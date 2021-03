En mars dernier, nous ne savions pas comment la pandémie se déroulerait. Mais nous savions que cela durerait longtemps. | Joe Raedle / Getty Images

En mars 2020, les chercheurs savaient qu’une propagation incontrôlée serait désastreuse. La seule option était de ralentir la propagation et d’étirer la pandémie.

Il y a un an, le 17 mars, j’ai écrit un article sur la façon dont les scientifiques prédisaient que nous pourrions devoir nous éloigner socialement pendant un an ou plus. Bientôt, j’ai entendu des amis et de la famille via des chats et des SMS. «Brian, je ne sais littéralement pas si je peux», m’a écrit un ami. Leurs réponses pourraient être résumées comme suit: «DITES QUE CE N’EST PAS LE CAS».

Être physiquement séparés les uns des autres pendant si longtemps a été parmi les pilules les plus amères à avaler dans la pandémie de Covid-19. Mais c’est aussi l’une des difficultés que les scientifiques ont averties que nous devrons endurer très tôt.

À la mi-mars 2020, «je pense que nous avions une assez bonne idée de ce que nous attendions», Stephen Kissler, épidémiologiste des maladies infectieuses à Harvard qui a co-écrit un article influent sur un éventuel calendrier de la pandémie au printemps de 2020, m’a dit récemment.

Une fois que la propagation incontrôlée a commencé en dehors de la Chine, les scientifiques savaient dans quoi nous allions

À ce moment-là, les scientifiques qui avaient longtemps anticipé une pandémie avaient vu la propagation incontrôlée du coronavirus en Chine et en Italie. Ils avaient estimé la transmissibilité du virus (c’est-à-dire à quel point il était contagieux), ils savaient qu’il se propageait à travers le système respiratoire (ce qui augmentait son potentiel pandémique), ils voyaient comment le virus pouvait envahir les hôpitaux, et ils savaient qu’il s’agissait d’un nouveau virus et la plupart les gens n’auraient pas d’immunité naturelle contre cela. Le monde entier était sensible à cette maladie.

De plus, ils commençaient à voir que le virus pouvait se propager avant que les gens ne ressentent les symptômes, ce qui le rend plus difficile à contenir. Tout cela s’est ajouté à un scénario de bataille long-courrier.

Aux yeux de Kissler, en mars dernier, il y avait deux scénarios potentiels extrêmes compte tenu des informations dont les épidémiologistes disposaient à l’époque.

L’une était la catastrophe: la pandémie aurait pu se dérouler, sans aucune précaution en place, déchirant la population, tuant beaucoup plus de personnes aux États-Unis, sur une «période d’environ neuf mois», dit Kissler. «Les premiers modèles qui montraient que des choses catastrophiques se produiraient si nous vivions nos vies normalement.»

L’autre était plus long, mais toujours douloureux: «Nous pourrions l’étendre à un an et demi, deux ans, et essayer de sauver une partie de nos infrastructures et de réduire la mortalité globale. … Il y a eu cette prise de conscience accablante que quoi que nous fassions, la seule façon de garder nos hôpitaux en sécurité et d’essayer d’empêcher trop de gens de mourir était de vraiment persévérer dans la distanciation sociale pendant très longtemps.

Ce que les scientifiques ne savaient pas à l’époque, c’était comment exactement les États-Unis et d’autres pays réagiraient au danger clair et actuel.

Avec la distanciation sociale, le port de masques, les fermetures d’entreprises et d’autres précautions, nous avons définitivement évité ce premier, le pire des cas. Il est également difficile de dire que le meilleur des cas a été atteint. (L’Amérique a échoué son défi Covid-19 sur de nombreux fronts.) Nous avons vu vague après vague d’infections aux États-Unis, et au moins 530 000 décès.

Chaque fois que les précautions étaient relâchées, les cas augmentaient

Beaucoup de ces vagues étaient prévisibles. Au début du mois de mars, on m’a dit que si l’Amérique ne levait pas la distance sociale et n’avait pas de stratégie de confinement solide pour la remplacer, le virus allait simplement provoquer de nouvelles épidémies. C’est ce qui s’est passé l’été dernier après la réouverture de nombreux États autour du Memorial Day.

«C’est totalement prévisible, et il y a eu de nombreux avertissements», m’a dit Sarah Cobey, une modélisatrice de maladies infectieuses à l’Université de Chicago. La grande vague d’automne était également prévisible: il est courant que les virus respiratoires se propagent plus facilement à mesure que les températures chutent et que les gens passent plus de temps à l’intérieur. Les chercheurs pourraient également anticiper les vagues, car c’est ce qu’ils ont déjà observé lors des pandémies de grippe, qui se propagent de manière similaire à Covid-19. « Lorsque [pandemic] la grippe arrive, elle se propage en quelques vagues – généralement au moins trois – et il faut à peine un an et demi pour que cela se dissipe », dit Kissler.

Ouvrir des restaurants et des bars à l’intérieur et annuler les mandats de masques (ou ne pas les mettre en œuvre) avant que les vaccins ne soient disponibles, avant que de meilleurs tests rapides ne soient disponibles, allait toujours inviter plus d’infections et entraîner plus d’hospitalisations et de décès.

Au contraire, il serait toujours plus dangereux d’assouplir les restrictions lorsque le virus serait plus répandu. En effet, protéger les gens contre le virus les rend également vulnérables au virus. S’ouvrir tôt signifie exposer ces personnes vulnérables à un environnement où le virus est plus répandu.

Il y a encore un an, rien de tout cela ne semblait être facile. Les experts le savaient.

Jennifer Nuzzo, épidémiologiste au Johns Hopkins Center for Health Security, m’a dit en mars dernier que les mesures de distanciation sociale pourraient devoir être en place pendant des mois. «Je ne pense pas que les gens soient préparés à cela et je ne suis pas certaine que nous puissions le supporter», a-t-elle déclaré dans un courriel à l’époque. «Je n’ai aucune idée de ce que les dirigeants politiques décideront de faire. Pour moi, même si cela est nécessaire, cela semble insoutenable. » Elle a ajouté qu’elle se sentait peut-être pessimiste, mais «c’est vraiment difficile pour moi d’imaginer que ce pays reste à la maison pendant des mois».

Encore une fois, à ce moment-là, nous avions une idée de ce que nous allions faire. Y avait-il encore de gros points d’interrogation? Oui. Nous ne savions pas s’il y aurait de bons traitements pour Covid-19, nous ne savions pas combien de temps les vaccins prendraient pour être testés. Nous espérions qu’avec une meilleure compréhension de l’endroit où la transmission avait lieu, nous pourrions remplacer les fermetures d’entreprises à grande échelle par des interventions ciblées. S’il est impossible de prédire avec précision comment la pandémie se déroulera et où, il est facile de voir, globalement, quelles politiques aggraveraient les choses et lesquelles amélioreraient les choses.

Et maintenant, ça fait un an. Il y a des vaccins. Il existe des traitements. Un nouveau printemps est sur le point de fleurir. Maintenant, nous pouvons ressentir un optimisme prudent. Il est peu probable que cette épidémie se poursuive pendant une autre année entière aux États-Unis, au moins.

«Pas une autre année complète, espérons-le», dit Kissler. «Peut-être plus près de cinq, six mois.»