Comment les sécheresses au Mexique pourraient façonner l’avenir de l’industrie de la bière

Alors que les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus graves dans le monde, les brasseurs et autres gros consommateurs d’eau industriels ont atterri au centre de la lutte contre le changement climatique au Mexique, avec des militants à la tête d’un mouvement pour récupérer les ressources des entreprises qui a gagné la reconnaissance aux plus hauts niveaux du gouvernement. .

Même la promesse d’emplois et de développement économique s’épuise, car les événements météorologiques extrêmes mettent clairement en évidence la disparité d’accès à l’eau entre l’industrie privée et les ménages, forçant certaines des plus grandes marques mondiales sur des bases incertaines.