien inférieur. Puisque la VoIP est basée sur le service Internet, elle élimine le besoin d’un câblage en cuivre coûteux. De plus, les entreprises peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs sans avoir à recâbler le bureau. Les entreprises peuvent également économiser sur les appels internationaux, car les coûts des supports de données ont considérablement baissé.

De plus, les services VoIP permettent l’enregistrement des appels, plusieurs boîtes de réception de messagerie vocale et d’autres fonctionnalités supplémentaires qui améliorent la productivité et les relations clients. Si vous souhaitez augmenter les capacités de télécommunications de votre entreprise et économiser de l’argent, envisagez de passer à une solution VoIP. Recherchez des fournisseurs basés sur le cloud qui offrent des garanties de configuration le jour même et permettent aux entreprises de transférer leurs numéros de téléphone professionnels existants. Cela contribuera à maintenir les coûts de configuration initiale à un faible niveau et à fournir le retour sur investissement le plus rapide.

Évolutif

Avec la VoIP, une entreprise peut ajouter des lignes téléphoniques rapidement et facilement en ouvrant davantage de canaux sur sa connexion Internet. Cela le rend plus évolutif que les systèmes téléphoniques existants, qui nécessitent des connexions en fil de cuivre pour chaque numéro de téléphone. Les connexions numériques permettent également aux entreprises d’ajouter davantage de fonctionnalités, comme une réceptionniste virtuelle, une messagerie vocale vers un courrier électronique, un fax, une musique d’attente et une conférence téléphonique, sans payer pour les lignes téléphoniques qu’elles n’utilisent pas. La gestion de tous ces services via un tableau de bord unifié est moins chère et plus pratique. De plus, les téléphones VoIP sont moins susceptibles d’interrompre des appels que les lignes fixes traditionnelles, car ils transmettent des données au lieu de signaux audio. Cependant, il est important de disposer d’une bande passante adéquate et de mettre à niveau les câbles Ethernet pour une qualité d’appel de haute qualité. Cela garantira que vos appels sont clairs et nets.

Flexible

Contrairement aux systèmes téléphoniques traditionnels, la VoIP utilise un réseau unique pour les données et la voix. Il s’agit d’une excellente option pour les entreprises qui souhaitent économiser sur les coûts et consolider leurs services de communication en un seul package efficace. Les employés peuvent se déplacer du bureau à la maison et vice-versa grâce aux solutions VoIP. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet fiable. Cela peut se faire via un modem câble, DSL, fibre optique ou un réseau local (LAN). Grâce à des fonctionnalités telles que le transfert automatique et les conférences téléphoniques, il est facile pour les employés de collaborer à distance et d’offrir aux clients une expérience exceptionnelle. Il est également difficile pour les tiers de suivre la localisation des appels car ils proviennent d’une adresse IP plutôt que d’une tour de téléphonie cellulaire.

Appels de haute qualité

Les services VoIP offrent de nombreux avantages aux entreprises, notamment la messagerie vocale visuelle et les outils de collaboration. Ces fonctionnalités sont plus que des avantages : elles aident les entreprises à rester compétitives sur le marché.

La VoIP est un moyen rentable de mettre en place des systèmes téléphoniques professionnels. Il utilise la connexion Internet d’une entreprise pour passer des appels, réduisant ainsi les coûts d’installation et les frais de service récurrents. Cela permet également de faire évoluer le forfait selon les besoins tout en fournissant des appels de haute qualité. Cependant, vous devez vous assurer que votre réseau dispose de suffisamment bande passante de téléchargement pour gérer le nombre d’appels VoIP que votre entreprise passera. Sinon, votre entreprise rencontrera des problèmes d’appels. Vous pouvez utiliser la redondance VoIP de SSI pour éviter de tels problèmes. Notre solution peut rediriger le trafic VoIP en cas de panne Internet. Cela aide votre entreprise à maintenir des communications unifiées même en cas de catastrophe naturelle.