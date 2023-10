Le 7 octobre, le Hamas – l’organisation qui commande la bande de Gaza et qui est désignée comme groupe terroriste par les États-Unis – a lancé une attaque surprise contre Israël, au cours de laquelle il a tué plus de 1 400 personnes et pris des otages. Israël a répondu par une campagne de frappes aériennes sur Gaza qui ont rapidement fait augmenter le nombre de morts, avec des milliers de morts, selon les médias.

Pour une nation de moins de 10 millions d’habitants, Israël joue un rôle démesuré dans les domaines de la science et de la médecine. C’est une terre de startups biotechnologiques, le pays où les vaccins contre le Covid-19 ont été testés pour la première fois à grande échelle, et qui abrite de nombreux biologistes éminents, parmi lesquels Jacob Hanna, un expert en cellules souches dont nous avons couvert les travaux et dont les prédictions sur l’orientation de la coupe. la science de pointe que j’apprécie.

Hanna est citoyenne israélienne et professeur à l’Institut des sciences Weizmann, financé par l’État, à Rehovot, en Israël. Mais c’est aussi un Palestinien d’origine chrétienne dont le profil sur les réseaux sociaux comporte une image disant « F*ck the Occupation » ainsi que « Les Arabes et les Juifs refusent d’être ennemis ».

Un jour après l’attaque, Hanna a publié un commentaire public : « La barbarie a de nombreuses formes. L’occupation et le siège qui dure depuis 18 ans en font également partie », a-t-il écrit, faisant référence au confinement des Palestiniens à Gaza.

Hanna a immédiatement été soumise à l’examen minutieux de la part d’autres scientifiques, dont certains à son université. Pourquoi ne condamnait-il pas avant tout le Hamas ? Les chercheurs se sont demandé s’il devait conserver son financement, et Jonathan Kipnis, immunologiste à l’Université Washington de St. Louis, a déclaré qu’Hanna devrait quitter Israël s’il ne l’aime pas.

« Peut-être qu’alors il devrait déménager à Gaza et y devenir le meilleur scientifique et soutenir ses frères », a écrit Kipnis sur X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter. (Kipnis me dira plus tard : « C’était un de mes tweets stupides, que j’ai supprimé et que je me suis excusé. »)

À Hanna, les réponses ont été « racistes et condescendantes » et il n’a pas changé d’avis. Il est contre toute violence, mais il ne veut pas non plus cibler uniquement le Hamas. Faire cela, dit-il, reviendrait simplement à jouer à ce qu’il appelle « des jeux de condamnation » avec des gens qui ne sont eux-mêmes pas disposés à dénoncer les actions passées d’Israël envers les Palestiniens.

Mais la campagne de pression a fait son œuvre. Hanna a supprimé son message sur la barbarie et plusieurs autres. « J’ai décidé que je ne voulais plus de politique sur mon fil d’actualité et que je ne voulais pas de bagarres », m’a-t-il dit. « Les messages n’étaient pas destinés à provoquer des bagarres. J’exprimais mes pensées et ma frustration.