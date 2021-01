«Il y a un tas de mutations qui se produisent ensemble à la même fréquence», a-t-il écrit le 2 décembre au Dr Ravindra Gupta, virologue de Cambridge. Énumérant les changements les plus troublants, il a ajouté: «TOUTES ces séquences ont les mutants de pointe suivants.»

Pire encore, les changements étaient concentrés dans la protéine de pointe que le virus utilise pour s’accrocher aux cellules humaines, ce qui suggère qu’un virus qui faisait déjà des ravages dans le monde évoluait d’une manière qui pourrait le rendre encore plus contagieux.

Puis, fin novembre, le Dr Kemp a fait un match surprenant: certains des mêmes mutations détectées chez le patient , avec d’autres changements, apparaissaient encore et encore chez les personnes nouvellement infectées, principalement en Grande-Bretagne.

Pendant des mois, le Dr Steven Kemp, un expert en maladies infectieuses, avait analysé une bibliothèque mondiale de génomes de coronavirus. Il étudiait comment le virus avait muté dans les poumons d’un patient qui luttait pour secouer une infection qui faisait rage dans un hôpital de Cambridge voisin et voulait savoir si ces changements se produiraient chez d’autres personnes.

Les deux chercheurs ne le savaient pas encore, mais ils avaient trouvé une nouvelle variante de coronavirus très contagieuse qui a depuis imprégné la Grande-Bretagne, ébranlé la compréhension du virus par les scientifiques et menacé de retarder la reprise mondiale de la pandémie.

La nouvelle a couru à travers un consortium de scientifiques britanniques sur les maladies, porteurs de flambeau de longue date en génomique qui avaient aidé à suivre les épidémies d’Ebola et de Zika. Ils se sont rassemblés sur Slack et sur des appels vidéo, comparant des notes tout en recherchant des indices, parmi lesquels un conseil de scientifiques d’Afrique du Sud sur une autre nouvelle variante là-bas. D’autres encore ont vu le jour au Brésil.

Pendant près d’un an, les scientifiques n’avaient observé que des changements incrémentiels dans le coronavirus et s’attendaient à plus de la même chose. Les nouvelles variantes les ont obligés à changer d’avis, laissant présager une nouvelle phase de la pandémie dans laquelle le virus pourrait évoluer suffisamment à temps pour nuire à l’efficacité des vaccins.