Comment les scientifiques de Wuhan Covid ont été «  mordus par des chauves-souris et aspergés de sang avant le monde infecté par le «  patient zéro  »

Des scientifiques d’un laboratoire chinois lié à l’épidémie de Covid ont révélé comment ils avaient été mordus par des chauves-souris et éclaboussés de sang avant que le «patient zéro» n’infecte le monde.

Un chercheur de l’Institut de virologie de Wuhan a affirmé que des crocs passaient dans ses gants en caoutchouc « comme une aiguille » tout en prélevant des échantillons dans une grotte remplie de chauves-souris infectées.

12 Des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan « ont admis avoir été attaqués par des chauves-souris » Crédit: CCTV13

12 Gonflement d’un membre d’un chercheur après avoir été mordu pendant les expériences Crédit: CCTV13

12 L’Institut de virologie de Wuhan a cherché à repousser les affirmations selon lesquelles le laboratoire était à l’origine de la pandémie Crédit: AFP

Une vidéo – qui est apparue pour la première fois il y a deux ans – semble montrer des scientifiques travaillant sur des «virus vivants» sans gants ni masques dans une violation apparente des règles de sécurité de l’Organisation mondiale de la santé.

Et le scientifique surnommé «patient zéro» qui a disparu du laboratoire de Wuhan au début de l’épidémie de Covid est toujours porté disparu malgré une recherche d’un an.

L’expert en virus Huang Yanling a été nommé en ligne en Chine lors des tout premiers rapports inquiétants sur la pandémie mortelle en février de l’année dernière.

Le département d’État américain pense qu’elle a été la première de plusieurs à travailler dans l’institut controversé qui est tombée malade à l’automne 2019 – des mois avant que le virus ne soit officiellement reconnu.

Les allégations ont créé un lien entre la pandémie et le laboratoire – qui abrite les maladies zoonotiques des chauves-souris – et ont fait craindre que le virus ne soit accidentellement divulgué au cours des expériences.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir tenté de dissimuler ou de déformer son rôle dans l’histoire de Covid.

Les responsables chinois et le laboratoire lui-même nient toutes les allégations, mais les preuves circonstancielles s’accumulent – et même l’OMS a ordonné une nouvelle enquête.

12 Le président américain Joe Biden a ordonné aux responsables du renseignement américain de « redoubler d’efforts » pour sonder les origines de la pandémie Crédit: AP

12 Un patient arrivant à l’hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan à Wuhan, en Chine, en janvier 2020 Crédit: AFP

12 Des journalistes se rassemblent à la clôture pour examiner l’Institut de virologie de Wuhan Crédit: AP

Les républicains, y compris l’ancien président Donald Trump, ont avancé la théorie selon laquelle le virus est apparu du laboratoire plutôt que naturellement par contact humain avec un animal infecté à Wuhan.

Bien qu’elle ait été condamnée comme une « théorie du complot » pour l’année dernière, la possibilité que la pandémie ait été causée par une fuite de laboratoire est devenue de plus en plus courante ces derniers jours.

Mercredi, le président américain Joe Biden a demandé aux responsables du renseignement américain de « redoubler d’efforts » pour sonder les origines de la pandémie – y compris toute possibilité que la piste pourrait mener à Wuhan.

L’administration Biden a passé des mois à minimiser la possibilité que le virus provienne d’un laboratoire, mais elle appelle maintenant la Chine à faire preuve de transparence sur l’épidémie.

Le Dr Anthony Fauci, expert américain en matière de virus, a également déclaré qu’il n’était « pas convaincu » que Covid s’était développé naturellement et a appelé à une enquête complète au milieu des allégations de dissimulation.

Mais la Chine a critiqué Biden aujourd’hui et l’a accusé de « faire de la politique et de se soustraire à sa responsabilité ».

12 Les scientifiques ont été accusés de ne pas respecter les protocoles de sécurité

12 Shi Zhengli travaillant dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit: AP

12 Des statues le long d’une rue de Wuhan sont vues avec des masques placés dessus Crédit: AP

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que l’ordre de Biden montrait que les États-Unis « ne se soucient pas des faits et de la vérité, et ne sont pas non plus intéressés par une recherche sérieuse de l’origine scientifique ».

Zhao a déclaré que les États-Unis devaient également s’ouvrir à des enquêtes sur leurs laboratoires biologiques – y compris à la base militaire de Fort Detrick.

« Nous aimerions demander à la partie américaine de faire la même chose que la Chine et de coopérer immédiatement avec l’Organisation mondiale de la santé sur la recherche sur le traçage de l’origine d’une manière scientifique », a déclaré Zhao.

Au Royaume-Uni, le conseiller principal Dominic Cummings a révélé comment le Premier ministre Boris Johnson avait été informé des craintes que Covid aurait pu à l’origine avoir fui du laboratoire de Wuhan dans les premiers jours de la pandémie.

Cette révélation extraordinaire montre des discussions sur une éventuelle fuite de laboratoire aux plus hauts niveaux du gouvernement – même si elle a été publiquement rejetée par de nombreux scientifiques et politiciens comme une « théorie du complot » sans fondement.

Mais des questions subsistent quant à savoir si le virus s’est échappé ou non de l’Institut de virologie de Wuhan et a déclenché la pandémie.

‘INSULTE AUX MILLIARDS’

Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ordonné une nouvelle enquête au moment même où l’équipe d’enquête conjointe OMS-Chine a publié un rapport tant attendu et ridiculisé qui excluait cette possibilité comme « extrêmement improbable ».

Les enquêteurs ont été critiqués pour le document de 123 pages qui a été qualifié d ‘ »insulte à des milliards » car l’organisme des Nations Unies était accusé de se plier en quatre pour apaiser la Chine.

Et Tedros a reconnu: « Je ne pense pas que cette évaluation ait été suffisamment approfondie. D’autres données et études seront nécessaires pour parvenir à des conclusions plus solides. »

Il a ajouté: « Bien que l’équipe ait conclu qu’une fuite de laboratoire est l’hypothèse la moins probable, cela nécessite une enquête plus approfondie, éventuellement avec des missions supplémentaires impliquant des experts spécialisés, que je suis prêt à déployer. »

Le chef de l’OMS s’est dit préoccupé par le fait que l’équipe internationale avait eu des difficultés à accéder aux données brutes pendant la mission – la Chine craignant d’avoir caché beaucoup d’informations sur les débuts de Covid.

12 Certains scientifiques du laboratoire n’ont même pas porté de gants lorsqu’ils sont entrés dans les grottes remplies de chauves-souris

12 Les scientifiques du laboratoire de Wuhan ont régulièrement étudié les chauves-souris sauvages au cours de leurs recherches Crédit: EcoHealth Alliance

12 De nombreux pays ont appelé à un accès complet à toutes les données sur les premiers stades de l’épidémie Crédit: Alamy

Les États-Unis, la Norvège, le Canada, la Grande-Bretagne et d’autres pays ont exprimé des préoccupations au sujet de l’étude sur les origines de Covid dirigée par l’OMS et ont appelé à un accès complet à toutes les données sur les premiers stades de l’épidémie.

Ajoutant du poids aux appels pour une autre enquête, un rapport d’espionnage a révélé cette semaine comment trois membres du personnel du laboratoire de Wuhan étaient tombés malades et avaient besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine ne divulgue l’épidémie de virus au monde.

Citant un rapport de renseignement américain non divulgué auparavant, le le journal Wall Street a déclaré que le dossier a révélé de nouveaux détails sur le nombre de chercheurs concernés.

Il montre le moment de leur maladie et de leurs visites à l’hôpital en novembre 2019 – lorsque la Chine a officiellement détecté l’épidémie.

Et des documents ont également révélé comment des scientifiques chinois ont sondé des coronavirus militants cinq ans avant la pandémie.

« NOUVELLE ÈRE DES ARMES GÉNÉTIQUES »

Des documents obtenus par le département d’État américain montreraient que les commandants de l’Armée populaire de libération ont prédit que la troisième guerre mondiale serait menée avec des armes biologiques.

Les scientifiques chinois ont décrit les coronavirus du SRAS – dont Covid est un exemple – comme annonçant une «nouvelle ère d’armes génétiques».

Ils se sont vantés que les virus pourraient être « artificiellement manipulés dans un virus de maladie humaine émergente, puis militarisés et déchaînés d’une manière jamais vue auparavant ».

Dans une vidéo choquante du laboratoire de Wuhan sous le feu, des chercheurs ont été vus collecter des excréments de chauves-souris potentiellement hautement infectieux sans équipement de protection individuelle visible autre que des gants.

Un homme a raconté comment il avait été mordu par une chauve-souris, affirmant que c’était «comme si on lui piquait avec une aiguille».

La vidéo coupe ensuite le membre d’une personne montrant un gonflement d’une autre morsure et le narrateur souligne le fait que les chauves-souris peuvent être porteuses d’une variété de virus puissants.

L’année dernière, The Sun a révélé comment le laboratoire de Wuhan avait menti sur la prise de précautions de sécurité lors de la collecte d’échantillons de chauves-souris.

Des photos choquantes qui ont révélé un manque de sécurité scandaleux ont été supprimées du site Web du centre scientifique chinois sous le feu.

À la suite de réclamations, des câbles ont été envoyés au département d’État américain depuis l’ambassade pour mettre en garde contre les risques d’expériences sur les chauves-souris.

L’un d’eux disait: « Au cours des interactions avec les scientifiques du laboratoire WIV, ils ont noté que le nouveau laboratoire manquait sérieusement de techniciens et d’enquêteurs dûment formés nécessaires pour exploiter en toute sécurité ce laboratoire à haut confinement. »