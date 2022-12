Comment les scientifiques ont conservé la TÊTE COUPÉE de l’un des pires tueurs en série d’Europe dans un bocal après avoir massacré 70 personnes

Semblant aussi frais qu’il l’était le jour de son exécution, les yeux fixes de l’un des pires tueurs en série d’Europe sont un spectacle horrible à voir.

La tête de Diogo Alves est parfaitement conservée dans un bocal plus de 180 ans après avoir été pendu et décapité après avoir massacré plus de 70 personnes lors d’une série de crimes à travers le Portugal.

Le docteur Pedro Henriques photographié avec la tête parfaitement conservée de Diogo Alves 1 crédit

Alves aurait tué au moins 70 personnes lors d’un saccage à Lisbonne

Alves a gagné le surnom de “The Aqueduct Murderer” – car il était connu pour se tenir sur un aqueduc de 200 pieds de haut et attendre que les fermiers passent la nuit, avant de les voler.

Il a ensuite poussé les victimes à la mort, les mettant en scène pour ressembler à des suicidés – un stratagème qui a d’abord réussi.

Avec au moins 70 victimes, il est l’un des pires tueurs en série à avoir jamais parcouru l’Europe.

Et maintenant, la tête jaune marinée du meurtrier au sang-froid est assise sur une étagère – regardant sinistrement hors d’un bocal à travers ses yeux encore ouverts.

La tête parfaitement conservée reste dans le théâtre anatomique de la faculté de médecine de l’université de Lisbonne.

Alves a finalement abandonné ses meurtres d’aqueduc – à la place, cambriolant des maisons et assassinant leurs habitants.

Mais il a finalement été jugé – et condamné à mort pour des crimes, dont le meurtre horrible de quatre membres d’une famille de médecins.

Après son procès, il est devenu l’un des derniers criminels à être pendu au Portugal.

Et ses actions tordues et barbares ont intrigué les scientifiques de l’ancienne école médico-chirurgicale de Lisbonne.

Les boffins curieux ont décidé de préserver son cerveau.

Après avoir été pendu, sa tête a été tranchée et conservée dans un pot de formaldéhyde, un agent d’embaumement.

Cependant – aucune étude ne semble avoir eu lieu à l’université car le directeur ne montre aucun signe d’examen.

Au lieu de cela, il est devenu un souvenir horrible et curieux conservé dans le laboratoire de l’université.

En 1841, les scientifiques exploraient une théorie selon laquelle le cerveau abritait tous les aspects de la personnalité d’un individu dans des zones physiquement distinctes et la forme du crâne montrait cette structure interne.

Ils croyaient également que les traits de personnalité, y compris les tendances criminelles, pouvaient être ressentis et mesurés à travers le crâne, laissant les scientifiques désireux désespérément d’examiner la tête du tueur notoire.

Diogo était connu pour être tombé d’un cheval et s’être cogné la tête à un jeune âge – ce qui lui a valu le surnom de Pancada, qui signifie “frappé” en portugais.

Les scientifiques n’ont cependant jamais découvert ce qui l’avait conduit à son saccage meurtrier – ni pourquoi il avait décidé d’acheter une fausse clé pour les aqueducs.

Et le nombre exact de personnes qu’il avait volées et tuées au total pourrait ne jamais être connu.

Conservé à côté du tueur se trouve également le crâne de Francisco Mattos Lobo.

C’était un pair d’Alves qui a massacré une famille de quatre personnes et jeté leur chien par la fenêtre en 1841.

Son crâne se trouve à seulement deux portes de Diogo.

La partie de l’université qui abrite les vestiges macabres n’est ouverte qu’aux étudiants de l’Université de Lisbonne et n’est généralement pas accessible au public.