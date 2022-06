Comment les sénateurs négociant un projet de loi sur les armes à feu ont trouvé un consensus

“Nous n’allions pas signer cela, et à ce moment-là, tout le monde est devenu conscient de ce qu’il essayait de faire”, a déclaré John Feinblatt, président d’Everytown.

M. Murphy et Mme Sinema rencontraient simultanément un groupe plus large de sénateurs des deux partis, réunissant huit autres centristes et vétérans des efforts infructueux passés en matière d’accords sur la sécurité des armes à feu. Aucun des républicains ne faisait face à une réélection, donnant au groupe plus de latitude politique pour agir sans crainte de représailles des électeurs lors des élections de mi-mandat de novembre.

Le 12 juin, 10 républicains et 10 démocrates ont annoncé publiquement les grandes lignes d’un accord qui améliorerait la vérification des antécédents des jeunes acheteurs d’armes à feu, inciterait les États à promulguer des lois fédérales “drapeau rouge” pour confisquer temporairement les armes aux personnes dangereuses, fermerait le soi-disant ” petit ami échappatoire »pour les agresseurs domestiques et verser de l’argent fédéral dans la santé mentale et la sécurité scolaire. La taille et la composition du groupe suggéraient que la mesure serait en mesure de rassembler les 60 voix nécessaires pour avancer dans le Sénat également divisé.

Mais la tâche consistant à transformer une ébauche en texte législatif était ardue et le compromis a failli s’effondrer au cours du processus.

Les sénateurs ont lutté avec un éventail de points de friction, parfois sur la nourriture thaïlandaise ou le vin que Mme Sinema a apporté d’un vigneron né au Texas.

Ils ont débattu de qui serait considéré comme un partenaire intime dans la disposition sur la violence domestique. Les républicains craignaient que la législation ne soit utilisée pour cibler des relations vieilles de plusieurs décennies et ont insisté pour que les personnes interdites d’acheter des armes à feu en vertu de la disposition bénéficient d’une procédure régulière.