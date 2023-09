Comment les sauveteurs du tremblement de terre au Maroc travailleront comme une « période dorée » pour la survie | Nouvelles du monde

Les équipes de secours au Maroc se lancent dans une « période dorée » pour retrouver des survivants qui s’épuisent rapidement.

En tant qu’ingénieur et responsable des opérations de sauvetage pour SARAID – Search and Rescue Assistance in Disasters – Mark Scorer a été témoin des conséquences de plusieurs tremblements de terre.

Alors que les heures s’écoulent après un Un séisme de magnitude 6,8 a frappéles sauveteurs donneront la priorité aux bâtiments ayant les plus grandes chances d’avoir des survivants à l’intérieur, a-t-il déclaré à Sky News.

Ils rechercheront des bâtiments comportant des « vides survivants », là où l’effondrement a laissé des poches.

Après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie au début de cette année, les survivants ont été sorti des décombres jusqu’à 12 jours plus tard.

Mais les 72 heures qui suivent un séisme offrent les meilleures chances de secourir les personnes – « après cela, les chances se détériorent », a déclaré M. Scorer.

« Nous sommes désormais bien entrés dans la période dorée, où les chances de retrouver des personnes vivantes diminuent. »

Ce n’est pas seulement le temps qui détermine les chances de survie. L’accès à l’eau est crucial et la température joue un rôle important en raison des risques de déshydratation, a déclaré M. Scorer.

Les sauveteurs s’appuieront sur les connaissances locales : les résidents connaîtront les zones prioritaires et auront peut-être entendu des coups ou des bruits.

Ils peuvent ensuite lancer une recherche rapide à l’aide de chiens ou d’une équipe pour « voir si vous êtes touché » avant de percer les décombres.

Mais les informations et les images en provenance du Maroc ont clairement montré à quel point certains villages de l’épicentre sont isolés, avec des glissements de terrain et des chutes de pierres rendant inaccessible une grande partie de la zone montagneuse.

L’altitude des montagnes de l’Atlas est supérieure au point culminant du Royaume-Uni, a déclaré M. Scorer.

Les difficultés d’accès pourraient limiter les équipes à utiliser des véhicules plus petits et des équipements plus légers.

SARAID n’a pas été déployé car le Maroc n’a pas officiellement demandé d’aide étrangère, mais M. Scorer a déclaré qu’ils pourraient encore être mobilisés dans les prochaines 12 à 24 heures.

Il est important de laisser le Maroc gérer les efforts de sauvetage, a-t-il déclaré, car « ils connaissent la configuration du terrain ».

Jan Campbell-Wood, un intervenant international volontaire de RE:ACT, a déclaré à Sky News qu’il était « compréhensible » que le Maroc n’ait pas immédiatement appelé à l’aide car l’évaluation de la situation peut prendre du temps.

« Il faut reconnaître la souveraineté des pays pour qu’ils prennent leurs propres décisions.

« Même si tout le monde veut agir aussi vite que possible pour aider les gens dans une situation aussi épouvantable, nous devons nous retenir un peu et veiller à ne pas imposer ce que nous pensons devoir arriver.

« Ce devraient être les gens qui décident de ce pour quoi ils veulent que nous les aidions. »

Signe dimanche que le Maroc pourrait être prêt à accepter davantage d’aide extérieure, l’armée espagnole a déclaré avoir envoyé un avion de l’armée de l’air transportant une équipe de recherche et de sauvetage urbaine composée de 56 soldats et de quatre chiens à Marrakech.

Les offres d’aide ont afflué du monde entier et l’ONU a déclaré qu’elle avait une équipe au Maroc qui coordonne avec les autorités la manière dont les partenaires internationaux peuvent apporter leur soutien.