Alors que la plus grande campagne de vaccination au monde est sur le point de commencer en Inde samedi, l’un des deux vaccins approuvés jusqu’à présent est le «Covishield» d’Oxford-AstraZeneca.

«Covishield» a été fabriqué au Serum Institute of India, à Pune. Selon des sources, 95% des 1,1 million de doses de vaccin Covishield achetées par le gouvernement ont été livrées et expédiées à près de 60 points de destination à travers l’Inde en deux jours.

Mais avant que le vaccin ne soit réellement déployé, comment est-il arrivé? Tonia Thomas, chef de projet sur la connaissance des vaccins à l’Université d’Oxford et Rachel Colin-Jones, universitaire invitée, Centre de vaccinologie clinique et de médecine tropicale, Université d’Oxford expliquent le processus de fabrication du vaccin en un seul morceau publié dans La conversation.

Ils expliquent comment, « En général, le développement d’un vaccin prend des décennies – mais nous en avons plusieurs disponibles pour le COVID-19 après seulement 12 mois. Voici comment nous avons géré cela pour le vaccin Oxford. »

Ils ont également ajouté qu’ils avaient une longueur d’avance pour le vaccin, avant même que Covid-19 ne soit détecté pour la première fois en Chine. «Nous avions déjà développé une méthode d’administration – ou« plateforme »- pour notre vaccin et l’avions testé pour d’autres maladies depuis près de dix ans. Connue sous le nom de technologie de vecteur viral ChAdOx1, cette plateforme a été créée en modifiant un adénovirus inoffensif qui cause le rhume chez les chimpanzés. «

Ils ont ajouté qu’ils avaient choisi ChAdOx1 car il peut générer une forte réponse immunitaire et n’est pas un virus se répliquant, il ne peut donc pas provoquer d’infection. Il avait déjà été utilisé en toute sécurité chez des milliers de sujets dans des essais cliniques de vaccins contre d’autres maladies, notamment le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui est causé par un autre type de coronavirus.

La raison pour laquelle ils étaient déjà vaccinés? «Maladie X». La recherche en cours sur ChAdOx1 faisait partie de la préparation de la «maladie X», l’une des huit maladies prioritaires pour la recherche par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison du risque qu’elles présentent pour la santé publique.

Ils ont ajouté qu’une fois que les chercheurs chinois avaient cartographié la séquence génétique du coronavirus, ils étaient capables de produire rapidement le vaccin COVID-19 en combinant le vecteur ChAdOx1 avec la séquence génétique de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2.

La préparation à la maladie X a finalement permis à «notre équipe de recherche de passer directement à l’essai de notre vaccin sur des animaux au début de 2020, puis de combiner les données de ces tests avec des données que nous avions déjà rassemblées lors d’essais précédents utilisant ChAdOx1, pour montrer que ce que nous développaient travaillé. «

En dehors de l’Inde, le vaccin a été approuvé pour une utilisation d’urgence au Royaume-Uni, au Maroc, en Argentine et au Salvador.

Le directeur général du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla, a déclaré mardi qu’il était prévu de fournir 50 à 60 millions de flacons au gouvernement d’ici janvier ou février, alors même que 11 millions de doses de vaccin Covishield sont actuellement en cours de déploiement.

S’adressant aux médias sélectionnés de l’établissement SII, Poonawalla a déclaré que le véritable défi consiste à apporter le vaccin à «l’homme ordinaire, aux groupes vulnérables de personnes et aux travailleurs de la santé».

Il a également déclaré qu’une fois que le SII obtiendrait l’autorisation requise, le vaccin serait mis à disposition sur le marché privé au coût de 1 000 Rs.

« Nous avons donné la priorité à l’Inde. Nous fournirons autant de doses que la nation le demandera. Le reste du vaccin, nous allons exporter. Nous recevons des demandes de l’Arabie saoudite, du Brésil, de l’Afrique, et il y a aussi des partenaires COVAX », a déclaré Poonawalla . Il a également ajouté que la capacité de production du SII est plus grande que le monde et que c’est pourquoi l’entreprise subit la pression maximale pour fabriquer.

Répondant à une question sur la sécurité du vaccin, il a déclaré que tous les vaccins COVID-19 avaient passé tous les paramètres de sécurité. « DCGI (Drugs Controller General of India) ne fournira pas la licence pour un vaccin à moins que son efficacité et son innocuité ne soient prouvées. Tous les vaccins indiens sont sûrs, efficaces et il est conseillé aux gens de les prendre. »