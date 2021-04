Des scientifiques qui étudient les maladies des chauves-souris dans un laboratoire à sécurité maximale à Wuhan ont aidé des responsables militaires dans un projet top secret conçu pour enquêter sur les virus animaux, a-t-on rapporté.

Le programme national, dirigé par un organe étatique de premier plan, aurait été lancé il y a neuf ans pour trouver de nouveaux bogues.

Shi Zhengli travaille avec d’autres chercheurs dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale Crédit: AP

Des documents vus par The Mail dimanche détaillent le projet majeur appelé « la découverte d’agents pathogènes d’origine animale transportés par des animaux sauvages ».

Le programme de chasse au virus a été conçu pour trouver des organismes qui pourraient infecter les humains et enquêter sur leur évolution, rapporte l’article.

Et un scientifique chinois de premier plan, qui a publié la première séquence génétique de Covid-19 en janvier de l’année dernière, a découvert 143 nouvelles maladies au cours des trois premières années seulement du projet.

L’entreprise top secrète a été lancée en 2012 et a été financée par la National Natural Science Foundation of China.

Et le fait qu’il ait été dirigé à la fois par des scientifiques civils et militaires semble étayer les affirmations incendiaires des États-Unis alléguant une collaboration entre l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) et les forces armées du pays.

Les cinq chefs d’équipe du programme comprennent Shi Zhengli, la virologue du WIV surnommée « Bat Woman » pour ses voyages à la recherche d’échantillons dans des grottes, et Cao Wuchun, un officier supérieur de l’armée et conseiller du gouvernement sur le bioterrorisme.

Le professeur Shi a nié les allégations américaines le mois dernier, disant: « Je ne connais aucun travail militaire au WIV. Cette information est incorrecte. »

Le général de division Chen Wei, le plus grand expert chinois en biodéfense Crédit: PLA

Le colonel Cao Wuchun fait partie des chefs de file du programme Crédit: PLA

Un autre dirigeant, Xu Jianguo, s’est vanté lors d’une conférence en 2019 qu ‘ »un réseau géant de prévention et de contrôle des maladies infectieuses est en train de prendre forme ».

Le professeur a également dirigé le premier groupe d’experts enquêtant sur l’émergence de Covid à Wuhan.

Il a nié la transmission humaine dans un premier temps, malgré les preuves des hôpitaux, puis a insisté à la mi-janvier « cette épidémie est limitée et prendra fin s’il n’y a pas de nouveaux cas la semaine prochaine ».

Un examen de son projet de recherche de virus a admis « qu’un grand nombre de nouveaux virus ont été découverts, ce qui suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté virologique internationale ».

Il a ajouté que si les agents pathogènes se propageaient aux humains et au bétail, ils pourraient provoquer de nouvelles maladies infectieuses « posant une grande menace pour la santé humaine et la sécurité des personnes et pouvant entraîner des pertes économiques majeures, voire affecter la stabilité sociale ».

Une mise à jour en 2018 indiquait que les équipes scientifiques avaient découvert quatre nouveaux agents pathogènes et dix nouvelles bactéries tandis que « plus de 1640 nouveaux virus avaient été découverts à l’aide de la technologie de métagénomique ».

Ces recherches étaient basées sur l’extraction de matériel génétique à partir d’échantillons tels que ceux recueillis par le professeur Shi à partir de fèces et de sang de chauves-souris dans les réseaux de grottes du sud de la Chine.

L’échantillonnage extensif a conduit à la révélation rapide du professeur Shi l’année dernière de RaTG13, le plus proche connu par rapport à la nouvelle souche de coronavirus qui cause Covid.

Il a été stocké au laboratoire de Wuhan, le plus grand dépôt de coronavirus de chauve-souris en Asie.

Et il est apparu plus tard qu’elle avait changé son nom d’un autre virus précédemment identifié, brouillant son lien avec trois mineurs décédés d’une étrange maladie respiratoire qu’ils avaient attrapée en train de nettoyer les excréments de chauves-souris.

Le professeur Shi a admis que huit autres virus du SRAS non identifiés avaient été collectés dans la mine.

En septembre 2019, l’institut a mis hors ligne sa base de données d’échantillons de virus, quelques semaines à peine avant l’explosion des cas de Covid à Wuhan.

Le personnel de sécurité surveille à l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan lors de la visite de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alors qu’ils enquêtent sur les origines de Covid-19 à Wuhan, province du Hubei, Chine Crédit: Reuters